 США виходять з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності з Росією - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.10.2018

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США виходять з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності з Росією - ЗМІ

Джон Болтон повідомить Москві про вихід США з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, пише газета The New York Times. США звинувачують Росію в порушенні договору через розробку крилатої ракети.

Джон Болтон має повідомити Росію про вихід США з Договору

Джон Болтон має повідомити Росію про вихід США з Договору

США планують наступного тижня повідомити Росії про свій вихід з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД), написала у п'ятницю, 19 жовтня, газета The New York Times з посиланням на власні джерела. Москву про це рішення, яке президент США Дональд Трамп має затвердити наступного тижня, повідомить його радник з національної безпеки Джон Болтон, який відвідає Росію 21 жовтня.

США закидають Росії порушення договору. "Під час роботи двох адміністрацій США та наші союзники намагалися повернути Росію до повної відповідності договору", - зазначив співрозмовник видання, утім, досягти цього їм, мовляв, не вдалося. У адміністрації президента США не прокоментували це повідомлення.

Раніше британська газета The Guardian повідомляла, що Болтон виступає за вихід США з Договору про РСМД, але це рішення доведеться узгодити в кабінеті міністрів, в той час як американські Держдепартамент і міністерство оборони дотримуються протилежної думки. Однак Вашингтон, за даними газети, на цьому тижні вже поінформував своїх європейських союзників про плани вийти з угоди.

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США звинувачують Росію в порушенні Договору про РСМД через розробку крилатої ракети наземного базування 9M729 для комплексу "Іскандер". Вашингтон і НАТО вважають, що ця система потрапляє під дію договору, Москва це заперечує. Росія також неодноразово звинувачувала Сполучені Штати в порушенні угоди, наприклад, через американські системи ПРО в Румунії.

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності підписали в 1987 році генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Угода забороняє сторонам виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5,5 тисячі кілометрів, а також їхні випробування і розгортання.

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