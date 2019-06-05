 США висунули Туреччині ультиматум щодо відмови від російських ЗРК С-400 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.06.2019

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Новини

США висунули Туреччині ультиматум щодо відмови від російських ЗРК С-400

Пентагон дає Анкарі майже два місяці часу на роздуми щодо відмови від придбання російських зенітно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф". У противному разі США викреслять Туреччину з програми F-35.

ЗРК С-400 Тріумф

У США побоюються, що інтеграція російських ЗРК С-400 "Тріумф" (на фото) у турецьку систему протиповітряної оборони може зробити вразливими літаки F-35

Пентагон вчергове пригрозив Туреччині припиненням співпраці в рамках програми щодо новітнього американського бойового літака F-35. Це станеться, якщо Анкара придбає російські зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) С-400 "Тріумф", попередила в п'ятницю, 7 червня, статс-секретарка міністерство оборони США Еллен Лорд, передає агенція новин AFP.

У разі придбання Туреччиною цих російських систем США відправлять додому турецьких пілотів, котрі проходили підготовку до польотів на F-35 на американських військово-повітряних базах, та припинять співпрацю з турецькими підприємствами щодо спільного виробництва цих літаків, повідомила Лорд.

Представниця американського оборонного відомства наголосила, що Анкара має час на роздуми до кінця липня.

DW.COM

США можуть відмовитися продавати Туреччині винищувачі F-35, якщо Анкара не анулює угоду з купівлі російських зенітно-ракетних комплексів S-400. (06.03.2019)

Анкара повинна анулювати угоду з купівлі у Москви зенітно-ракетних комплексів С-400, якщо хоче отримати від США винищувачі F-35, заявила постпред США в НАТО Кей Бейлі Хатчінсон. (05.06.2019)

Вашингтон погрожує виключити Анкару з програми поставок винищувачів F-35 і запровадити санкції щодо Туреччини, якщо та не розірве угоду з придбання у РФ зенітних ракетних систем. (22.05.2019)

У відповідь на погрози Вашингтона президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара не анулює угоду з купівлі російських зенітно-ракетних комплексів С-400. (06.03.2019)

Нагадаємо, в США побоюються, що інтеграція російських ЗРК С-400 "Тріумф" у турецьку систему протиповітряної оборони може зробити вразливими літаки F-35.

Росіяни готові поставити "Тріумфи" за два місяці

Цього ж дня глава російської державної корпорації "Ростех" Сергій Чемезов запевнив журналістів, що російська сторона готова до поставок С-400 до Туреччини. Про це Чемезов розповів в інтерв'ю телеканалу НТВ.

"Сподіваюсь, що десь за два місяці ми розпочнемо поставки", - сказав Чемезов, цитує агентство "Інтерфакс". Російський менеджер також розповів, що згідно з умовами контракту з Туреччиною Анкара внесла авансовий платіж. Крім того, частину контракту оформили в кредит.

"Кредитні кошти вже витрачено, вироблено техніку. Плюс ми вже підготовку завершили всіх (турецьких. - Ред.) військовослужбовців", - сказав Чемезов.

У рамках російсько-турецької угоди Туреччина придбає чотири дивізіони зенітних ракетних систем великої дальності С-400 "Тріумф". Сума контракту становить 2,5 мільярда доларів США.

24 квітня голова "Рособоронексорту" Олександр Міхеєв повідомив "Інтерфаксу", що перші поставки систем С-400 заплановані на липень 2019 року.

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Через зростання тиску з боку Вашингтона та загрозу подальших економічних санкцій Анкара вирішила відмовитися від угоди про придбання російських комплексів С-400, повідомляє видання Bild. Анкара заперечує.

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