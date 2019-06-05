США висунули Туреччині ультиматум щодо відмови від російських ЗРК С-400

Пентагон вчергове пригрозив Туреччині припиненням співпраці в рамках програми щодо новітнього американського бойового літака F-35. Це станеться, якщо Анкара придбає російські зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) С-400 "Тріумф", попередила в п'ятницю, 7 червня, статс-секретарка міністерство оборони США Еллен Лорд, передає агенція новин AFP.

У разі придбання Туреччиною цих російських систем США відправлять додому турецьких пілотів, котрі проходили підготовку до польотів на F-35 на американських військово-повітряних базах, та припинять співпрацю з турецькими підприємствами щодо спільного виробництва цих літаків, повідомила Лорд.

Представниця американського оборонного відомства наголосила, що Анкара має час на роздуми до кінця липня.

Нагадаємо, в США побоюються, що інтеграція російських ЗРК С-400 "Тріумф" у турецьку систему протиповітряної оборони може зробити вразливими літаки F-35.

Росіяни готові поставити "Тріумфи" за два місяці

Цього ж дня глава російської державної корпорації "Ростех" Сергій Чемезов запевнив журналістів, що російська сторона готова до поставок С-400 до Туреччини. Про це Чемезов розповів в інтерв'ю телеканалу НТВ.

"Сподіваюсь, що десь за два місяці ми розпочнемо поставки", - сказав Чемезов, цитує агентство "Інтерфакс". Російський менеджер також розповів, що згідно з умовами контракту з Туреччиною Анкара внесла авансовий платіж. Крім того, частину контракту оформили в кредит.

"Кредитні кошти вже витрачено, вироблено техніку. Плюс ми вже підготовку завершили всіх (турецьких. - Ред.) військовослужбовців", - сказав Чемезов.

У рамках російсько-турецької угоди Туреччина придбає чотири дивізіони зенітних ракетних систем великої дальності С-400 "Тріумф". Сума контракту становить 2,5 мільярда доларів США.

24 квітня голова "Рособоронексорту" Олександр Міхеєв повідомив "Інтерфаксу", що перші поставки систем С-400 заплановані на липень 2019 року.