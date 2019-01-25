 США висунули обвинувачення китайському концерну Huawei | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.01.2019

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Економіка

США висунули обвинувачення китайському концерну Huawei

Китайська компанія Huawei порушила режим санкцій проти Ірану, займалась банківським шахрайством і вдавалася до промислового шпигунства, кажуть американські слідчі.

Huawei

Міністерство юстиції США висунуло китайській компанії Huawei, двом її дочірнім підприємствам і фінансовій директорці Мен Ваньчжоу звинувачення в скоєнні низки злочинів. Згідно зі зробленою в понеділок, 28 січня, заявою відомства, китайський концерн звинувачують у банківському шахрайстві, порушенні санкцій, перешкоджанні правосуддю, а також промисловому шпигунстві, передає агенція новин AFP.

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Через арешт підозрюваного шпигуна, який працював в компанії Huawei, Польща не виключає введення заборони на її продукцію. Польський уряд також може обмежити доступ до продукції будь-якої компанії через загрозу безпеці. (13.01.2019)

Європейцям слід непокоїтися через співпрацю китайських компаній з розвідслужбами Китаю, заявив єврокомісар Андрус Ансіп. Ці фірми, за його словами, можуть інсталювати спеціальні чіпи в свою продукцію. (07.12.2018)

Громадянина Китаю затримали разом із ймовірним польським спільником, котрий раніше працював на спецслужбу Польщі, пишуть місцеві ЗМІ. (11.01.2019)

Посол Канади в Китаї Джон Мак-Каллум подав у відставку після інтерв'ю, в якому він заявив, що директорка Huawei Мен Ваньчжоу має "доволі добрі аргументи". (27.01.2019)

Китайську компанію Huawei підозрюють у викраденні комерційної таємниці американських партнерів. Йдеться про технології компанії T-Mobile. (17.01.2019)

Канадський суд відпустив під заставу фінансову директорку китайського технологічного гіганта Huawei Мен Ваньчжоу, затриману у Ванкувері за запитом США. Вона не може залишити місто та має носити електронний браслет. (12.12.2018)

Зокрема, затриману 1 грудня в Канаді Мен Ваньчжоу, так само як і два дочірні підприємства Huawei звинувачують в порушенні режиму санкцій проти Ірану. Фіндиректорка Huawei надавала недостовірну інформацію американським банкам щодо бізнес-зв'язків китайської компанії з Іраном з 2007 по 2017 роки, запевняють американські слідчі. США наполягають на екстрадиції Мен Ваньчжоу, яку відпустили під заставу.

Крім того, Huawei звинувачують в викраданні комерційної таємниці у його американських партнерів. Ідеться насамперед про розробки компанії T-Mobile в галузі роботизованих телефонів. Такі дії китайського технологічного концерну не лише завдали шкоди американським компаніям та фінансовим інститутам, а й "становили загрозу вільній та чесній світовій торгівлі", наголошують у ФБР.

Раніше США неодноразово застерігали інші країни від використання телекомунікаційного обладнання, що постачається Huawei. Цій компанії не раз закидали тісну співпрацю з китайськими спецслужбами.

У Пекіні все заперечують

Натомість уряд Китаю висловив обурення через дії американських органів юстиції. Міністерство промисловості КНР назвало висунуті в США обвинувачення проти Huawei нечесними й аморальними, передає агенція новин Reuters.

Так само в МЗС у Пекіні вкотре висловили вимогу негайно скасувати всі обмеження проти Мен Ваньчжоу, котра й досі перебуває в Канаді. У заяві МЗС КНР наголошується, що Пекін і надалі рішуче захищатиме інтереси китайських підприємств за кордоном.

Нинішній скандал з Huawei спалахнув на тлі спроб США та КНР залагодити торговельні суперечки між двома країнами.

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