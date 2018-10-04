США висунули звинувачення сімом росіянам у підготовці кібератак

Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки у четвер, 4 жовтня, висунуло обвинувачення сімом співробітникам Головного розвідувального управління Генштабу РФ у змові з метою злому комп'ютерів і викрадення даних кількох міжнародних організацій.

За даними американського мін'юсту, росіяни використовували різноманітні хакерські засоби, щоб отримати доступ до серверів таких організацій, як Міжнародна федерація футболу (ФІФА), Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA), Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF), а також американської компанії у сфері атомної енергетики Westinghouse. Заступник міністра юстиції США Джон Демерс заявив, що США та їхні союзники мають "непохитну рішучість (…) запобігати, перешкоджати та стримувати таку безвідповідальну поведінку", цитує агентство AFP. Звертаючись до обвинувачених Демерс сказав, що "правосуддя є терплячим, його руки - довгими, а пам'ять - іще довшою".

За допомогою кібератак на WADA та IAAF, за даними американських слідчих, російські хакери прагнули відволікти увагу від закидів щодо контрольованої державою системи вживання допінгу в РФ.

Інформацію про обвинувачення було оприлюднено за пару годин після того, як влада Нідерландів повідомила про вислання чотирьох росіян, обвинувачених у намірах здійснення кібератак на ОЗХЗ. Великобританія та Нідерланди звинуватили ГРУ у "неповазі до загальних цінностей та правил".

Окрім того, цього ж дня Канада підтвердила свої підозри щодо імовірної атаки російських хакерів. У заяві канадського МЗС зазначається, що кібернапади було здійснено на базовані в Монреалі Всесвітнє антидопінгове агентство та Національний центр з етики в спорті. В уряді Канади поклали відповідальність за ці атаки на ГРУ.