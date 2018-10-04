 США висунули звинувачення сімом росіянам у підготовці кібератак | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.10.2018

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Новини

США висунули звинувачення сімом росіянам у підготовці кібератак

Мішенями російських хакерів мали стати сервери низки організацій, серед яких ФІФА, Організація з заборони хімічної зброї та Всесвітнє антидопінгове агентство. Про кібератаки заявила також цього дня і Канада.

США висунули обвинувачення сімом співробітникам ГРУ в підготовці кібератак

США висунули обвинувачення сімом співробітникам ГРУ в підготовці кібератак

Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки у четвер, 4 жовтня, висунуло обвинувачення сімом співробітникам Головного розвідувального управління Генштабу РФ у змові з метою злому комп'ютерів і викрадення даних кількох міжнародних організацій.

За даними американського мін'юсту, росіяни використовували різноманітні хакерські засоби, щоб отримати доступ до серверів таких організацій, як Міжнародна федерація футболу (ФІФА), Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA), Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF), а також американської компанії у сфері атомної енергетики Westinghouse. Заступник міністра юстиції США Джон Демерс заявив, що США та їхні союзники мають "непохитну рішучість (…) запобігати, перешкоджати та стримувати таку безвідповідальну поведінку", цитує агентство AFP. Звертаючись до обвинувачених Демерс сказав, що "правосуддя є терплячим, його руки - довгими, а пам'ять - іще довшою". 

DW.COM

Уряди Великобританії та Австралії звинуватили розвідку Росії в "невибіркових та безрозсудних" кібератаках на цифрові мережі в усьому світі, які були направлені на багато цілей - від транспорту і до виборів у США. (04.10.2018)

Нідерланди заявляють, що росіяни планували проникнути в мережу Організації із заборони хімічної зброї. Окрім того, вони мали намір отримати дані розслідування щодо збиття літака рейсу MH17. (04.10.2018)

За допомогою кібератак на WADA та IAAF, за даними американських слідчих, російські хакери прагнули відволікти увагу від закидів щодо контрольованої державою системи вживання допінгу в РФ.

Інформацію про обвинувачення було оприлюднено за пару годин після того, як влада Нідерландів повідомила про вислання чотирьох росіян, обвинувачених у намірах здійснення кібератак на ОЗХЗ. Великобританія та Нідерланди звинуватили ГРУ у "неповазі до загальних цінностей та правил".

Окрім того, цього ж дня Канада підтвердила свої підозри щодо імовірної атаки російських хакерів. У заяві канадського МЗС зазначається, що кібернапади було здійснено на базовані в Монреалі Всесвітнє антидопінгове агентство та Національний центр з етики в спорті. В уряді Канади поклали відповідальність за ці атаки на ГРУ.

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Російські хакери господарювали на сервері уряду ФРН? (02.03.2018)

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Російські хакери господарювали на сервері уряду ФРН? (02.03.2018)  

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З початку року в організації спостерігають "зростання кібердіяльності", заявили в ОЗХЗ на тлі звинувачень Нідерландами військової розвідки Росії в плануванні хакерських атак.

Niederlande PK zu Russische Cyber-Spione des Landes verwiesen

Нідерланди вислали чотирьох росіян через підозру в плануванні кібератаки 04.10.2018

Нідерланди заявляють, що росіяни планували проникнути в мережу Організації із заборони хімічної зброї. Окрім того, вони мали намір отримати дані розслідування щодо збиття літака рейсу MH17.

Symbolbild Cyberattacke Russland

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Уряди Великобританії та Австралії звинуватили розвідку Росії в "невибіркових та безрозсудних" кібератаках на цифрові мережі в усьому світі, які були направлені на багато цілей - від транспорту і до виборів у США.

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