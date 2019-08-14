 США висилають двох кубинських дипломатів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.09.2019

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Новини

США висилають двох кубинських дипломатів

Сполучені Штати оголосили, що висилають двох кубинських дипломатів через спроби "операції впливу", жодних інших деталей не було надано. Також обмежене пересування решти представників Куби в ООН у Нью-Йорку.

США висилають двох кубинських дипломатів (архівне фото)

США висилають двох кубинських дипломатів (архівне фото)

США оголосили у четвер, 19 вересня, що висилають двох кубинських дипломатів і обмежують можливість пересування представників Куби при Організації Об'єднаних Націй. Їм дозволено перебувати лише на острові Мангеттен, де розташована штаб-квартира ООН.

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Державний секретар США Майк Помпео розкритикував референдум щодо нової конституції Куби, назвавши його "політичним театром". Він слугує лише для консервації влади кубинських комуністів, переконаний Вашингтон. (26.02.2019)

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"Кубинські дипломати, яких висилають, є представниками місії ООН та намагаються "проводити операції впливу проти США", - цитує агенція АР речницю Держдепартаменту Морган Ортагус. Вона не назвала імен дипломатів та інших подробиць щодо звинувачень.

Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес назвав ці звинувачення "вульгарним наклепом" проти двох дипломатів. "Висилка двох дипломатів з кубинської місії в ООН та посилення обмежень щодо пересування на всіх інших, мають на меті  ескалацію, яка може призвести до закриття обох посольств та ще більше посилити блокаду і створити напругу між обома країнами", - написав він у соцмережі Twitter.

Нагадаємо, у квітні США запровадили обмежувальні заходи щодо Куби. Вони стосувалися поїздок американців на Кубу та грошових переказів на "Острів Свободи". Такі односторонні дії Вашингтона викликали негативну реакцію в Євросоюзі та Канаді. 

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