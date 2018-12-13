США вимагають звільнення канадців, яких затримали в Китаї

В уряді США вважають незаконним затримання двох громадян Канади в Китаї і вимагають звільнити цих людей. "Незаконне затримання двох канадських громадян - неприйнятне", - заявив держсекретар США Майк Помпео в п'ятницю, 14 грудня, після зустрічі зі своєю канадською колегою Христею Фріланд у Вашингтоні.

"Затримання обох канадців у Китаї має бути припинене", - цитує Помпео інформагенція dpa. Фріланд наголосила, що звільнення цих людей має "найвищий пріоритет" для її уряду.

Тим часом влада КНР надала доступ послу Канади Джону Мак-Келламу до одного з затриманих. МЗС Канади докладає зусиль, щоб послу дозволили зустріч і з другим затриманим.

Кого затримали в Китаї

Цього тижня в Китаї за підозрою в діяльності, що підриває національну безпеку, затримали двох громадян Канади - Майкла Спейвора та Майкла Ковріга.

Спейвор - бізнесмен, засновник компанії Peaktu Cultural Exchange, яка організовує туристичні, ділові та спортивні поїздки до Північної Кореї. Він зустрічався з лідером КНДР Кім Чен Ином і організовував поїздки до цієї країни зірки баскетболу Денніса Родмана. Ковріг раніше працював у посольстві Канади в Пекіні.

Експерти вважають, що Китай таким чином відповів на затримання в Ванкувері фінансової директорки китайської технологічної компанії Huawei Technologies Мен Ваньчжоу. Її затримали за запитом США. Жінку звинувачують у "змові з метою ошукати численні фінансові інституції". Ідеться про те, що Huawei могла порушити санкції США щодо Ірану. 11 грудня канадський суд відпустив Мен під заставу.