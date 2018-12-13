 США вимагають звільнення канадців, яких затримали в Китаї | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.12.2018

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Новини

США вимагають звільнення канадців, яких затримали в Китаї

США вважають незаконним затримання двох громадян Канади в Китаї. Держсекретар США Майк Помпео вимагає від Пекіна звільнити чоловіків.

Христя Фріланд, Майк Помпео, Канада, США

Христя Фріланд і Майк Помпео

В уряді США вважають незаконним затримання двох громадян Канади в Китаї і вимагають звільнити цих людей. "Незаконне затримання двох канадських громадян - неприйнятне", - заявив держсекретар США Майк Помпео в п'ятницю, 14 грудня, після зустрічі зі своєю канадською колегою Христею Фріланд у Вашингтоні.

"Затримання обох канадців у Китаї має бути припинене", - цитує Помпео інформагенція dpa. Фріланд наголосила, що звільнення цих людей має "найвищий пріоритет" для її уряду.

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Канадський суд відпустив під заставу фінансову директорку китайського технологічного гіганта Huawei Мен Ваньчжоу, затриману у Ванкувері за запитом США. Вона не може залишити місто та має носити електронний браслет. (12.12.2018)

Китайське МЗС викликало американського посла у Пекіні через затримання у Ванкувері за запитом США фінансової директорки китайського технологічного гіганта Huawei Technologies Мен Ваньчжоу. (09.12.2018)

Тим часом влада КНР надала доступ послу Канади Джону Мак-Келламу до одного з затриманих. МЗС Канади докладає зусиль, щоб послу дозволили зустріч і з другим затриманим.

Кого затримали в Китаї

Цього тижня в Китаї за підозрою в діяльності, що підриває національну безпеку, затримали двох громадян Канади - Майкла Спейвора та Майкла Ковріга. 

Спейвор - бізнесмен, засновник компанії Peaktu Cultural Exchange, яка організовує туристичні, ділові та спортивні поїздки до Північної Кореї. Він зустрічався з лідером КНДР Кім Чен Ином і організовував поїздки до цієї країни зірки баскетболу Денніса Родмана. Ковріг раніше працював у посольстві Канади в Пекіні.

Експерти вважають, що Китай таким чином відповів на затримання в Ванкувері фінансової директорки китайської технологічної компанії Huawei Technologies Мен Ваньчжоу. Її затримали за запитом США. Жінку звинувачують у "змові з метою ошукати численні фінансові інституції". Ідеться про те, що Huawei могла порушити санкції США щодо Ірану. 11 грудня канадський суд відпустив Мен під заставу.

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Після того, як у Ванкувері була затримана директорка китайської компанії Huawei Мен Ваньчжоу, у КНР затриманий вже другий громадянин Канади.

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Канадський суд відпустив під заставу фінансову директорку китайського технологічного гіганта Huawei Мен Ваньчжоу, затриману у Ванкувері за запитом США. Вона не може залишити місто та має носити електронний браслет.

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Китай висловив Канаді протест через затримання у Ванкувері фінансової директорки компанії Huawei Technologies Мен Ваньчжоу та пригрозив серйозними наслідками, якщо її не відпустять.

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