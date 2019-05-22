 США вимагають від Туреччини відмовитися від російських С-400 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.06.2019

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Новини

США вимагають від Туреччини відмовитися від російських С-400

Анкара повинна анулювати угоду з купівлі у Москви зенітно-ракетних комплексів С-400, якщо хоче отримати від США винищувачі F-35, заявила постпред США в НАТО Кей Бейлі Хатчінсон.

Російські ЗРК С-400

Російські ЗРК С-400

Туреччина має відмовитися від придбаннязенітно-ракетних комплексів С-400, інакше вона не отримає американські винищувачі F-35. Про це у вівторок, 4 червня, заявила постійна представниця США при НАТО Кей Бейлі Хатчінсон в ефірі телеканалу CNBC.

За її словами, сьогодні Росія продовжує сіяти сум'яття в лавах країн-членів НАТО, щоб таким чином послабити альянс. Купівля Туреччиною російських ракет С-400 дозволить Кремлю досягти цієї мети, оскільки в даному випадку винищувачі F-35 стануть вразливі для російських систем ППО, підкреслила постпред США.

За інформацією телеканалу CNBC, Вашингтон дав Анкарі час до кінця поточного тижня, щоб прийняти рішення про те, чи готова країна анулювати угоду з Росією і купити замість цього американську систему ПРО Patriot концерну Raytheon. "Туреччина - суверенна країна, і вона може приймати самостійні рішення. Але вони не зможуть отримати винищувачі F-35, якщо хочуть розмістити у себе в країні ракети С-400. Ми не хочемо цього. Ми не хочемо мати якусь вразливість в межах НАТО", - підкреслила Хатчінсон.

"У них є право зробити вибір: або одне, або інше, але не все разом", - додала вона. Постійна представниця США зазначила, що, якщо Туреччина не скасує угоду, вона буде виключена з програми поставок винищувачів F-35.

Своєю чергою президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в черговий раз заявив, що його країна не відмовиться від придбання російських ракет, попри тиск з боку США. 

DW.COM

Турецький та американський президенти обговорили під час телефонної розмови створення робочої групи для вирішення проблеми придбання Анкарою російських ракетних комплексів С-400. (29.04.2019)

У відповідь на погрози Вашингтона президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара не анулює угоду з купівлі російських зенітно-ракетних комплексів С-400. (06.03.2019)

Очікується, що наприкінці червня президент США Дональд Трамп проведе особисту зустріч з Ердоганом. Про це політики домовилися під час телефонної розмови в кінці травня.

У 2017 році Туреччина уклала контракт з Росією на поставку чотирьох дивізіонів систем С-400 на суму 2,5 мільярда доларів. У лютому 2019 року керівник управління оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір повідомив, що Анкара введе в експлуатацію російські комплекси до жовтня 2019 року.

Представники США і НАТО неодноразово попереджали Анкару, що російські ЗРК неможливо інтегрувати в систему протиповітряної і протиракетної оборони Північноатлантичного альянсу, членом якого є і Туреччина. Своєю чергою, Реджеп Таїп Ердоган назвав придбання російських ЗРС "суверенним правом" країни.

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