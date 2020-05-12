 США вилучають російські апарати ШВЛ після пожеж у лікарнях РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.05.2020

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Новини

США вилучають російські апарати ШВЛ після пожеж у лікарнях РФ

Росія у межах допомоги надала США апарати ШВЛ того типу, який, можливо, став причиною пожеж у клініках Москви і Санкт-Петербурга. Нині ці апарати вилучають для перевірки.

Російський апарат штучної вентиляції легенів Авента-М

Російський апарат штучної вентиляції легенів "Авента-М"

Штати Нью-Йорк і Нью-Джерсі, куди були доставлені російські апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ) "Авента-М", повертають їх Агентству з надзвичайних ситуацій США (FEMA). Про це у вівторок, 12 травня, повідомила прессекретарка FEMA Джанет Монтезі.

Причиною для повернення апаратів стали пожежі в лікарнях Москви і Санкт-Петербурга, які, за попередніми даними, виникли через загоряння цієї моделі апаратів. Під час пожежі у санкт-петербурзькій клініці загинуло п'ятеро людей. Пацієнт у московській лікарні, у палаті якого спалахнула пожежа, також помер.

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До закінчення розслідування

За словами Монтезі, російські апарати ШВЛ не використовувалися в американських клініках, а перебували в резерві на випадок погіршення ситуації. З резерву їх повернули до FEMA до того часу, поки не буде завершене розслідування пожеж у Москві і Санкт-Петербурзі і здійснена перевірка апаратів російським виробником - Уральським приладобудівним заводом.

Апарати "Авента-М" були надані США на початку квітня в рамках російської гуманітарної допомоги. У Держдепі, втім, заявили, що допомога була надана не безкоштовно і що США купили в Росії медичну техніку і засоби захисту. Пізніше в російському МЗС підтвердили факт здійснення оплати, але підкреслили, що продаж здійснювався не за ринковими цінами.

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