США вилучають російські апарати ШВЛ після пожеж у лікарнях РФ

Штати Нью-Йорк і Нью-Джерсі, куди були доставлені російські апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ) "Авента-М", повертають їх Агентству з надзвичайних ситуацій США (FEMA). Про це у вівторок, 12 травня, повідомила прессекретарка FEMA Джанет Монтезі.

Причиною для повернення апаратів стали пожежі в лікарнях Москви і Санкт-Петербурга, які, за попередніми даними, виникли через загоряння цієї моделі апаратів. Під час пожежі у санкт-петербурзькій клініці загинуло п'ятеро людей. Пацієнт у московській лікарні, у палаті якого спалахнула пожежа, також помер.

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До закінчення розслідування

За словами Монтезі, російські апарати ШВЛ не використовувалися в американських клініках, а перебували в резерві на випадок погіршення ситуації. З резерву їх повернули до FEMA до того часу, поки не буде завершене розслідування пожеж у Москві і Санкт-Петербурзі і здійснена перевірка апаратів російським виробником - Уральським приладобудівним заводом.

Апарати "Авента-М" були надані США на початку квітня в рамках російської гуманітарної допомоги. У Держдепі, втім, заявили, що допомога була надана не безкоштовно і що США купили в Росії медичну техніку і засоби захисту. Пізніше в російському МЗС підтвердили факт здійснення оплати, але підкреслили, що продаж здійснювався не за ринковими цінами.

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