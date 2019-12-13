США виключили Китай зі списку валютних маніпуляторів

Міністерство фінансів США виключило Китай зі списку країн, які маніпулюють курсом своєї валюти. Країна погодилася більше не використовувати курс юаня, щоб отримувати конкурентну перевагу в міжнародній торгівлі, повідомляється у доповіді міністерства фінансів США Конгресу, оприлюдненій у понеділок, 13 січня. Пекін також має забезпечити більшу прозорість щодо валютного курсу та даних торговельного балансу.

Міністерство ухвалило це рішення на тлі завершення торговельних переговорів між США та Китаєм. "Інтенсивні торговельні та валютні переговори між США та Китаєм за останні кілька місяців призвели до першого етапу угоди, яка потребує структурних реформ та інших змін в економічному та торговельному режимі Китаю в кількох ключових сферах", - йдеться у документі.

5 серпня минулого року курс китайського юаня опустився до найнижчого за майже десять років рівня, пробивши психологічну позначку у сім юанів за один долар США. Американський президент Дональд Трамп звинуватив Китай у штучному знеціненні своєї валюти для того, щоб "вкрасти у США їхні компанії та фабрики". Після цього Вашингтон назвав Пекін "валютним маніпулятором". Пекін ці звинувачення відкидав. Пізніше вартість національної китайської валюти дещо зросла і зараз становить 6,93 юаня за долар, йдеться у доповіді міністерства фінансів США.

Торговельна суперечка між США і Китаєм триває з 2018 року. Дві держави - найбільші економіки світу - неодноразово підвищували мита на товари одна одної. Дональд Трамп звинувачує Китай в порушенні правил чесної конкуренції, від чого, на його думку, зазнають збитків американські підприємства, а також в крадіжці інтелектуальної власності.

Зараз країни ведуть переговори щодо нової торговельної угоди. Заплановано, що її першу частину сторони підпишуть 15 січня. Передбачається, що США збережуть 25-тивідсоткові мита на китайські товари на загальну суму імпорту в 250 мільярдів доларів, при цьому ставки мита на інші імпортні позиції загальною вартістю 120 мільярдів доларів будуть знижені вдвічі до 7,5 відсотка. Крім того, в грудні минулого року США вже відмовилися від планів запровадити нові мита на низку товарів із Китаю, серед яких смартфони та лептопи, загальною вартістю близько 150 мільярдів доларів.

У свою чергу, Китай має протягом двох років збільшити обсяги імпорту з США на 200 мільярдів доларів. Зокрема, він імпортуватиме більше американської пшениці та кукурудзи.