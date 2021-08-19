США виділять Україні 60 мільйонів доларів на оборону - Білий дім

Україна має отримати фінансову допомогу на суму до 60 мільйонів доларів для посилення обороноздатності. Відповідне розпорядження дав президент США Джо Байден.
Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден розпорядився виділити з бюджету Пентагону фінансову допомогу Україні в розмірі до 60 мільйонів доларів США. Ця сума має піти на оборонні потреби України, повідомив у п'ятницю, 27 серпня, сайт Білого дому.
"Виділити до 60 мільйонів доларів США на оборонні товари та послуги міністерства оборони, а також на військову освіту і вишкіл для надання допомоги Україні", - йдеться в підписаному Байденом розпорядженні.
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Як очікується, перша зустріч президентів США та України Джо Байдена і Володимира Зеленського відбудеться 31 серпня у Вашингтоні. Раніше в МЗС України повідомляли, що для цього візиту передбачено розширений формат, а також зустріч тет-а-тет. Планується також, що Зеленський відвідає штат Каліфорнія.
Низка світових лідерів надіслали президенту України Володимиру Зеленському привітання з 30-річчям незалежності. Українцям бажають наполегливості у впровадженні реформ і щасливого майбутнього.
Новий пакет допомоги США Україні передбачає навчання, консультації та надання обладнання задля збереження нею територіальної цілісності, захисту кордонів та поліпшення взаємодії з НАТО.