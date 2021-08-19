 США виділять Україні 60 мільйонів доларів на оборону - Білий дім | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.08.2021

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Новини

США виділять Україні 60 мільйонів доларів на оборону - Білий дім

Україна має отримати фінансову допомогу на суму до 60 мільйонів доларів для посилення обороноздатності. Відповідне розпорядження дав президент США Джо Байден.

Американська військова допомога Україні

Американська військова допомога Україні (фото з архіву)

Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден розпорядився виділити з бюджету Пентагону фінансову допомогу Україні в розмірі до 60 мільйонів доларів США. Ця сума має піти на оборонні потреби України, повідомив у п'ятницю, 27 серпня, сайт Білого дому.

"Виділити до 60 мільйонів доларів США на оборонні товари та послуги міністерства оборони, а також на військову освіту і вишкіл для надання допомоги Україні", - йдеться в підписаному Байденом розпорядженні.

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Як очікується, перша зустріч президентів США та України Джо Байдена і Володимира Зеленського відбудеться 31 серпня у Вашингтоні. Раніше в МЗС України повідомляли, що для цього візиту передбачено розширений формат, а також зустріч тет-а-тет. Планується також, що Зеленський відвідає штат Каліфорнія.

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