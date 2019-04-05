США виводять своїх військових з Лівії

Африканське командування збройних сил США в неділю, 7 квітня, оголосило про тимчасове виведення свого контингенту з Лівії з міркувань безпеки. "Реалії безпеки на місцях в Лівії стають дедалі складнішими та непередбачуванішими", - заявив командувач силами морської піхоти США в Африці Томас Вальдхаузер.

Повідомляється, що країну залишає військовий персонал, що задіяний в охороні дипломатичних місій, а також надає допомогу владі Лівії в боротьбі з тероризмом і зміцненні стабільності в регіоні. "Навіть після коригування сил ми продовжимо гнучко підтримувати чинну стратегію США", - наголосив Вальдхаузер.

Командування США в Африці надалі спостерігатиме за ситуацією у Лівії та оцінювати доцільність відновлення своєї військової присутності. Окрім того, американські військові заявили, що продовжать підтримувати народ і уряд Лівії.

Урядові війська перейшли в контрнаступ

Тим часом військові уряду національної єдності Лівії почали контрнаступ у відповідь на атаку самопроголошеної "Лівійської національної армії" (ЛНА) генерала Халіфи Хафтара на Триполі. Під час операції "Вулкан гніву" всі міста повинні бути "звільнені від незаконних бойовиків", заявив у Тріполі представник уряду Мохаммед Гнуну. Одночасно ЛНА на своїй сторінці у Facebook оголосила про здійснення першого авіадару по передмістю Триполі, де перебуває міжнародно визнаний уряд Лівії.

Нагадаємо, що в Лівії зберігається двовладдя. На Заході країни розташований сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. Натомість, на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на "Лівійську національну армію" на чолі з Хафтаром.

Сам Хафтар отримує військову підтримку з боку Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів, які за допомогою ЛНА прагнуть здолати лівійських ісламістів. 4 квітня Хафтар оголосив про початок наступу на Триполі.