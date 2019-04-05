 США виводять своїх військових з Лівії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.04.2019

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Новини

США виводять своїх військових з Лівії

Американські військові тимчасово залишають Лівію з міркувань безпеки. Тим часом військові уряду національної єдності почали контрнаступ проти "Лівійської національної армії" генерала Халіфи Хафтара.

Бойовики Лівійської національної армії (архівне фото)

Бойовики "Лівійської національної армії" (архівне фото)

Африканське командування збройних сил США в неділю, 7 квітня, оголосило про тимчасове виведення свого контингенту з Лівії з міркувань безпеки. "Реалії безпеки на місцях в Лівії стають дедалі складнішими та непередбачуванішими", - заявив командувач силами морської піхоти США в Африці Томас Вальдхаузер.

Повідомляється, що країну залишає військовий персонал, що задіяний в охороні дипломатичних місій, а також надає допомогу владі Лівії в боротьбі з тероризмом і зміцненні стабільності в регіоні. "Навіть після коригування сил ми продовжимо гнучко підтримувати чинну стратегію США", - наголосив Вальдхаузер.

Командування США в Африці надалі спостерігатиме за ситуацією у Лівії та оцінювати доцільність відновлення своєї військової присутності. Окрім того, американські військові заявили, що продовжать підтримувати народ і уряд Лівії.

Урядові війська перейшли в контрнаступ

DW.COM

Країни групи G7 закликали сторони конфлікту в Лівії не використовувати нафтові об'єкти для "політичної вигоди". Тим часом сили уряду завдали авіаударів по позиціях "Лівійської національної армії". (06.04.2019)

Генерал Халіфа Хафтар оголосив про наступ своїх військ на Триполі, контрольоване міжнародно визнаним урядом Лівії. (05.04.2019)

Тим часом військові уряду національної єдності Лівії почали контрнаступ у відповідь на атаку самопроголошеної "Лівійської національної армії" (ЛНА) генерала Халіфи Хафтара на Триполі. Під час операції "Вулкан гніву" всі міста повинні бути "звільнені від незаконних бойовиків", заявив у Тріполі представник уряду Мохаммед Гнуну. Одночасно ЛНА на своїй сторінці у Facebook оголосила про здійснення першого авіадару по передмістю Триполі, де перебуває міжнародно визнаний уряд Лівії.

Нагадаємо, що в Лівії зберігається двовладдя. На Заході країни розташований сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. Натомість, на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на "Лівійську національну армію" на чолі з Хафтаром.

Сам Хафтар отримує військову підтримку з боку Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів, які за допомогою ЛНА прагнуть здолати лівійських ісламістів. 4 квітня Хафтар оголосив про початок наступу на Триполі.

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