 США виведуть майже 12 тисяч військовослужбовців з Німеччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.07.2020

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Новини

США виведуть майже 12 тисяч військовослужбовців з Німеччини

Сполучені Штати Америки виведуть 11 900 військовослужбовців з Німеччини, заявив міністр оборони США Марк Еспер. Американський контингент у ФРН після цього скоротиться з 36 тисяч до 24 тисяч військовослужбовців.

США виведуть майже 12 тисяч військовослужбовців з Німеччини

США виведуть майже 12 тисяч військовослужбовців з Німеччини

Сполучені Штати Америки виведуть 11 900 військовослужбовців з Німеччини. Близько 6400 американських військових відправлять назад у США, а ще 5600 мають перекинути в інші країни-члени НАТО, як-от Італію і Бельгію, а також - за умови укладення відповідних домовленостей - до Польщі та країн Балтії, заявив у середу, 29 липня, міністр оборони США Марк Еспер. Він стверджує, що такі дії Вашингтона збільшать "стратегічну гнучкість" збройних сил США, передає інформагентство dpa.

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Це рішення найбільше зачепить американську військову базу у Штутгарті у федеральній землі Баден-Вюртемберг. Військові повинні будуть її покинути "якнайшвидше", можливо, протягом "тижнів", зазначив Еспер.

Американські військові бази розміщені також в інших німецьких федеральних землях - в Рейнланд-Пфальці та Баварії. Військова присутність США десятиліттями впливала на економічний розвиток цих регіонів. Зокрема, на військових базах США у Німеччині працюють тисячі місцевих німців. Згідно з оцінками, які наводить dpa, лише військово-повітряна база США Рамштайн щороку генерує в регіональній економіці 2 мільярди доларів.

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Нагадаємо, що 15 червня президент США Дональд Трамп підтвердив намір скоротити чисельність американських військовослужбовців у Німеччині до 25 тисяч осіб. Рішення обумовлене тим, що Берлін "не виконав зобов'язань" щодо фінансування НАТО, пояснив тоді Трамп. Зараз у Німеччині розміщені близько 35 тисяч солдатів і офіцерів Сполучених Штатів Америки.

План глави Білого дому викликав критику як експертів представлених в німецькому Бундестазі партій, так і генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. У США низка сенаторів з обох партій запропонували законодавчо обмежити використання бюджетних коштів для виведення частини американських військовослужбовців з ФРН. 

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