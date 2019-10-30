 США вже не зупинити ″Північний потік-2″, впевнені експерти | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 13.12.2019

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Економіка

США вже не зупинити "Північний потік-2", впевнені експерти

Проти "Північного потоку-2" в оборонному бюджеті США на 2020 рік прописані санкції. Чи залишився у Вашингтона час перешкодити проєкту будівництва газопроводу, DW запитала експертів.

Судно-трубоукладач Північного потоку-2

Судно-трубоукладач "Північного потоку-2", що належить компанії Allseas

Запізнилися США зі санкціями проти "Північного потоку-2" чи ні? Палата представників Конгресу США 11 грудня схвалила оборонний бюджет, який включає штрафні заходи стосовно компаній-учасників будівництва російських газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік". Чи залишився у Вашингтона час заблокувати будівництво російського газопроводу в Німеччину? Ось що DW відповіли експерти.

Можливі санкції проти Nord Stream 2

Документ, у якому майже 3500 сторінок, викладений на сайті комітету Сенату з питань озброєнь. Пункт, що стосується "Північного потоку-2", звучить так: "Запровадження санкцій щодо компаній, які надають судна для будівництва російських газопроводів, що експортують паливо". Автори документа вказують, що такі заходи дозволять зберегти енергетичну безпеку Європи. Утім, конкретні обмеження не вказані. Не вказані і назви підприємств.

Як раніше повідомляла DW, під удар можуть потрапити фінансові інвестори Nord Stream 2 - підприємства, що забезпечили фінансування будівництва. Це п'ять компаній: німецькі Uniper і Wintershall, а також австрійська OMV, нідерландська Shell і французька Engie. Для запровадження санкцій щодо цих компаній у США вже є закон, відомий під абревіатурою CAATSA ( "Про протидію противникам США за допомогою санкцій"), ухвалений у 2017 році. "Чинна законодавча база дозволяє запроваджувати санкції проти учасників проєкту будівництва газопроводу "Північний потік-2", - підтвердив професор університету Інсбрука, експерт зі Східної Європи Ґергард Манґотт (Gerhardt Mangott).
Однак можливості обкладати санкціями фінансових інвесторів вичерпані, фінансування проєкту практично завершене, зауважив в інтерв'ю DW партнер консалтингового агентства RusEnergy Михайло Крутіхін.

Михайло Крутіхін

Партнер консалтингового агентства RusEnergy Михайло Крутіхін

Найбільш уразливими в питанні запровадження санкцій експерти раніше називали не фінансових інвесторів, а підрядників проєкту. Передусім, це стосується спеціалізованих фірм, які за допомогою суден-трубоукладачів прокладають трубу дном Балтійського моря - зокрема, це Allseas Group, зареєстрована у Швейцарії. Найбільше судно компанії, Pionieering Spirit, -майже 500 метрів завдовжки і встигає покласти на дно близько п'яти кілометрів труб за день. Вважають, що швидше за нього робити таку роботу сьогодні не здатне жодне інше судно. Без суден Allseas, як і без трубоукладачів італійської фірми Saipem, проєкт технічно було б неможливо реалізувати.

Трубу для "Північного потоку-2" прокладуть у будь-якому разі

Коли про санкції йшлося на початку 2019 року, експерти називали удар по підрядниках найчутливішим для майбутнього газопроводу, - заміни трубоукладачам Allseas або Saipem на ринку немає, стверджував, зокрема, Михайло Крутіхін. Але наприкінці року представник Nord Stream 2 запевнив журналіста онлайн-версії тижневика Der Spiegel у тому, що санкції проти "Північного потоку-2" "можуть зробити проєкт дорожчим, але не зможуть його вбити".

Infografik Karte Gaspipelines Europa Nord Stream UK

Компанія Nord Stream 2 вказує, що 90 відсотків робіт уже завершено. У пресі називаються цифри від 150 до 300 кілометрів труб, які ще необхідно прокласти дном Балтики. Михайло Крутіхін стверджує, що залишилося навіть менше, "приблизно 110 кілометрів до завершення всіх робіт у Балтійському морі". "Навіть якщо раптом терміново будуть запроваджуватися санкції або інші обмеження, то роботи в морі будуть завершені. Ми бачимо, що там працюють два трубоукладальних судна, Pionieering Spirit і Solitaire (обидва кораблі належать швейцарській компанії Allseas)", - зазначає він. За даними Крутіхіна, до роботи також готовий долучитися російський трубоукладальний кран "Фортуна". Він приписаний до порту Архангельська, але на даний момент перебуває неподалік від місця будівництва: "Він гарантуватиме, що будівельні роботи завершаться за будь-якого розкладу".

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Будівництво газопроводу "Північний потік-2" затягується на кілька місяців. Раніше планували ввести об'єкт в експлуатацію до кінця 2019 року. (09.12.2019)

США не встигнуть заблокувати газопровід - так вважають не тільки в "Газпромі"

Запроваджувати санкції зараз, коли роботи вже майже завершені, було б нерозумно, вважає директор Фонду енергетичного розвитку Сергій Пікін. "Я не думаю, що санкції ще якось вплинуть на проєкт", - сказав раніше в інтерв'ю DW Пікін. У Вашингтоні занадто пізно схопилися, вважає Михайло Крутіхін. "Адже поки що і цей законопроєкт не набрав чинності. Навіть якщо за нього проголосують у Сенаті до 20 грудня, то чинності він зможе набути наприкінці березня - на початку квітня. До цього терміну всі будівельні роботи в морі будуть завершені", - підрахував Крутіхін.

Законопроєкт відводить держдепартаменту США 60 днів на укладання списку підприємств, які підпадають під санкції. І ще 30 днів компаніям дадуть на те, щоб згорнути свою діяльність. Але на завершення робіт у Балтійському морі, за даними "Газпрому", вистачить п'яти тижнів. Остання спроба заблокувати газопровід, ймовірно, зроблена занадто пізно, вважає і експерт Кріс Уїфер з консалтингової компанії Macro-Advisory.

У тому, що у адміністрації Вашингтона є інші важелі, щоб заблокувати російський газопровід, Михайло Крутіхін сумнівається: "Санкції проти трубоукладальних компаній вже ухвалювати пізно. Заднім числом такі речі не робляться. Можна - я теоретизую - ухвалити санкції проти тих респектабельних міжнародних компаній, які беруть участь у фінансуванні цих проєктів. Компанії побоюються цих санкцій, бо вони можуть нашкодити їхній діяльності. Але поки це теорія".

Відносини Вашингтона і Берліна під ударом

Якщо нові санкції не поставлять хрест на "Північному потоці-2", то цілком здатні негативно позначитися на відносинах між Німеччиною та США. Лобісти німецького бізнесу зі Східного комітету німецької економіки жорстко відреагували на плани американських сенаторів запровадити обмеження проти компаній, які беруть участь у будівництві "Північного потоку-2". У комітеті закликали запровадити санкції у відповідь проти Вашингтона, хоча раніше завжди наполягали на неефективності санкційних режимів.

У заяві комітету вказується, що усі необхідні дозволи для прокладки газопроводу в Євросоюзі отримані, а спроба втручання американської сторони була б "більше ніж актом недружелюбності, бо вона завдала б значної шкоди трансатлантичним відносинам, побудованим на взаємоповазі".

Офіційний Берлін також критично відгукнувся на новини зі США. "Наша позиція щодо екстериторіальних санкцій чітка. Ми їх відкидаємо", - заявила на урядовій конференції в Берліні представниця міністерства економіки ФРН Беате Барон (Beate Baron).

Позиція уряду Німеччини в цьому питанні досить слабка, вважає Ґергард Манґотт. "Берлін перебуває під загрозою заходів впливу з боку Вашингтона. Якби Німеччина спробувала помститися, покаравши американців за санкції проти "Північного потоку-2", вона б опинилася у дуже вразливому становищі у зв'язку з обмежувальними заходами проти німецького автопрому". Манґотт має на увазі висловлювання представників адміністрації і президента США про необхідність запровадити додаткові мита на ввезення в США автомобілів з ФРН.

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    Автор: Ірина Філатова, Азад Сафаров


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