США, Великобританія і Канада слідом за ЄС розширили санкції проти Мінська

Сполучені Штати Америки розширили санкції проти влади Білорусі. Як повідомили в понеділок, 21 червня, в міністерстві фінансів США, обмежувальні заходи наклали на 16 фізичних осіб, а також п'ять відомств і організацій - Комітет державної безпеки (КДБ) Республіки Білорусь, Головне управління з боротьби з організованою злочинністю і корупцією МВС Білорусі, внутрішні війська МВС, УВС Брестського облвиконкому, центр ізоляції правопорушників на провулку Окрестіна в Мінську.

У переліку фізичних осіб - прессекретарка Олександра Лукашенка Наталія Ейсмонт, голова Ради Республіки Наталія Качанова, командир спецпідрозділу КДБ Білорусі "Альфа" Сергій Зубков, начальник міліції Мінська Михайло Гриб і заступник міністра юстиції Сергій Калиновський. Крім того, під санкції потрапили генпрокурор Андрій Швед, голова КДБ Іван Тертель, командувач внутрішніми військами Микола Карпенков. Також у список включені начальник міліції Бреста Олександр Астрейко та сім членів Центрвиборчкому.

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Вашингтон відповів на ескалацію насильства і репресії Лукашенка

В американському мінфіні відзначили, що список розширений у відповідь на "ескалацію насильства і репресії" уряду Лукашенка, включаючи примусову посадку літака Ryanair.

До додаткових обмежувальних заходів щодо Білорусі вдалися також Великобританія і Канада. Лондон, зокрема, запроваджує обмеження проти 11 фізичних та двох юридичних осіб, включаючи BNK (UK) Ltd - дочірнє підприємство Білоруської нафтової компанії, одного з експортерів нафтопродуктів.

Нагадаємо, що 21 червня Рада Євросоюзу схвалила четвертий пакет санкцій проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі. Обмежувальні заходи опубліковані в Офіційному журналі ЄС, після чого відразу ж набули чинності. До списку санкцій внесено 78 фізичних осіб, а також вісім державних підприємств і компаній.