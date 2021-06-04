 США, Великобританія і Канада слідом за ЄС розширили санкції проти Мінська | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.06.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

США, Великобританія і Канада слідом за ЄС розширили санкції проти Мінська

У санкційний список США потрапили прессекретарка правителя Білорусі Олександра Лукашенка, генеральний прокурор і голова КДБ. Обмежувальні заходи розширили також Великобританія і Канада.

Будівля КДБ Білорусі

Будівля КДБ Білорусі

Сполучені Штати Америки розширили санкції проти влади Білорусі. Як повідомили в понеділок, 21 червня, в міністерстві фінансів США, обмежувальні заходи наклали на 16 фізичних осіб, а також п'ять відомств і організацій - Комітет державної безпеки (КДБ) Республіки Білорусь, Головне управління з боротьби з організованою злочинністю і корупцією МВС Білорусі, внутрішні війська МВС, УВС Брестського облвиконкому, центр ізоляції правопорушників на провулку Окрестіна в Мінську.

У переліку фізичних осіб - прессекретарка Олександра Лукашенка Наталія Ейсмонт, голова Ради Республіки Наталія Качанова, командир спецпідрозділу КДБ Білорусі "Альфа" Сергій Зубков, начальник міліції Мінська Михайло Гриб і заступник міністра юстиції Сергій Калиновський. Крім того, під санкції потрапили генпрокурор Андрій Швед, голова КДБ Іван Тертель, командувач внутрішніми військами Микола Карпенков. Також у список включені начальник міліції Бреста Олександр Астрейко та сім членів Центрвиборчкому.

Читайте також: Нобелівській лауреатці Світлані Алексієвич вручена одна з найвищих нагород Німеччини

Вашингтон відповів на ескалацію насильства і репресії Лукашенка

В американському мінфіні відзначили, що список розширений у відповідь на "ескалацію насильства і репресії" уряду Лукашенка, включаючи примусову посадку літака Ryanair.

До додаткових обмежувальних заходів щодо Білорусі вдалися також Великобританія і Канада. Лондон, зокрема, запроваджує обмеження проти 11 фізичних та двох юридичних осіб, включаючи BNK (UK) Ltd - дочірнє підприємство Білоруської нафтової компанії, одного з експортерів нафтопродуктів.

Нагадаємо, що 21 червня Рада Євросоюзу схвалила четвертий пакет санкцій проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі. Обмежувальні заходи опубліковані в Офіційному журналі ЄС, після чого відразу ж набули чинності. До списку санкцій внесено 78 фізичних осіб, а також вісім державних підприємств і компаній.

Дивитись відео 02:10

63 "шмони" за 20 днів: як тримають у СІЗО в Білорусі (04.06.2021)

Також за темою

inhaftierter Blogger Roman Protassewitsch

Тихановська назвала "інтерв'ю" Протасевича результатом тортур 04.06.2021

Світлана Тихановська переконана, що відео з Романом Протасевичем записали завдяки тортурам. Вона наполягає на спільних санкціях проти режиму Лукашенка з боку ЄС, Великобританії та США.

Ukraine Lukaschenko-Selenskyi Treffen in Schitomir

Коментар: Лукашенко змусив Київ дистанціюватися від Мінська 31.05.2021

Україна, запровадивши санкції проти Білорусі після примусової посадки в Мінську літака Ryanair, зробила свій цивілізаційний вибір, вважає Сергій Руденко.

Weißrussland Präsident Lukaschenko Symbolbild Aufhebung Sanktionen

Санкції: проти кого запроваджують та які найефективніші 08.06.2021

Коли слів засудження недостатньо, а вести війну небезпечно чи дорого, механізмом зовнішньої политики стають санкції. Та чи завжди вони досягають мети? Які з них найефективніші?

Реклама

Докладно

Під санкції ЄС потрапив виробник кар'єрних самоскидів Білоруський автомобільний завод (БелАЗ)

Що варто знати про четвертий пакет санкцій ЄС щодо Білорусі

Євросоюз запровадив четвертий, найбільший пакет персональних санкцій щодо Білорусі.  

Квантовий комп'ютер у Німеччині

Німеччина робить ставку на квантовий комп'ютер

Новий квантовий комп'ютер має допомогти Німеччині не відставати від лідерів у цій галузі - США й КНР.  