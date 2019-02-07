США "атакують" "Північний потік-2" (відео)

"Північний потік-2" принесе не лише російський газ. Дном Балтійського моря в Європу потече і російський вплив. Про це попередили ЄС американські дипломати.
При цьому, на думку експертів, будівництво "Північного потоку-2" просунулося надто далеко і зупинити його не так просто. Якщо, звісно, не буде сюрпризів з боку Брюсселя і ключові країни ЄС все ж наважаться змінити правила гри для "Газпрому".
Газогін "Північний потік-2" різко посилить вплив Росії на ЄС у галузі енергетики. Цей сценарій є загрозою для Євросоюзу і Заходу в цілому, підкреслюють посли США у ФРН, Данії та ЄС у коментарі для DW. (07.02.2019)
Близько 30 відсотків газу надходить до ЄС із РФ, але частка газу в енергобалансі ЄС менша, ніж 10 відсотків. Голова Східного комітету німецької економіки коментує для DW занепокоєння групи послів США в Європі. (07.02.2019)