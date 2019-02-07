 США ″атакують″ ″Північний потік-2″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.02.2019

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Політика й суспільство

США "атакують" "Північний потік-2" (відео)

"Північний потік-2" принесе не лише російський газ. Дном Балтійського моря в Європу потече і російський вплив. Про це попередили ЄС американські дипломати.

Північний потік-2: США атакують трубу

"Північний потік-2": США "атакують" трубу

При цьому, на думку експертів, будівництво "Північного потоку-2" просунулося надто далеко і зупинити його не так просто. Якщо, звісно, не буде сюрпризів з боку Брюсселя і ключові країни ЄС все ж наважаться змінити правила гри для "Газпрому". 


 

DW.COM

Коментар: Європа мусить зберегти контроль над енергобезпекою

Газогін "Північний потік-2" різко посилить вплив Росії на ЄС у галузі енергетики. Цей сценарій є загрозою для Євросоюзу і Заходу в цілому, підкреслюють посли США у ФРН, Данії та ЄС у коментарі для DW. (07.02.2019)  

Вольфґанґ Бюхеле: Залежність Європи від російського газу - міф

Близько 30 відсотків газу надходить до ЄС із РФ, але частка газу в енергобалансі ЄС менша, ніж 10 відсотків. Голова Східного комітету німецької економіки коментує для DW занепокоєння групи послів США в Європі. (07.02.2019)  

Меркель: "Північний потік-2" не зробить ФРН залежною від Росії

Газопровід "Північний потік-2" не зробить Німеччину залежною від російського газу, вважає канцлерка Німеччини. Анґела Меркель також наголошує, що Україна має лишитися транзитною країною. (07.02.2019)  

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Не спокушайтеся: "Північний потік-2" принесе не лише російський газ. Дном Балтійського моря в Європу потече і російський вплив. Про це попередили ЄС американські дипломати. Чи згодні з цим Брюссель, Анґела Меркель та європейські експерти?

Bratislawa Merkel bei Peter Pellegrini

Меркель: "Північний потік-2" не зробить ФРН залежною від Росії 07.02.2019

Газопровід "Північний потік-2" не зробить Німеччину залежною від російського газу, вважає канцлерка Німеччини. Анґела Меркель також наголошує, що Україна має лишитися транзитною країною.

Deutschland Nord Stream 2 vor der Insel Rügen | Verlegeschiff Audacia

Коментар: Європа мусить зберегти контроль над енергобезпекою 07.02.2019

Газогін "Північний потік-2" різко посилить вплив Росії на ЄС у галузі енергетики. Цей сценарій є загрозою для Євросоюзу і Заходу в цілому, підкреслюють посли США у ФРН, Данії та ЄС у коментарі для DW.

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