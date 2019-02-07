США "атакують" "Північний потік-2" (відео)

При цьому, на думку експертів, будівництво "Північного потоку-2" просунулося надто далеко і зупинити його не так просто. Якщо, звісно, не буде сюрпризів з боку Брюсселя і ключові країни ЄС все ж наважаться змінити правила гри для "Газпрому".



