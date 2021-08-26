США атакували бойовика ІД в Афганістані

У відповідь на нещодавню атаку за участю терориста-смертника в аеропорту Кабула військові США в Афганістані завдали удар з безпілотника по "планувальнику" регіонального відгалуження міжнародного терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД). Згідно з поширеними у ніч на суботу, 28 серпня, даними Центрального командування США (CENTCOM) в результаті атаки безпілотника в східній афганській провінції Нангархар "ціль була вбита", цитує інформагенція AFP. Також американські військові запевнили, що їм нічого не відомо про цивільні жертви внаслідок цього удару бойового дрона.
Тим часом посольство США в Афганістані закликало американських громадян триматися якомога далі від аеропорту на тлі небезпеки подальших терористичних нападів.
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Саме афганське відгалуження ІД взяло на себе відповідальність за подвійний теракт, скоєний у четвер, у результаті якого загинули щонайменше 85 осіб, в тому числі 13 американських солдатів. Американське видання The Wall Street Journal з посиланням на співробітника в галузі охорони здоров'я в Кабулі повідомляє про майже 200 загиблих. Згідно з актуалізованими даними міноборони США, це був напад за участю терориста-смертника. Спочатку Пентагон повідомляв про два вибухи. За інформацією американських військових, після вибуху бойовики відкрили вогонь і вбили ще кількох людей.
Президент США Джо Байден пообіцяв помститися за цей терористичний акт.
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Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Гелікоптери США евакуюють персонал посольства
Американський військовий гелікоптер Chinook евакуює співробітників посольства США у Кабулі 15 серпня, невдовзі після того, як таліби увійшли до афганської столиці. Кілька гелікоптерів для евакуації своїх дипломатів доправила і Німеччина.
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Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Обмежений доступ до аеропорту
Водночас до Міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая 16 серпня та у наступні дні кинулись тисячі афганців, які, зокрема, співпрацювали з західними державами, у надії залишити Афганістан. На летовищі і навколо нього розгорнулася шокуюча людська драма.
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Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Розпач і страх перед "Талібаном"
У надії залишити Афганістан будь-якою ціною через страх переслідування талібами, сотні людей вибігали на злітні смуги і штурмували літаки. Це призвело до трагедії - люди падали з літаків, що злітали, або гинули у тисняві біля воріт аеропорту.
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Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
"Талібан" повертається два десятиліття потому
Після двох десятиліть опору іноземним військам та урядовим підрозділам Афганістану, таліби легко захопили владу в країні, щойно США, Німеччина та інші країни коаліції вивели свої контингенти. Ці бойовики "Талібану" патрулюють на ринку в одному з районів Кабулу за кілька днів після захоплення міста.
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Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Дістатись бодай Ташкента
Люди, яким уможливили виліт, сідали на будь-який літак і летіли будь-куди, аби лише залишити Афганістан. Пасажири цього німецького військово-транспортного літака вилетіли до Ташкента. Більшість літаків з Кабула вилітають цими днями до узбецької столиці, а також до Дохи чи Ісламабаду. Там афганських біженців пересаджують на інші літаки, що прямують до кінцевого пункту призначення.
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Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Допомога біженцям
Афганські біженці, які прибувають на військову базу США Рамштайн, що у Німеччині, не мають взагалі нічого, бо залишали домівки поспіхом. Вони потребують їжі та речі першої необхідності. Військова база пропонує житло на перший час тисячам біженців з Афганістану.
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Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Втомлені виснажливою втечею
Багато з тих, кому вдалося вибратися з Афганістану, зізнаються, що мають двояке відчуття. З одного боку, вони щасливі, що перебувають у безпеці. З іншого - дуже тривожно за тих, хто не зможе вибратися із захопленої талібами країни. Ця родина була евакуйована з Кабула і прямує до управління у справах біженців у США.
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Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Переслідування і зневага до прав за талібів
Тривога тих, кому вдалось вибратись з Афганістану, небезпідставна. Чимало афганців, котрі співпрацювали з Заходом, а також журналістів таліби почали переслідувати у перші ж дні, як захопили владу - правозахисники повідомляють про позасудові страти. Жінки бояться, що їм доведеться ходити лише у бурках. Освіта та робота будуть для них також недоступні.
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Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
У відносній безпеці
Ситуація в Афганістані не змінила намірів США - американський президент Джо Байден підтвердив, що 31 серпня Афганістан залишить останній американський солдат. На фото: американський морський піхотинець в аеропорту Кабула веде дитину до батьків. Поки американці в аеропорту, люди, що опинились там, почуваються відносно захищеними.
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Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Кинуті напризволяще
Утім, тисячі людей перебувають за межами летовища у надії потрапити туди, щоб вилетіти з Афганістану. Бути зараз поблизу - небезпечно. Але люди не йдуть звідти, навіть попри попередження про імовірні теракти з боку ісламістів. Тимчасовий повірений США в Афганістані визнав, що "без сумніву будуть" афганці з групи ризику, яких не вдасться вивезти з країни.
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Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Після теракту
На фото - знелюдніле місце кривавого теракту, що стався поблизу аеропорту Кабула 26 серпня. Загинули 13 вояків армії США і десятки цивільних афганців. Відповідальність за вибухи взяли на себе бойовики "Ісламської держави".
Автор: Кевін Мертенс