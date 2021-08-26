 США атакували бойовика ІД в Афганістані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.08.2021

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Новини

США атакували бойовика ІД в Афганістані

Атаку на одного з бойовиків місцевого відгалуження ІД в Афганістані було проведено з безпілотника, повідомили в Пентагоні. За даними американських військових під час удару "ціль було вбито".

Американський ударний дрон MQ-9A Reaper

Американський ударний дрон MQ-9A Reaper часто застосувується для операцій зі знищення терористів

У відповідь на нещодавню атаку за участю терориста-смертника в аеропорту Кабула військові США в Афганістані завдали удар з безпілотника по "планувальнику" регіонального відгалуження міжнародного терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД). Згідно з поширеними у ніч на суботу, 28 серпня, даними Центрального командування США (CENTCOM) в результаті атаки безпілотника в східній афганській провінції Нангархар "ціль була вбита", цитує інформагенція AFP. Також американські військові запевнили, що їм нічого не відомо про цивільні жертви внаслідок цього удару бойового дрона.

Тим часом посольство США в Афганістані закликало американських громадян триматися якомога далі від аеропорту на тлі небезпеки подальших терористичних нападів.

Читайте також: США: З Афганістану вдалося евакуювати вже понад 100 тисяч осіб

Саме афганське відгалуження ІД взяло на себе відповідальність за подвійний теракт, скоєний у четвер, у результаті якого загинули щонайменше 85 осіб, в тому числі 13 американських солдатів. Американське видання The Wall Street Journal з посиланням на співробітника в галузі охорони здоров'я в Кабулі повідомляє про майже 200 загиблих. Згідно з актуалізованими даними міноборони США, це був напад за участю терориста-смертника. Спочатку Пентагон повідомляв про два вибухи. За інформацією американських військових, після вибуху бойовики відкрили вогонь і вбили ще кількох людей.

Президент США Джо Байден пообіцяв помститися за цей терористичний акт.

  • Гелікоптер США над Кабулом

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Гелікоптери США евакуюють персонал посольства

    Американський військовий гелікоптер Chinook евакуює співробітників посольства США у Кабулі 15 серпня, невдовзі після того, як таліби увійшли до афганської столиці. Кілька гелікоптерів для евакуації своїх дипломатів доправила і Німеччина.

  • Тисячі людей кинулися до Міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая.

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Обмежений доступ до аеропорту

    Водночас до Міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая 16 серпня та у наступні дні кинулись тисячі афганців, які, зокрема, співпрацювали з західними державами, у надії залишити Афганістан. На летовищі і навколо нього розгорнулася шокуюча людська драма.

  • У надії залишити Афганістан будь-якою ціною сотні людей вибігали на злітні смуги і штурмували літаки. Для деяких це завершилось трагічно.

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Розпач і страх перед "Талібаном"

    У надії залишити Афганістан будь-якою ціною через страх переслідування талібами, сотні людей вибігали на злітні смуги і штурмували літаки. Це призвело до трагедії - люди падали з літаків, що злітали, або гинули у тисняві біля воріт аеропорту.

  • Після двох десятиліть опору іноземним військам та урядовим підрозділам, таліби легко захопили владу в країні, щойно США, Німеччина та інші країни коаліції вивели свої контингенти.

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    "Талібан" повертається два десятиліття потому

    Після двох десятиліть опору іноземним військам та урядовим підрозділам Афганістану, таліби легко захопили владу в країні, щойно США, Німеччина та інші країни коаліції вивели свої контингенти. Ці бойовики "Талібану" патрулюють на ринку в одному з районів Кабулу за кілька днів після захоплення міста.

  • Біженці з літака, який приземлився в Ташкенті

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Дістатись бодай Ташкента

    Люди, яким уможливили виліт, сідали на будь-який літак і летіли будь-куди, аби лише залишити Афганістан. Пасажири цього німецького військово-транспортного літака вилетіли до Ташкента. Більшість літаків з Кабула вилітають цими днями до узбецької столиці, а також до Дохи чи Ісламабаду. Там афганських біженців пересаджують на інші літаки, що прямують до кінцевого пункту призначення.

  • Афганські біженці, які прибувають на військову базу США Рамштайн, що у Німеччині, не мають нічого і потребують їжі та речі першої необхідності.

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Допомога біженцям

    Афганські біженці, які прибувають на військову базу США Рамштайн, що у Німеччині, не мають взагалі нічого, бо залишали домівки поспіхом. Вони потребують їжі та речі першої необхідності. Військова база пропонує житло на перший час тисячам біженців з Афганістану.

  • Ця родина була евакуйована з Кабула і прямує до управління у справах біженців у США

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Втомлені виснажливою втечею

    Багато з тих, кому вдалося вибратися з Афганістану, зізнаються, що мають двояке відчуття. З одного боку, вони щасливі, що перебувають у безпеці. З іншого - дуже тривожно за тих, хто не зможе вибратися із захопленої талібами країни. Ця родина була евакуйована з Кабула і прямує до управління у справах біженців у США.

  • Таліби відразу розпорядились, що жінки мають носити бурки

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Переслідування і зневага до прав за талібів

    Тривога тих, кому вдалось вибратись з Афганістану, небезпідставна. Чимало афганців, котрі співпрацювали з Заходом, а також журналістів таліби почали переслідувати у перші ж дні, як захопили владу - правозахисники повідомляють про позасудові страти. Жінки бояться, що їм доведеться ходити лише у бурках. Освіта та робота будуть для них також недоступні.

  • Американський морський піхотинець в аеропорту Кабула веде дитину до батьків

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    У відносній безпеці

    Ситуація в Афганістані не змінила намірів США - американський президент Джо Байден підтвердив, що 31 серпня Афганістан залишить останній американський солдат. На фото: американський морський піхотинець в аеропорту Кабула веде дитину до батьків. Поки американці в аеропорту, люди, що опинились там, почуваються відносно захищеними.

  • Тисячі людей скупчились навколо аеропорту, попри попередження про імовірні теракти з боку ісламістів

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Кинуті напризволяще

    Утім, тисячі людей перебувають за межами летовища у надії потрапити туди, щоб вилетіти з Афганістану. Бути зараз поблизу - небезпечно. Але люди не йдуть звідти, навіть попри попередження про імовірні теракти з боку ісламістів. Тимчасовий повірений США в Афганістані визнав, що "без сумніву будуть" афганці з групи ризику, яких не вдасться вивезти з країни.

  • Після теракту поблизу аеропорту Кабула 26 серпня

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Після теракту

    На фото - знелюдніле місце кривавого теракту, що стався поблизу аеропорту Кабула 26 серпня. Загинули 13 вояків армії США і десятки цивільних афганців. Відповідальність за вибухи взяли на себе бойовики "Ісламської держави".

    Автор: Кевін Мертенс


DW.COM

Під час теракту в Кабулі загинули двоє британців

У МЗС Великобританії заявили, що під час теракту біля аеропорту Кабула загинуло двоє британських підданих, а також дитина підданого Великобританії, ще двох британців було поранено.  

УВКБ ООН: До півмільйона афганців можуть втекти за кордон

За "найгіршого сценарію" в регіоні з'являться близько 500 тисяч нових біженців з Афганістану, повідомила заступниця Верховного комісара ООН у справах біженців.  

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Докладно

In Pictures: The Kabul evacuation mission

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Відколи владу в Афганістані захопив "Талібан", з Кабула евакуювали сотні тисяч людей. Однак, ще тисячі залишаються там.  

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