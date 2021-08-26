США атакували бойовика ІД в Афганістані

У відповідь на нещодавню атаку за участю терориста-смертника в аеропорту Кабула військові США в Афганістані завдали удар з безпілотника по "планувальнику" регіонального відгалуження міжнародного терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД). Згідно з поширеними у ніч на суботу, 28 серпня, даними Центрального командування США (CENTCOM) в результаті атаки безпілотника в східній афганській провінції Нангархар "ціль була вбита", цитує інформагенція AFP. Також американські військові запевнили, що їм нічого не відомо про цивільні жертви внаслідок цього удару бойового дрона.

Тим часом посольство США в Афганістані закликало американських громадян триматися якомога далі від аеропорту на тлі небезпеки подальших терористичних нападів.

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Саме афганське відгалуження ІД взяло на себе відповідальність за подвійний теракт, скоєний у четвер, у результаті якого загинули щонайменше 85 осіб, в тому числі 13 американських солдатів. Американське видання The Wall Street Journal з посиланням на співробітника в галузі охорони здоров'я в Кабулі повідомляє про майже 200 загиблих. Згідно з актуалізованими даними міноборони США, це був напад за участю терориста-смертника. Спочатку Пентагон повідомляв про два вибухи. За інформацією американських військових, після вибуху бойовики відкрили вогонь і вбили ще кількох людей.

Президент США Джо Байден пообіцяв помститися за цей терористичний акт.