США анулюють візи десятків соратників Мадуро

США анулюють американські візи десятків впливових венесуельців, щоб посилити тиск на голову держави Ніколаса Мадуро і примусити його відмовитися від влади. Про це у середу, 6 березня, заявив віце-президент США Майк Пенс, передає агенція AP.

За його словами, Вашингтон скасує 77 віз, які були видані чиновникам уряду Мадуро або їхнім родичами. Минулого тижня США вже анулювали 49 віз венесуельських посадовців та посилили санкції проти уряду Мадуро. Це є частиною кампанії з підтримки тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо.

Крім того, у середу радник президента США з національної безпеки Джон Болтон попередив іноземні банки та фінансові установи про санкції з боку США, з якими вони зіткнуться, якщо співпрацюватимуть з урядом Мадуро. "Сполучені Штати повідомляють іноземні фінансові установи, що їм будуть загрожувати санкції за сприяння нелегітимним операціям, які принесуть користь Ніколасу Мадуро і його корумпованій мережі", - йдеться у заяві Болтона.

Як відомо, низка країн Євросоюзу, включно з Німеччиною, заявили про визнання Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. Крім того, його визнали США, Канада, Австралія, Ізраїль і частина країн Латинської Америки, а також Організація американських держав. Натомість уряд Мадуро підтримують Росія, Китай, Туреччина, Іран, КНДР, Сирія, Куба, Болівія, Нікарагуа та низка інших держав.