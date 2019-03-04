США анулюють візи десятків соратників Мадуро

США анулюють американські візи десятків впливових венесуельців, щоб посилити тиск на голову держави Ніколаса Мадуро і примусити його відмовитися від влади. Про це у середу, 6 березня, заявив віце-президент США Майк Пенс, передає агенція AP.
За його словами, Вашингтон скасує 77 віз, які були видані чиновникам уряду Мадуро або їхнім родичами. Минулого тижня США вже анулювали 49 віз венесуельських посадовців та посилили санкції проти уряду Мадуро. Це є частиною кампанії з підтримки тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо.
Крім того, у середу радник президента США з національної безпеки Джон Болтон попередив іноземні банки та фінансові установи про санкції з боку США, з якими вони зіткнуться, якщо співпрацюватимуть з урядом Мадуро. "Сполучені Штати повідомляють іноземні фінансові установи, що їм будуть загрожувати санкції за сприяння нелегітимним операціям, які принесуть користь Ніколасу Мадуро і його корумпованій мережі", - йдеться у заяві Болтона.
Як відомо, низка країн Євросоюзу, включно з Німеччиною, заявили про визнання Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. Крім того, його визнали США, Канада, Австралія, Ізраїль і частина країн Латинської Америки, а також Організація американських держав. Натомість уряд Мадуро підтримують Росія, Китай, Туреччина, Іран, КНДР, Сирія, Куба, Болівія, Нікарагуа та низка інших держав.
-
Венесуела: боротьба за владу і протести
Курс конфронтації
Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.
-
Венесуела: боротьба за владу і протести
Загиблі під час протестів
Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.
-
Венесуела: боротьба за владу і протести
Вісник надії Гуайдо
Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.
-
Венесуела: боротьба за владу і протести
"Люди вимагають свободи і правової захищеності"
Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".
-
Венесуела: боротьба за владу і протести
Мадуро мобілізує своїх прихильників
На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.
-
Венесуела: боротьба за владу і протести
Прапори Венесуели за кордоном
Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.
Автор: Інес Айзеле