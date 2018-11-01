 США анонсували санкції проти вбивць Хашоггі за кілька тижнів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.11.2018

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Новини

США анонсували санкції проти вбивць Хашоггі за кілька тижнів

Вашингтону може знадобитися "кілька тижнів", щоб визначитися із санкціями щодо причетних до вбивства Хашоггі. Водночас, США не хочуть зіпсувати стосунки з Ер-Ріядом.

Резиденция консула Саудівської Аравії в Стамбулі

Резиденция консула Саудівської Аравії в Стамбулі

Держсекретар США Майк Помпео у п'ятницю, 2 листопада, заявив, що Вашингтону ще потрібно "кілька тижнів", аби зібрати необхідні докази для запровадження санкцій щодо осіб, причетних до вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі, інформує агенція AFP.

DW.COM

У прокуратурі Стамбула заявили, що вбивство Джамаля Хашоггі в консульстві Саудівської Аравії відбулося за "наперед складеним планом". Як зазначили в прокуратурі, журналіста задушили, а тіло розчленували. (31.10.2018)

За вбивство журналіста Джамаля Хашоггі відповідальність несе влада Саудівської Аравії, заявила наречена репортера Хатідже Дженгіз. Вона вимагає покарання для усіх причетних осіб. (30.10.2018)

Саудівська Аравія не буде екстрадувати підозрюваних у вбивстві журналіста Джамаля Хашоггі, а судитиме їх сама, повідомив міністр закордонних справ країни Адель аль-Джубейр. (27.10.2018)

"Ми розглядаємо запровадження санкцій щодо осіб, яких ми ідентифікували як причетних до вбивства", - зазначив Помпео, додавши, що президент США Дональд Трамп пообіцяв притягнути до відповідальності винних у цьому "жахливому злочині". Водночас, держсекретар США, як і раніше президент країни Трамп, наголосив на важливості збереження ділових і стратегічних відносин із Саудівською Аравією.

Видавець газети The Washington Post, автором якої був Джамаль Хашоггі, своєю чергою закликав Трампа до більш жорсткої позиції щодо вбивства журналіста. "Це жахливе, спонсороване державою вбивство невинного журналіста", - заявив Фред Раян і закликав уряд США призупинити ділові стосунки з Саудівською Аравією.

Вбивство за "наперед складеним планом"

Про зникнення 59-річного журналіста Джамаля Хашоггі, який проживав у США, стало відомо 3 жовтня - наступного дня після того, як він прийшов в саудівське консульство в Стамбулі, щоб оформити документи для укладення шлюбу зі своєю нареченою.

Під тиском світової спільноти Саудівська Аравія визнала, що Джамаль Хашоггі був убитий в саудівському консульстві Стамбула. За твердженням прокуратури Стамбула, журналіста задушили невдовзі після того, як він увійшов до консульства Саудівської Аравії, його тіло розчленували і знищили. 2 листопада радник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана заявив, що, за його даними, тіло журналіста було знищено за допомогою кислоти. Як стверджує турецька прокуратура, вбивство Хашоггі відбулося за "наперед складеним планом".

Ер-Ріяд заарештував 18 осіб у зв'язку з убивством Джамаля Хашоггі. Влада Саудівської Аравії заявила, що не буде екстрадувати підозрюваних у вбивстві журналіста до Туреччини, а судитиме їх на своїй території.

 

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