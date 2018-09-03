"Схід-2018" очима Брюсселя: тренування конфлікту великого масштабу?

У вівторок, 11 вересня, Росія почала проведення наймасштабніших військових навчань. "Схід-2018", за твердженням міноборони РФ, має у чомусь навіть перевершити радянські маневри "Захід-81". Їх проводять у центральному та східному військових округах, у Японському, Беринговому та Охотському морях, залучать тихоокеанський і північний флоти, повітряно-десантні війська.

Ігри з цифрами

Восени минулого року російсько-білоруські навчання "Захід-2017" викликали дуже гостру реакцію з боку НАТО. Річ у тому, що Москва тоді заявила менше 13 тисяч учасників, що згідно з Віденським документом ОБСЄ, дозволило їй не запрошувати міжнародних спостерігачів. У НАТО ж говорили, що навчання були набагато більшими - оглядачі називали цифри аж до 100 тисяч військових. Утім, за підсумками "Заходу-2017" Альянс так і не озвучив своєї остаточної оцінки кількості учасників.

Нині ж Росія стверджує, що у "Сході-2018" візьмуть участь аж 300 тисяч вояків. Як заявили DW у НАТО, оскільки їх проводять за межами території дії цих правил ОБСЄ, то РФ не зобов'язана приймати спостерігачів. І все ж, на засіданні Ради НАТО-Росія у травні представники обох сторін поінформували одна одну про майбутні навчання, зокрема і про "Схід-2018". "Військові аташе країн НАТО були запрошені на добровільне спостереження за навчаннями. Військовий чиновник НАТО планує взяти участь", - повідомив заступник речниці Альянсу Пьєр Казалет.

Як і минулого року, експерти і тепер сумніваються у правдивості даних міноборони РФ. Але вже у інший бік. Так, про це у коментарі для британського королівського аналітичного центру RUSI написав експерт Джек Уотлінг.

Аналогічну точку зору поділяє і Пауль Іван з брюссельського аналітичного центру EPC. "Ми очікуємо побачити великі військові навчання. Але вони можуть бути не тих масштабів, які оголошувалися. Там може бути креативний підрахунок залучених військ", - говорить експерт у розмові з DW.

Чому в НАТО спокійні?

У НАТО визнають, що кожна держава має право тренувати свої збройні сили. "Але дуже важливо, щоб це відбувалося прозорим і передбачуваним чином", - наголосив Пьєр Казалет.

Можливо, проведення брифінгу та запрошення спостерігачів Росією посприяло тому, що у НАТО були не настільки занепокоєними нинішніми навчаннями. Пауль Іван називає й іншу причину - географію. "Схід-2018" проходить далеко від Європи. Як уточнює експерт, минулого року НАТО реагував не через те, що боявся атаки Росії. "Важливо не збільшувати напруження між двома сторонами маневрами, які розігрують атаку на іншу сторону", - пояснює Іван.

Директор з політичних питань брюссельського аналітичного центру імені Мартенса Роланд Фройденштайн (Roland Freudenstein) вважає основною причиною звикання до подібних дій Росії. Крім того, з маневрами "Захід-2017" були пов'язані побоювання, що після них російські війська залишаться у Білорусі. "У підсумку вони тоді не справдилися. Зараз же і нема подібних конкретних побоювань щодо "Сходу", - зауважує він.

Мета навчань "Схід-2018"

Якщо казати про військовий аспект, то, за словами Івана, мета маневрів - посилити взаємодію між різними підрозділами військ РФ, а також передати досвід, здобутий як у Сирії, так і в Україні. Водночас він вказує і на політичні цілі - "показати могутність російської армії, її спроможність застосовувати великі сили, перекидати їх на великі відстані".

Для НАТО "Схід-2018" демонструє, що Росія зосереджена на "тренуванні конфлікту великого масштабу". За словами Казалета, ці навчання вписуються у шаблон, який НАТО спостерігає вже певний час: Росія "значно збільшує оборонний бюджет і військову присутність" - як у Балтійському, так і в Чорному та Середземному морях. "Більше того, Росія показала свою готовність використовувати військову сил проти своїх сусідів, наприклад України та Грузії", - додав заступник речниці Альянсу.

Навчання - загроза?

Іван нагадує, що Росія уже використовувала навчання як прикриття перекидання військ для подальшого їхнього застосування у військовому конфлікті. Але цього разу він не очікує побачити подібне. Утім, ці навчання - чергове нагадування Україні. "Україна втягнута у військовий конфлікт з Росією. Ми не бачимо ознак його завершення. Навпаки, бачимо більш напружену ситуацію довкола Азовського моря", - говорить експерт. Тому Україні "слід, на жаль, робити те саме", тобто інвестувати у свою безпеку та посилення військ, переконаний Іван.

Член підкомітету Європарламенту з безпеки й оборони Тунне Келам наголошує, що Росія вільна проводити ці навчання. Для країн ЄС вони є не стільки загрозою, скільки сигналом. "Цей сигнал ми повинні сприйняти серйозно - і політично, і у військовому плані", - говорить політик в інтерв'ю DW.

Експерт бельгійського королівського інституту міжнародних відносин Egmont Марк Франко не вважає навчання як такі загрозою для Заходу. Для нього куди важливіше, що "Схід-2018" радше ілюструє тренд геополітичних змін - "до розмивання західної міжнародної спільноти під проводом США, яка засновується на правилах та інституціях".

Пауль Іван також вважає, що НАТО варто продовжувати заходи з посилення свого східного флангу. "Нам не слід перебільшувати значення цих маневрів. Росія організовувала масштабні навчання і минулі роки. Важливо бути уважним, але у той самий час це не повинно переростати у параною", - підсумовує брюссельський експерт.