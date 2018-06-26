Східний комітет німецької економіки: "Північний потік-2" досі під питанням

Виконавчий директор Східного комітету німецької економіки Міхаель Гармс (Michael Harms) у середу, 27 червня, в інтерв'ю DW напередодні щорічного зібрання організації оцінив ризики та поточний стан проекту газогону "Північний потік-2". Зокрема, він вказав на значні можливі проблеми трубопроводу в разі накладення на нього санкцій з боку Сполучених Штатів Америки.

Східний комітет об'єднує німецький бізнес, який веде справи в Росії та інших країнах колишнього СРСР та Східної Європи. На думку виконавчого директора комітету, технічно шансів на блокування "Північного потоку-2" у його опонентів немає. Гармс зазначив, що Данія ще не дала дозволу на спорудження газогону в її територіальних водах, але є альтернативний маршрут в обхід. Тож, каже він, "цей трубопровід буде побудований у будь-якому разі", хоча й не виключає проблем з експлуатацією та продажем газу.

Втім, реалізації проекту загрожують і інші чинники. "Якщо американці все ж накладуть санкції на "Північний потік-2" (…), участь західних партнерів виявиться вкрай ризикованою", - прогнозує Гармс і зазначає, що можливість ввести обмежувальні заходи щодо газогону США мають за ухваленим минулоріч законом. "У такому разі втрачається економічний сенс проекту. Тож, на жаль, цей проект досі під питанням", - резюмує він.

Нагадаємо, що 3 травня в місті Лубмін на півночі Німеччини почалися будівельні роботи з прокладання нитки газогону "Північний потік-2", який викликає чимало нарікань в Європі. Угоди щодо фінансування проекту газогону "Північний потік-2" підписані з компаніями ENGIE (Франція), OMV (Австрія), Royal Dutch Shell (Великобританія-Нідерланди), Uniper і Wintershall (обидві - Німеччина). Очікується, що до кінця 2019 року прокладуть 1200 кілометрів "труби", якою щорічно можна буде транспортувати близько 55 мільярдів кубометрів газу з Росії до Німеччини.

Україна виступає проти будівництва газопроводу та висловлює занепокоєння через можливу втрату в майбутньому статусу транзитної держави російського газу до Європи. Також противниками "Північного потоку-2" є США, Польща та країни Балтії. Критики газопроводу є і в Німеччині, однак федеральний уряд здебільшого підтримує реалізацію проекту, зазначаючи, що він є приватною ініціативою. При цьому офіційний Берлін наголошує на важливості того, щоб Україна й надалі здійснювала транзит російського газу до Європи.