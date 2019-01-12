Сущенка відправили до московського СІЗО "Лефортово" - ЗМІ

Засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка було переведено з колонії, в якій він відбував покарання, до слідчого ізолятора "Лефортово" у Москві. Про це у четвер, 29 серпня, повідомив відповідальний секретар громадської наглядової комісії (ГНК)у Москві Іван Мельников, зазначає інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна".

"Можу сказати, що нині в слідчому ізоляторі "Лефортово" точно перебувають Володимир Балух, Павло Гриб, Станіслав Клих, Олександр Кольченко, Роман Сущенко та Євген Панов", - повідомив Мельников.

Він також не виключив, що у цьому слідчому ізоляторі перебувають і інші ув'язнені громадяни України. "Загалом, за моїми даними, понад 30 людей, включно із заарештованими українськими моряками", - додав відповідальний секретар ГНК.

Раніше цього ж дня було поширено інформацію, що український режисер Олег Сенцов доставлений до Москви і перебуває в одному з московських СІЗО. Про це повідомили українські народні депутати та кілька російських ЗМІ. "Олег Сенцов у "Лефортово", - заявив заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Ахтем Чийгоз, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Лідер кримських татар, народний депутат Мустафа Джемілєв також повідомив, що Сенцов перебуває у слідчому ізоляторі Москви. "Сьогодні я отримав інформацію, що його теж привезли до СІЗО Москви. Тож є надія, що його звільнять", - сказав він.

Адвокат Сенцова Дмитро Дінзе поки не зміг підтвердити інформацію про переведення свого підзахисного до Москви. "Я не маю інформації про його етапування. А також поки не знаю, де він буде утримуватися, якщо його дійсно етапували", - написав він на своїй сторінці у Facebook 29 серпня.

Ахтем Чийгоз анонсував ймовірне звільнення утримуваних у Росії українських політв'язнів 30 серпня. "З тієї інформації, що я знаю, в п'ятницю мають прибути. Всі разом. Але це все лише ймовірно. Я сам пройшов цей шлях і знаю, що зміни можливі. Загалом те, що це питання поставлене "на рейки" й буде відпрацьоване - це так", - сказав він.

Водночас глава політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук заявив, що питання обміну Олега Сенцова остаточно ще не вирішено. "Цим питанням займається офіційна влада та президент України пан Зеленський, його команда. Я знаю, що такі переговори наразі тривають, але остаточного варіанту ще немає. Також остаточно не вирішено питання людини, яку ви назвали, - Сенцова", - сказав Медведчук.

Минулого місяця в офісі президента України Володимира Зеленського запропонували одночасно звільнити Олега Сенцова та редактора "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. 28 серпня Київський апеляційний звільнив Кирила Вишинського з СІЗО під особисте зобов'язання. Того ж дня прессекретарка генерального прокурора України Лариса Сарган повідомила, що Вишинський дав згоду на добровільну участь у взаємному звільненні утримуваних у РФ та Україні осіб, а також погодився залишити межі України.