 Сутички після прайд-ходи в Одесі: постраждали 29 поліцейських | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.08.2021

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Новини

Сутички після прайд-ходи в Одесі: постраждали 29 поліцейських

Після проведення прайд-ходи в Одесі група провокаторів напала на правоохоронців. 29 поліціянтів отримали тілесні ушкодження. Повідомляється також про затримання кількох осіб.

Учасники ЛГБТКІ-прайду в Одесі

Учасники ЛГБТКІ-прайду в Одесі (архівне фото)

У суботу, 28 серпня, після проведення прайду ЛГБТК в Одесі гурт провокаторів вчинив напад на правоохоронців. "Приблизно за 20 хвилин після закінчення акції група провокаторів проявила неадекватну поведінку до правоохоронців та на Дерибасівській кинулася до них у бійку із застосуванням сльозогінного газу", - повідомила  Нацполіція в Одеській області.

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Згідно з повідомленням, унаслідок протиправних дій нападників 29 правоохоронців дістали тілесних ушкоджень і їм було надано медичну допомогу. Цю подію було кваліфіковано одразу за трьома статтями Кримінального кодексу (масові заворушення, хуліганство, погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). "Для з'ясування обставин до відділу поліції доставлено 51 особу", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють ЗМІ, противники маршу, серед яких члени організації "Традиція і порядок", влаштували цього дня окремий мітинг під будівлею міськради. Вони вигукували гасла проти ЛГБТК-спільноти та скандували "Ганьба" правоохоронцям.

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