Сутички під час саміту G20 у Гамбурзі: суд виніс вироки п'яти учасникам

Окружний суд німецького міста Гамбург у п'ятницю, 10 липня, виніс вироки п'ятьом підозрюваним, затриманим за участь у жорстких заворушеннях під час саміту Великої двадцятки, який відбувся у цьому місті в 2017 році, повідомляє агенція dpa.

Так, 24-річний чоловік з Франції був засуджений до трьох років позбавлення волі за крадіжку зі зламом за обтяжуючих обставин, здійснення підпалу, нанесення тяжких тілесних ушкоджень і напад на співробітників правоохоронних органів.

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До умовних термінів на 1,6 і 1,3 року були засуджені двоє мешканців землі Гессен. Ще двоє затриманих з цієї землі були засуджені до громадських робіт за порушення громадського порядку.

Нагадаємо, під час проведення в Гамбурзі 7-8 липня 2017 року саміту країн Великої двадцятки сталися масштабні заворушення. Кілька днів та ночей у центральних районах міста з різною інтенсивністю тривали сутички між лівими екстремістами та поліцією. Екстремісти зводили на вулицях барикади, підпалювали їх та автівки, кидали каміння та пляшки у правоохоронців. Для припинення безладів та розгону агресивно налаштованих протестувальників поліція застосовувала водомети.

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Загалом в акції, яка отримала назву Welcome to Hell, брали участь близько 12 тисяч осіб. За даними поліції, у період заворушень різноманітні тілесні ушкодження отримали 797 правоохоронців, збитки склали близько 12 мільйонів євро. Для ідентифікації учасників заворушень поліція проводила неодноразові інформаційні кампанії, під час яких використовувала фото, зроблені під час сутичок.

Проблема полягала в тому, що учасники заворушень, екстремісти з так званого "Чорного блоку", аморфного угруповання, яке об'єднує різноманітні екстремістські, анархістські та лівацькі групи, були вбрані в одяг чорного кольору, чорні кепки, капюшони та чорні маски, що в Німеччині, ще за законом 1985 року, заборонено використовувати під час масових акцій. Завдяки такому вбранню їхні особи було складно ідентифікувати після сутичок з правоохоронцями.

Ескалація протестів у Гамбурзі: поліція проти радикалів Найпроблемніший протест Протест Welcome to Hell організували представники лівих рухів. До акції приєдналися і радикали з так званого "Чорного блоку" - агресивно налаштовані протестувальники у масках. За даними поліції, в акції взяли участь 12 тисяч учасників, більшість маніфестантів поводилася мирно.

Ескалація протестів у Гамбурзі: поліція проти радикалів Тільки відкритий протест! Протистояння між поліцією та мітингувальниками розпочалося з відмови радикалів з "Чорного блоку" зняти маски. Поліція вимагала від усіх демонстрантів не закривати обличчя. Інакше - погрожувала припинити марш. Зрештою, мирних антиглобалістів правоохоронці пропустили, а радикали розпочали сутички.

Ескалація протестів у Гамбурзі: поліція проти радикалів Водомети за мільйон євро На час саміту в Гамбурзі для охорони порядку мобілізували близько 20 тисяч поліцейських. А для охолодження настроїв радикально налаштованих мітингувальників підготували техніку: водомети - найновішої розробки. Вартість однієї машини - близько мільйона євро.

Ескалація протестів у Гамбурзі: поліція проти радикалів Антиглобалісти, антитрампісти, антипутіністи Серед маніфестантів - чимало тих, хто категорично проти політики трьох світових лідерів: президентів США, Росії й Туреччини - Дональда Трампа, Володимира Путіна, Реджепа Таїпа Ердогана. Також багато антиглобалістів, які не підтримують політику групи G20.

Ескалація протестів у Гамбурзі: поліція проти радикалів Водомети, сльозогінний газ і перцевий спрей Коли поліція намагалася відтіснити від основної групи протестувальників агресивно налаштованих радикалів у масках, ті атакували правоохоронців пляшками та камінням. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ і змушена була використати водомети.

Ескалація протестів у Гамбурзі: поліція проти радикалів Затримані маніфестанти, поранені поліцейські Під час протесту щонайменше шість поліцейських були травмовані. Багатьох маніфестантів затримали. Водночас протест не завадив Анґелі Меркель провести зустрічі з президентами США і Туреччини - Дональдом Трампом і Реджепом Таїпом Ердоганом. Автор: Ганна Бєднова

