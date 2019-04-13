Сутички під час демонстрацій у Парижі: до 330 затриманих, близько 40 травмованих

Під час традиційних першотравневих демонстрацій профспілок та лівих сил у столиці Франції Парижі виникли численні сутички між радикально налаштованими активістами та поліцією. Правоохоронці в середу, 1 травня, застосовували сльозогінний газ та водомети з метою вгамувати агресивно налаштованих демонстрантів. За порядком у місті стежили близько 7400 поліцейських, які упродовж дня затримали щонайменше 330 людей, під варту взято 210 осіб, повідомляє агентство AFP. Внаслідок сутичок травми отримали щонайменше 38 осіб, з яких 14 - правоохоронці.

За уточненими даними поліції, в акціях до Дня праці у Парижі взяли участь до 28 тисяч людей, по всій Франції - 164 тисячі. Профспілки заявляють про 310 тисяч демонстрантів у всій країні, з яких 80 тисяч - у столиці. В інших містах затримали ще щонайменше 50 людей. Раніше в поліції оцінювали кількість демонстрантів у Парижі в 16 тисяч. Натомість ЗМІ називали іншу цифру - до 40 тисяч учасників. Крім членів профспілок, до головного маршу в південній частині Парижа приєдналися і представники руху "жовтих жилетів", а також й схильні до насильницьких дій активісти анархістського "чорного блоку".

Хулігани палили сміттєві баки, трощили вітрини магазинів та кафе, жбурляли в правоохоронців каміння, пляшки та інші предмети.

У відповідь на дії хуліганів поліція застосувала сльозогінний газ

Представники ультралівої профспілки CGT звинуватили французьку поліцію в "безприкладному придушенні" виступів громадян у відповідь на "насильницькі дії" окремих учасників виступів. Повідомляється, що генеральний секретар CGT теж постраждав від дії сльозогінного газу.

Загалом у Франції в акціях з нагоди Дня праці, за оцінками поліції, взяли участь близко 150 тисяч осіб.

Уряд задіяв у столиці 7,4 тисячі правоохоронців

Нагадаємо, напередодні президент Франції Еммануель Макрон зажадав від правоохоронних органів країни рішучих дій проти хуліганів з огляду на можливі заворушення під час масових акцій 1 травня в країні. Очільник столичної поліції Дідьє Лальман заборонив демонстрації у деяких районах міста, зокрема, на Єлисейських полях. За розпорядженням столичної влади, на маршрутах проведення акцій зачинили ресторани та крамниці. Правоохоронці очікували цього дня в столиці до двох тисяч радикально налаштованих активістів зі всієї країни.

Нагадаємо, що у Франції не вщухають і виступи "жовтих жилетів". 27 квітня вони пройшли у Парижі, Страсбурзі, Монпельє, Марселі, Ліоні та Бордо. Загалом по країні МВС Франції нарахувало минулої суботи 23,6 тисячі мітингувальників - тижнем раніше їх було близько 28 тисяч.