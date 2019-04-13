Сутички під час демонстрацій у Парижі: до 330 затриманих, близько 40 травмованих

Під час традиційних першотравневих демонстрацій профспілок та лівих сил у столиці Франції Парижі виникли численні сутички між радикально налаштованими активістами та поліцією. Правоохоронці в середу, 1 травня, застосовували сльозогінний газ та водомети з метою вгамувати агресивно налаштованих демонстрантів. За порядком у місті стежили близько 7400 поліцейських, які упродовж дня затримали щонайменше 330 людей, під варту взято 210 осіб, повідомляє агентство AFP. Внаслідок сутичок травми отримали щонайменше 38 осіб, з яких 14 - правоохоронці.
За уточненими даними поліції, в акціях до Дня праці у Парижі взяли участь до 28 тисяч людей, по всій Франції - 164 тисячі. Профспілки заявляють про 310 тисяч демонстрантів у всій країні, з яких 80 тисяч - у столиці. В інших містах затримали ще щонайменше 50 людей. Раніше в поліції оцінювали кількість демонстрантів у Парижі в 16 тисяч. Натомість ЗМІ називали іншу цифру - до 40 тисяч учасників. Крім членів профспілок, до головного маршу в південній частині Парижа приєдналися і представники руху "жовтих жилетів", а також й схильні до насильницьких дій активісти анархістського "чорного блоку".
Хулігани палили сміттєві баки, трощили вітрини магазинів та кафе, жбурляли в правоохоронців каміння, пляшки та інші предмети.
У відповідь на дії хуліганів поліція застосувала сльозогінний газ
Представники ультралівої профспілки CGT звинуватили французьку поліцію в "безприкладному придушенні" виступів громадян у відповідь на "насильницькі дії" окремих учасників виступів. Повідомляється, що генеральний секретар CGT теж постраждав від дії сльозогінного газу.
Загалом у Франції в акціях з нагоди Дня праці, за оцінками поліції, взяли участь близко 150 тисяч осіб.
Уряд задіяв у столиці 7,4 тисячі правоохоронців
Нагадаємо, напередодні президент Франції Еммануель Макрон зажадав від правоохоронних органів країни рішучих дій проти хуліганів з огляду на можливі заворушення під час масових акцій 1 травня в країні. Очільник столичної поліції Дідьє Лальман заборонив демонстрації у деяких районах міста, зокрема, на Єлисейських полях. За розпорядженням столичної влади, на маршрутах проведення акцій зачинили ресторани та крамниці. Правоохоронці очікували цього дня в столиці до двох тисяч радикально налаштованих активістів зі всієї країни.
Нагадаємо, що у Франції не вщухають і виступи "жовтих жилетів". 27 квітня вони пройшли у Парижі, Страсбурзі, Монпельє, Марселі, Ліоні та Бордо. Загалом по країні МВС Франції нарахувало минулої суботи 23,6 тисячі мітингувальників - тижнем раніше їх було близько 28 тисяч.
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Колір протесту
Жовтий - Франція
Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.
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Колір протесту
Шафрановий - М'янма
2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.
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Колір протесту
Зелений - Аргентина
З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.
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Колір протесту
Жовтий - Гонконг
"Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.
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Колір протесту
Червоний і жовтий - Таїланд
У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.
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Колір протесту
Помаранчевий - Україна
Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".
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Колір протесту
Зелений - Іран
2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".
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Колір протесту
Жовтий - Філіппіни
21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.
Автор: Валерій Сааков