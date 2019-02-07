 Сутички між поліцією і ″жовтими жилетами″ у Парижі: є поранений | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.02.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Сутички між поліцією і "жовтими жилетами" у Парижі: є поранений

Під час нових протестів у Парижі між представниками "жовтих жилетів" та поліцією відбулися в сутички. За даними поліції, одна людина отримала поранення.

Сотні людей вийшли на 13-ту акцію протестів жовтих жилетів

Сотні людей вийшли на 13-ту акцію протестів "жовтих жилетів"

У центрі Парижа в суботу, 9 лютого, відбулася вже 13-та за рахунком акція протесту "жовтих жилетів", на яку вийшли сотні людей. У ході акції перед будівлею французького парламенту відбулася сутичка між демонстрантами та поліцією, під час якої правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Як повідомляє агенція AFP з посиланням на медика, щонайменше одна людина дістала важкі поранення - втратила частину руки. Пораненого забрала швидка допомога. Речник поліції підтвердив, що одна людина дістала поранення у руку. У той же час один з очевидців розповів репортеру агенції, що пораненим є фотограф "жовтих жилетів". За словами співрозмовника AFP, чоловік намагався захиститися від однієї зі світлошумових гранат, за допомогою яких поліція намагалася відтіснити демонстрантів, але граната вибухнула. Офіційного підтвердження цієї інформації немає. 

Під час протестів 9 лютого не обійшлося без актів вандалізму

Під час протестів 9 лютого не обійшлося без актів вандалізму

DW.COM

На вулиці французької столиці вийшли десять тисяч людей, які незадоволені насильством з боку "жовтих жилетів", протести яких тривають вже 11 тижнів. (27.01.2019)

Протестувальники вимагають від поліції припинити використовувати проти них гумові кулі. Правоохоронці звинувачують мітингарів у вандалізмі та нападах. (02.02.2019)

У той же час повідомляється, що інші акції протесту "жовтих жилетів" заплановані цього дня в Бордо, Тулузі та Нанті.

Активність протестів, які тривають вже близько трьох місяців, останнім часом пішла на спад. Минулої суботи, за даними міністерства внутрішніх справ Франції, на вулиці вийшли понад 58 тисяч демонстрантів, хоча представники "жовтих жилетів" заявляли про 116 тисяч учасників. На початку протестів у середині листопада демонстрантів було понад 280 тисяч.

Нагадаємо, напередодні президент Франції Еммануель Макрон заявив про відмову від участі в Мюнхенській конференції з безпеки через ситуацію в країні. У Єлисейському палаці повідомили, що Макрон збирається присвятити найближчий час поїздкам по Франції і діалогу з громадянами.

Дивитись відео 01:58
Now live
01:58 хв

Хто придумав "жовті жилети": інтерв'ю з автором ідеї (10.12.2018)

Аудіо й відео до теми

Хто придумав "жовті жилети": інтерв'ю з автором ідеї (10.12.2018)  

Також за темою

Frankreich Macron will Einwanderungspolitik verschärfen

Макрон відмовився їхати на Мюнхенську конференцію з безпеки 07.02.2019

Через протести "жовтих жилетів" президент Франції Еммануель Макрон вирішив не їхати на Мюнхенську конференцію з безпеки, а повністю присвятити себе діалогу з громадянами, заявили в Єлисейському палаці.

Paris Protest Gelbwesten

У Франції відновилися протести "жовтих жилетів": десятки тисяч учасників 26.01.2019

Антиурядові акції тривають у Франції одинадцяті вихідні поспіль. Протестувальники планують провести у Парижі "жовту ніч".

Frankreich Streik | Protest & Demonstration in Marseille

Десятки тисяч людей вийшли на протести у Франції 05.02.2019

За закликом профспілок десятки тисяч французів вимагали збільшення заробітної плати, зниження плати за навчання та справедливих податків.

Реклама

Докладно

Анґела Меркель (п) та Еммануель Макрон

"Північному потоку-2" вкотре пощастило

Оглядач DW Крістіан Тріппе коментує ситуацію, що ніби ледь не призвела до протистояння Берліна й Парижа. 

Найбагатша людина України - Рінат Ахметов

Мрії про деолігархізацію України і надалі залишаються мріями

Троє осіб контролюють майже сім відсотків ВВП України. Чи є ще шанс на деолігархізацію української економіки? 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  