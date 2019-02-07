Сутички між поліцією і "жовтими жилетами" у Парижі: є поранений

У центрі Парижа в суботу, 9 лютого, відбулася вже 13-та за рахунком акція протесту "жовтих жилетів", на яку вийшли сотні людей. У ході акції перед будівлею французького парламенту відбулася сутичка між демонстрантами та поліцією, під час якої правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Як повідомляє агенція AFP з посиланням на медика, щонайменше одна людина дістала важкі поранення - втратила частину руки. Пораненого забрала швидка допомога. Речник поліції підтвердив, що одна людина дістала поранення у руку. У той же час один з очевидців розповів репортеру агенції, що пораненим є фотограф "жовтих жилетів". За словами співрозмовника AFP, чоловік намагався захиститися від однієї зі світлошумових гранат, за допомогою яких поліція намагалася відтіснити демонстрантів, але граната вибухнула. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Під час протестів 9 лютого не обійшлося без актів вандалізму

У той же час повідомляється, що інші акції протесту "жовтих жилетів" заплановані цього дня в Бордо, Тулузі та Нанті.

Активність протестів, які тривають вже близько трьох місяців, останнім часом пішла на спад. Минулої суботи, за даними міністерства внутрішніх справ Франції, на вулиці вийшли понад 58 тисяч демонстрантів, хоча представники "жовтих жилетів" заявляли про 116 тисяч учасників. На початку протестів у середині листопада демонстрантів було понад 280 тисяч.

Нагадаємо, напередодні президент Франції Еммануель Макрон заявив про відмову від участі в Мюнхенській конференції з безпеки через ситуацію в країні. У Єлисейському палаці повідомили, що Макрон збирається присвятити найближчий час поїздкам по Франції і діалогу з громадянами.