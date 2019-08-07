Сутички між демонстрантами і поліцією під час протестів у Кашмірі

Декілька тисяч людей вийшли у п'ятницю, 16 серпня, на акцію протесту у індійській частині регіону Кашмір, розділеного ООН між Індією та Пакистаном, попри обіцянки Нью-Делі послабити запроваджені у регіоні посилені заходи безпеки. Тисячі протестувальників взяли участь у акції протесту після п'ятничної молитви у місті Срінагар. Вони несли ісламські прапори та плакати із закликами припинити "геноцид" у Кашмірі. За повідомленням інформагенції AFP, деякі з демонстрантів кидали каміння у правоохоронців, поліція застосовувала проти демонстрантів сльозогінний газ та пневматичну зброю.

Попри перекриті військовими шляхи та рішення зачинити у цей день низку мечетей повідомлення про мітинги та сутички під час них надходили і з інших населених пунктів регіону, втім, жодних даних про постраждалих поки що немає.

Сутички відбулися на тлі обіцянок Нью-Делі послабити телекомунікаційні обмеження у Кашмірі, після того як регіон 12 днів живе без інтернету та телефонного зв'язку. Також індійська влада пообіцяла відкрити у понеділок місцеві школи.

Пакистан заявляє про обстріли

Тим часом влада Пакистану заявила про обстріли з боку індійських військових пакистанської території за демаркаційною лінією між Індією і Пакистаном, котра з кінця 1940-х років розділяє штат Джамму і Кашмір. Внаслідок обстрілу, за повідомленням з Ісламабада, загинули щонайменше шість осіб.

Конфлікт довкола спірних територій штату загострився після того, як 5 серпня індійський уряд скасував особливий статус штату Джамму і Кашмір, прописаний в конституції Індії, та запровадив пряме урядування з Нью-Делі. Водночас було накладено обмеження на дротовий і мобільний телефонний зв'язок, інтернет, а також заборонені мирні зібрання.

Офіційний Ісламабад назвав дії індійської влади "незаконними". Кашмір - єдиний штат Індії, населений переважно мусульманами. Значна частина жителів штату виступає за приєднання до Пакистану. Радикально налаштовані особи постійно поповнюють лави збройних формувань, що намагаються за допомогою насильницьких дій домогтися виходу штату зі складу Індії.

У відповідь на це індійська влада придушує будь-які прояви сепаратизму, застосовуючи армію та сили безпеки. Наслідком тривалого кривавого протистояння стала загибель десятків тисяч людей, більшість з яких - мирні жителі. Суперечка за контроль над Кашміром уже кілька разів призводила до воєн між Пакистаном та Індією.