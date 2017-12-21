Сутички в Єрусалимі: постраждали щонайменше 14 палестинців

Ізраїльська поліція розігнала натовп палестинців у неділю, 11 серпня, в Єрусалимі. Щонайменше 14 поранених палестинців доставили у лікарні, четверо ізраїльських правоохоронців також отримали поранення, повідомляє агентство Reuters.

Десятки тисяч мусульман зібралися біля мечеті Аль-Акса у центрі Єрусалима, щоб відзначити свято Ід аль-адха (Курбан-байрам). Зіткнувшись з поліцейськими біля території мечеті, палестинці почали скандувати "З нашою душею та кров'ю ми повернемо тебе, Акса".

Коли почалися сутички, ізраїльські правоохоронці стали кидати світлошумові гранати у натовп. Палестинці намагалися тікати. Згодом у поліції заявили, що розгорнули на місці сили спецпризначення в очікуванні заворушень.

Нагадаємо, що напередодні ізраїльська армія повідомила, що на кордоні із Сектором Газа було вбито чотирьох озброєних палестинців. За словами військових, палестинці мали при собі автомати АК-47, переносні ракетні установки та гранати, одну з яких кинули в бік ізраїльських солдат.

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