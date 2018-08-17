 Сутички в Хемніці: шість людей зазнали поранень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Сутички в Хемніці: шість людей зазнали поранень

Під час зіткнень у Хемніці, які почалися через загибель місцевого жителя, були поранені шестеро демонстрантів. Акції відбулися уже і в Дюссельдорфі.

Заворушення у Хемніці почались після вбивства місцевого жителя

Заворушення у Хемніці почались після вбивства місцевого жителя

Внаслідок зіткнень у саксонському місті Хемніц, які відбулися ввечері понеділка, 27 серпня, шість людей отримали поранення, повідомила поліція. Ці акції були спричинені вбивством у ніч на 26 серпня 35-річного німця, а також діями праворадикалів наступного дня. Водночас ніч з понеділка на вівторок минула спокійно, повідомила поліція 28 серпня.

В акціях протесту взяли участь кілька тисяча людей, передає агенція dpa. Представники обох таборів - як праворадикалів, так і їхніх противників, - кидали фаєри та інші предмети. Внаслідок цього дві людини зазнали поранень.

Під час сутичок поранення отримали щонайменше шість людей

Під час сутичок поранення отримали щонайменше шість людей

За даними поліції Саксонії, ще четверо членів правого руху Pro Chemnitz ("За Хемніц") зазнали нападу і були травмовані, коли залишали демонстрацію. Двох із них знадобилося доправляти до лікарні.

Демонстрації через події у Хемніціпройшли також у Дюссельдорфі, де на вулиці вийшли близько 150 представників правого руху та 250 їхніх противників.

Причиною сутичок стало вбивство 35-річного німця. Трагедія сталася під час бійки на місцевому святі, в якій, за даними поліції, брали участь близько десяти представників різних національностей. Наступного дня на демонстрацію в місті вийшло близько 800 осіб, деякі з яких нападали на іноземців. В уряді ФРН різко засудили такі напади праворадикалів.

Пізніше суд видав два ордери на арешт 22-річного іракця та 23-річного сирійця, які брали участь у бійці. 

Дивитись відео 01:57
Now live
01:57 хв

Фактчек DW: Чи зріс через біженців рівень злочинності у ФРН, як заявив Трамп? (22.06.2018)

DW.COM

Нові сутички в Хемніці: поліція заявляє про кількох травмованих

Увечері 27 серпня у саксонському Хемніці відбулися нові масові акції - як правих, так і їхніх противників. Поліція заявила про кількох травмованих. Тим часом суд видав ордери на арешт двох підозрюваних у вбивстві. (27.08.2018)  

Німецька поліція розслідує зіткнення в Хемніці

В Хемніці у землі Саксонія під час свята міста сталася бійка за участю мігрантів, в якій загинув німець. Наступного дня праворадикали під час демонстрації влаштували зіткнення з поліцією. (27.08.2018)  

В уряді ФРН різко засудили напади на іноземців в Хемніці

Після сутичок у Хемніці, де праві радикали нападали на мігрантів, в уряді ФРН заявили, що самосуду та поширенню ненависті - не місце у німецьких містах. (27.08.2018)  

Що відомо про вбивство і заворушення в Хемніці?

Після вбивства громадянина ФРН - ймовірно, біженцями - у Хемніці на сході Німеччини почалися заворушення. DW - про те, що вже відомо про інцидент, і на що чекати далі. (27.08.2018)  

Аудіо й відео до теми

Фактчек DW: Чи зріс через біженців рівень злочинності у ФРН, як заявив Трамп? (22.06.2018)  

Також за темою

Chemnitz Abbruch von Stadtfest

Що відомо про вбивство і заворушення в Хемніці? 27.08.2018

Після вбивства громадянина ФРН - ймовірно, біженцями - у Хемніці на сході Німеччини почалися заворушення. DW - про те, що вже відомо про інцидент, і на що чекати далі.

Deutschland Stadtfest Chemnitz nach Tötungsdelikt abgebrochen

Німецька поліція розслідує зіткнення в Хемніці 27.08.2018

В Хемніці у землі Саксонія під час свята міста сталася бійка за участю мігрантів, в якій загинув німець. Наступного дня праворадикали під час демонстрації влаштували зіткнення з поліцією.

Chemnitz Demonstration

Нові сутички в Хемніці: поліція заявляє про кількох травмованих 27.08.2018

Увечері 27 серпня у саксонському Хемніці відбулися нові масові акції - як правих, так і їхніх противників. Поліція заявила про кількох травмованих. Тим часом суд видав ордери на арешт двох підозрюваних у вбивстві.

Докладно

Високі ціни на житло є одним з недоліків для працівників у ФРН

Де у Німеччині багато робочих місць і доступне житло

У ФРН є чимало міст, де через економічний бум зростає кількість вакансій, а середня квартплата при цьому є низькою. 

Енріке Пенья Ньєто (ліворуч) і Дональд Трамп (фото з архіву)

США та Мексика домовилися щодо нової угоди про ЗВТ

Дональд Трамп зазначив, що домовленість з Мексикою означає кінець угоди NAFTA. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  