Сутички в Хемніці: шість людей зазнали поранень

Внаслідок зіткнень у саксонському місті Хемніц, які відбулися ввечері понеділка, 27 серпня, шість людей отримали поранення, повідомила поліція. Ці акції були спричинені вбивством у ніч на 26 серпня 35-річного німця, а також діями праворадикалів наступного дня. Водночас ніч з понеділка на вівторок минула спокійно, повідомила поліція 28 серпня.

В акціях протесту взяли участь кілька тисяча людей, передає агенція dpa. Представники обох таборів - як праворадикалів, так і їхніх противників, - кидали фаєри та інші предмети. Внаслідок цього дві людини зазнали поранень.

Під час сутичок поранення отримали щонайменше шість людей

За даними поліції Саксонії, ще четверо членів правого руху Pro Chemnitz ("За Хемніц") зазнали нападу і були травмовані, коли залишали демонстрацію. Двох із них знадобилося доправляти до лікарні.

Демонстрації через події у Хемніціпройшли також у Дюссельдорфі, де на вулиці вийшли близько 150 представників правого руху та 250 їхніх противників.

Причиною сутичок стало вбивство 35-річного німця. Трагедія сталася під час бійки на місцевому святі, в якій, за даними поліції, брали участь близько десяти представників різних національностей. Наступного дня на демонстрацію в місті вийшло близько 800 осіб, деякі з яких нападали на іноземців. В уряді ФРН різко засудили такі напади праворадикалів.

Пізніше суд видав два ордери на арешт 22-річного іракця та 23-річного сирійця, які брали участь у бійці.