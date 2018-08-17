Сутички в Хемніці: шість людей зазнали поранень

Під час зіткнень у Хемніці, які почалися через загибель місцевого жителя, були поранені шестеро демонстрантів. Акції відбулися уже і в Дюссельдорфі.
Внаслідок зіткнень у саксонському місті Хемніц, які відбулися ввечері понеділка, 27 серпня, шість людей отримали поранення, повідомила поліція. Ці акції були спричинені вбивством у ніч на 26 серпня 35-річного німця, а також діями праворадикалів наступного дня. Водночас ніч з понеділка на вівторок минула спокійно, повідомила поліція 28 серпня.
В акціях протесту взяли участь кілька тисяча людей, передає агенція dpa. Представники обох таборів - як праворадикалів, так і їхніх противників, - кидали фаєри та інші предмети. Внаслідок цього дві людини зазнали поранень.
За даними поліції Саксонії, ще четверо членів правого руху Pro Chemnitz ("За Хемніц") зазнали нападу і були травмовані, коли залишали демонстрацію. Двох із них знадобилося доправляти до лікарні.
Демонстрації через події у Хемніціпройшли також у Дюссельдорфі, де на вулиці вийшли близько 150 представників правого руху та 250 їхніх противників.
Причиною сутичок стало вбивство 35-річного німця. Трагедія сталася під час бійки на місцевому святі, в якій, за даними поліції, брали участь близько десяти представників різних національностей. Наступного дня на демонстрацію в місті вийшло близько 800 осіб, деякі з яких нападали на іноземців. В уряді ФРН різко засудили такі напади праворадикалів.
Пізніше суд видав два ордери на арешт 22-річного іракця та 23-річного сирійця, які брали участь у бійці.
Увечері 27 серпня у саксонському Хемніці відбулися нові масові акції - як правих, так і їхніх противників. Поліція заявила про кількох травмованих. Тим часом суд видав ордери на арешт двох підозрюваних у вбивстві. (27.08.2018)
В Хемніці у землі Саксонія під час свята міста сталася бійка за участю мігрантів, в якій загинув німець. Наступного дня праворадикали під час демонстрації влаштували зіткнення з поліцією. (27.08.2018)
Після сутичок у Хемніці, де праві радикали нападали на мігрантів, в уряді ФРН заявили, що самосуду та поширенню ненависті - не місце у німецьких містах. (27.08.2018)