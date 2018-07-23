Сутички в Секторі Гази: кількість загиблих зростає

Через активізацію сутичок в Сектора Гази на кордоні з Ізраїлем загинув 17-річний хлопець, повідомило у суботу, 28 липня, міністерство охорони здоров'я палестинського регіону. Він був застрелений біля прикордонного міста Рафах. Раніше повідомлялось, що також загинули 14-річний підліток та 43-річний чоловік. Ще понад 200 людей отримали поранення.

Заворушення поновились через те, що напередодні один з палестинців увірвався в нелегальне ізраїльське поселення на Західному Березі річки Йордан та напав з ножем на жителів. Унаслідок поранень загинув один ізраїльтянин. Армія Ізраїлю повідомила, що нападник був застрелений військовими. Ізраїль заявив, що у поселенні буде збудовано сотні нових домівок.

За даними армії Ізраїлю, в п'ятничних демонстраціях в Газі взяли участь близько семи тисяч людей. Деякі демонстранти кидали в правоохоронців каміння, каністри та шини.

Напруженість між палестинцями та Ізраїлем помітно зросла останнім часом через регулярні масові протести на кордоні між Сектором Гази та Ізраїлем. Палестинці вимагають припинити блокаду регіону та дозволити охочим повернутися на територію Ізраїлю.

Конфлікт загострився 14 травня, у день відкриття посольства США у Єрусалимі, коли у сутичках на кордоні Сектору Гази та Ізраїлю загинуло понад 60 палестинців, по яких відкрили вогонь солдати ізраїльської армії. З цього часу в Секторі Гази загинуло понад 150 людей.