Сутичка на кордоні між Азербайджаном і Вірменією, Баку каже про двох загиблих

Баку і Єреван звинуватили одне одного в порушенні режиму припинення вогню і застосуванні артилерії під час сутички на кордоні в неділю, 12 липня. Як повідомляє міністерство оборони Азербайджану, внаслідок бою загинули двоє азербайджанських військових, ще п'ятеро поранені. У відомстві стверджують, що вірменська сторона також зазнала втрат.

За версією міноборони Азербайджану, підрозділи збройних сил Вірменії спробували атакувати із застосуванням артилерії азербайджанські позиції на Товузькому напрямку азербайджансько-вірменської кордону.

Речниця міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян своєю чергою заявила інформагенції "Інтерфакс", що азербайджанські військовослужбовці нібито намагалися перетнути кордон на автомобілі УАЗ, а потім, використовуючи артилерійський вогонь, спробували захопити опорний пункт. За її словами, з вірменського боку втрат немає.

Нагадаємо, протистояння між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах триває з початку 1990-их років. Спроби перезапуску мирного процесу поки не принесли відчутних результатів. Посередництво Берліна у врегулюванні конфлікту сторонам пропонувала і канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel).

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