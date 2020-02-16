 Сутичка на кордоні між Азербайджаном і Вірменією, Баку каже про двох загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.07.2020

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Новини

Сутичка на кордоні між Азербайджаном і Вірменією, Баку каже про двох загиблих

Азербайджан і Вірменія повідомили про бій на кордоні. Баку заявляє про двох загиблих азербайджанських військових. У Єревані кажуть про відсутність втрат з вірменського боку.

Протистояння між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах триває з 1990-их років (архівне фото)

Протистояння між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах триває з 1990-их років (архівне фото)

Баку і Єреван звинуватили одне одного в порушенні режиму припинення вогню і застосуванні артилерії під час сутички на кордоні в неділю, 12 липня. Як повідомляє міністерство оборони Азербайджану, внаслідок бою загинули двоє азербайджанських військових, ще п'ятеро поранені. У відомстві стверджують, що вірменська сторона також зазнала втрат.

За версією міноборони Азербайджану, підрозділи збройних сил Вірменії спробували атакувати із застосуванням артилерії азербайджанські позиції на Товузькому напрямку азербайджансько-вірменської кордону.

Речниця міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян своєю чергою заявила інформагенції "Інтерфакс", що азербайджанські військовослужбовці нібито намагалися перетнути кордон на автомобілі УАЗ, а потім, використовуючи артилерійський вогонь, спробували захопити опорний пункт. За її словами, з вірменського боку втрат немає.

Нагадаємо, протистояння між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах триває з початку 1990-их років. Спроби перезапуску мирного процесу поки не принесли відчутних результатів. Посередництво Берліна у врегулюванні конфлікту сторонам пропонувала і канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel).

Читайте також: Як Алієв і Пашинян в Мюнхені говорили про Нагірний Карабах

  • Вид на Степанакерт

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Давній конфликт

    Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває кілька десятиліть. Регіон, більшу частину жителів якого складали вірмени, в радянські часи належав до Азербайджанської РСР. Наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль. Почався тривалий збройний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.

  • Озброєний чоловік в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Початок воєнних дій

    10 грудня 1991 року в самопроголошеній Нагірно-Карабаській республіці пройшов так званий референдум про незалежність. Азербайджанська меншість бойкотувала голосування. Референдум не був визнаний міжнародною спільнотою. Міжнаціональна конфронтація призвела до масштабних воєнних дій за контроль над Нагірним Карабахом і деякими прилеглими територіями.

  • Зруйнована будівля в Тартарі

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Війна та біженці

    Під час збройного міжетнічного конфлікту між вірменами та азербайджанцями навколо Нагірного Карабаху загинули за деякими даними понад 30 тисяч людей. Сотні тисяч біженців з обох країн були змушені покинути рідні місця.

  • Лінія зіткнення в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Міжнародні посередники у врегулюванні конфлікту

    Після укладення перемир'я в травні 1994 року врегулюванням конфлікту займається Мінська група ОБСЄ. Її мандат був визначений в тому ж році на Будапештському саміті. До складу групи входять Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія, Туреччина, Білорусь, а також Вірменія та Азербайджан. З 1997 року її співголовами є США, РФ і Франція.

  • Дорожній вказівник вірменською мовою

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Спірна територія

    Дорожній вказівник вірменською мовою (фото 2014 року) розташований на трасі, що веде в місто Степанакерт - столицю самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки. У міста є і друга назва азербайджанською мовою - Ханкенді. Міжнародна спільнота не визнає НКР і розглядає регіон як частину Азербайджану. Вірменія це заперечує.

  • Пам'ятник в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Нагадування про війну

    У Нагірному Карабаху між містами Шуші та Степанакерт (азербайджанською Шуша і Ханкенді), встановлений ось цей пам'ятник: ця бойова машина зараз служить нагадуванням про трагічні події 80-90-х років минулого століття (фото з архіву, 2010 рік).

  • Військова техніка неподалік від кордону з Іраном

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Ескалація карабаського конфлікту

    На початку квітня 2016 року на лінії зіткнення в Нагірному Карабаху відбулася чергова ескалація конфлікту між вірменськими та азербайджанськими підрозділами. Сторони звинуватили одна одну в порушенні перемир'я. Це були найзапекліші зіткнення з 1994 року, за різними даними, з обох сторін загинули десятки осіб.

  • Вірменські солдати в Мардакерті

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Роль і позиція Росії щодо Нагірного Карабаху

    Особливу роль у цьому конфлікті відіграє Москва. Росія є співголовою Мінської групи ОБСЄ. Вона також постачає озброєння обом сторонам конфлікту. У 1990-х Москва запропонувала розмістити миротворців уздовж лінії зіткнення, однак і Баку, і Єреван відмовилися від цього. Офіційно Путін ще в 2004 році заявляв, що Росія не хоче брати на себе відповідальність і вплутуватися в цей конфлікт.

  • Зруйновані будівлі в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Больові точки Нагірного Карабаху

    У Нагірному Карабаху є кілька місць, які особливо постраждали під час активної фази міжетнічного конфлікту. Масивним обстрілам, зокрема, були піддані міста Степанакерт і Шуші. Їхні назви досі служать символами жорстокого конфлікту.

  • Чоловік зі зброєю

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Нагірний Карабах - "заморожений" конфлікт?

    Попри те, що перемир'я між вірменською та азербайджанською сторонами було досягнуто майже 25 років тому, воно періодично порушується. Конфлікт навколо Нагірного Карабаху вважається "замороженим", при цьому небезпека його ескалації як і раніше висока.

    Автор: Наталія Позднякова


Дивитись відео 03:51

Заморожений конфлікт у Нагірному Карабаху: на фронті гаряче?

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