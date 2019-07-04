Суспільний мовник України повідомив про арешт рахунків за борги

Суспільний мовник "UA: Суспільне" повідомив про блокування його роботи внаслідок накладення арешту на рахунки мовника. Повідомлення про це поширила в п'ятницю, 28 лютого, Facebook-сторінка мовника. "Арештовано всі рахунки", - йдеться в дописі.

Постановами відділу примусового виконання рішень департаменту державної виконавчої служби міністерства юстиції України від 18 і 20 лютого було накладено арешт на кошти на рахунках "UA: "Суспільне". Це вже призвело до блокування підготовки низки проектів і незабаром призведе до повного зупинення діяльності мовника, наголошує пресслужба медійної компанії.

Як визнав сам мовник, арешт рахунків стався через накопичення несплачених боргів колишньої державної Національної телекомпанії України (НТКУ) перед медіакомпанією Euronews. Ці кошти призначалися на створення й функціонування українськомовної версії Euronews. На сьогоднішній день сума боргу становить близько 10,6 мільйона євро.

Співпраця між тодішньою НТКУ та Euronews розпочалася 2010 року ще до створення Суспільного мовника, наголошують на "Суспільному". "Згодом із бюджету було припинено виділення коштів на оплату ліцензійних платежів за договором про створення українськомовної версії Euronews, що й спричинило появу боргу та відповідний судовий процес", - йдеться в дописі на Facebook-сторінці мовника.

Подальше блокування рахунків "Суспільного" може вкрай негативно позначитися на якості його мовлення. "Суспільне знову перейде в режим виживання, як це й було в попередні роки через колосальне недофінансування, коли мовник міг здійснювати лише базові видатки, без жодних належних вкладень у виробництво нового контенту чи технічне переоснащення", - застерігають у медійній компанії.

Тож нині "Суспільне" звертається до відповідних міністерств "задля ініціювання виділення з державного бюджету окремих коштів для термінового погашення наявної заборгованості колишньої державної компанії, а також 1,6 мільйона євро виконавчого збору, що телерадіокомпанія має сплатити додатково".