 Супрун: З 2020 року дітей не прийматимуть у дитячі будинки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.06.2019

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Новини

Супрун: З 2020 року дітей не прийматимуть у дитячі будинки

До 2020 року в Україні буде вестись підготовка для влаштування дітей з дитячих будинків у рідні, патронатні чи прийомні сім'ї, а на місці дитбудинків будуть створені паліативно-реабілітаційні центри, пише Уляна Супрун.

Уляна Супрун

Уляна Супрун

З 2020 року в українські дитячі будинки не будуть приймати дітей, повідомила в суботу, 1 червня, виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. За її словами, до цього часу всі дитячі будинки працюватимуть у звичному режимі, але паралельно буде вестися необхідна підготовка для влаштування всіх дітей у рідні, патронатні чи прийомні сім'ї.

"З 2020 року дітей не будуть приймати в будинки дитини. Буде створено всі умови, щоби ці діти могли повноцінно зростати зі своїми рідними батьками. У виключному випадку вони будуть жити в патронатній чи прийомній сім'ї", - написала вона на своїй сторінці у Facebook. За даними Супрун, лише вісім відсотків дітей, що живуть у дитячих будинках, мають статус сиріт, а у решти є один або обоє батьків, які опинилися в скрутному становищі та не можуть виховувати дитину.

За словами Супрун, до 2023 року на місці дитячих будинків будуть організовані паліативно-реабілітаційні центри. Кількість місць в них буде створена відповідно до потреб громади. "Сьогодні критично не вистачає реабілітаційних та паліативних центрів. Від моменту направлення дитини в такий центр до початку лікування - проходить близько року. Це сильно впливає на ефективність лікування та реабілітації дитини", - зазначила виконуюча обов'язки міністра.

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Вона пояснила, що у новостворених центрах можна буде отримати послуги з реабілітації або паліативу. Центр також може надавати послуги з респісу - тимчасового перепочинку батьків дитини з інвалідністю. Допомогу дітям надаватимуть в обов'язковій присутності батьків або людей, які їх замінюють. При цьому паліативна допомога і реабілітація гарантуються державою та платитиме за ці послуги Національна служба здоров'я України, а для громадян вони будуть безоплатні.

Супрун наголосила, що ці зміни не означають, що діти з дитячих будинків залишаться без житла. "Ми прагнемо, щоби діти, які зараз живуть у них, були влаштовані в хороші сім'ї або ж могли рости в умовах, наближених до сімейних", - зазначила вона.

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