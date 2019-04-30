Супрун: За електронними рецептами видано мільйон лікарських засобів

Міністерка охорони здоров'я України Уляна Супрун повідомила про видачу ураїнцям за електронними рецептами понад одного мільйона лікарських засобів в рамках програми "Доступні ліки". Про це членкиня українського уряду написала ввечері неділі, 12 травня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За даними Супрун, мільйонний лікарський засіб за електронним рецептом відпущений 9 травня 2019 року в одній із аптек міста Кривий Ріг. Міністерка наголосила, що завдяки електронним рецептам, які запроваджені у квітні, можна відстежувати інформацію про програму "Доступні ліки", зокрема, де саме й коли були відпущені ті чи інші препарати.

Щодо переваг та особливостей видачі електронних рецептів у рамках програми "Доступні ліки" Супрун виокремила відсутність "папірців, текст на яких складно розібрати". Тепер на мобільний телефон або смартфон пацієнта приходить повідомлення з номером рецепта та кодом, який потрібно назвати в аптеці.

Для тих пацієнтів, котрі не мають мобільного телефону чи смартфону, лікар за потреби може роздрукувати код. Одержати препарати можна в будь-якій з 6,4 тисячі аптек, що беруть участь в програмі "Доступні ліки", запевнила Супрун.

Сама програма "Доступні ліки" діє вже два роки. Згідно з її правилами, українці з хворобами серця, діабетом та астмою отримують препарати або повністю безкоштовно, або з невеликою доплатою. На сьогодні громадяни скористалися цією програмою вже понад 35 мільйонів разів.

Цього року перелік препаратів, що входять до цієї програми, розширили до 258. З них 64 - безплатні для пацієнтів, за решту доведеться трохи доплатити, вказала міністерка.