Супрун: За електронними рецептами видано мільйон лікарських засобів

Менш ніж за місяць від початку видачі ліків за електронними рецептами в рамках програми "Доступні ліки" українцями отримано вже понад мільйон медпрепаратів, повідомила глава МОЗ Уляна Супрун.
Міністерка охорони здоров'я України Уляна Супрун повідомила про видачу ураїнцям за електронними рецептами понад одного мільйона лікарських засобів в рамках програми "Доступні ліки". Про це членкиня українського уряду написала ввечері неділі, 12 травня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
За даними Супрун, мільйонний лікарський засіб за електронним рецептом відпущений 9 травня 2019 року в одній із аптек міста Кривий Ріг. Міністерка наголосила, що завдяки електронним рецептам, які запроваджені у квітні, можна відстежувати інформацію про програму "Доступні ліки", зокрема, де саме й коли були відпущені ті чи інші препарати.
Щодо переваг та особливостей видачі електронних рецептів у рамках програми "Доступні ліки" Супрун виокремила відсутність "папірців, текст на яких складно розібрати". Тепер на мобільний телефон або смартфон пацієнта приходить повідомлення з номером рецепта та кодом, який потрібно назвати в аптеці.
Для тих пацієнтів, котрі не мають мобільного телефону чи смартфону, лікар за потреби може роздрукувати код. Одержати препарати можна в будь-якій з 6,4 тисячі аптек, що беруть участь в програмі "Доступні ліки", запевнила Супрун.
Сама програма "Доступні ліки" діє вже два роки. Згідно з її правилами, українці з хворобами серця, діабетом та астмою отримують препарати або повністю безкоштовно, або з невеликою доплатою. На сьогодні громадяни скористалися цією програмою вже понад 35 мільйонів разів.
Цього року перелік препаратів, що входять до цієї програми, розширили до 258. З них 64 - безплатні для пацієнтів, за решту доведеться трохи доплатити, вказала міністерка.
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