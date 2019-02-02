Супрун застерігає щодо колапсу з поставками ліків через її відсторонення

В.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун заявляє, що судове рішення, яким заборонена її діяльність на чолі відомства, блокує доставку життєво необхідних ліків та вакцин. Про це Спурун написала на своїй сторінці у соцмережі Facebook у середу, 6 лютого.

"Як ліки, закуплені на суму понад 633 мільйони гривень коштів платників податків, які готуються до відправки в регіони на складах МОЗу, будуть відправлені у медзаклади? Адже розподіл препаратів відбувається за підписом в.о. міністра", - пояснила Супрун. Вона додала, що на складах державних підприємств "Укрвакцина" та "Укрмедпостач" підготовлені до розвезення в регіони препарати за 33-ма програмами державних закупівель. Йдеться про вакцини проти кору, ліки для онкохворих дітей і дорослих, людей з діабетом, хворобами серця, гепатитом, препарати для тих, хто потребує діалізу чи антиретровірусної терапії.

Крім того, Супрун звернула увагу, що тільки вона як в.о. міністра має повноваження на підписання договорів з міжнародними організаціями, які закуповуватимуть ліки, вакцини та медичні вироби за кошти держбюджету 2019 року. Як в.о. міністра Супрун також наділена повноваженнями на підписання наказів про відправку на лікування громадян за кордон.

Нагадаємо, напередодні Окружний адміністративний суд Києва заборонив Супрун виконувати обов'язки міністра. Рішення ухвалене за позовом народного депутата Ігоря Мосійчука з фракції Радикальної партії. Суд в ухвалі про забезпечення позову мотивував своє рішення тим, що Супрун має подвійне громадянство та є виконувачкою обов'язків міністра більше одного місяця, що є протиправним. Ухвала суду може бути оскаржена упродовж 15 днів.

Згодом уряд України оприлюднив заяву, в якій висловив занепокоєння через рішення суду і пообіцяв боротися за збереження посади за Супрун. Про підтримку Уляни Супрун на посаді міністра заявив і президент України Петро Порошенко, зазначивши при цьому, що не має права коментувати судове рішення.

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