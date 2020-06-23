 ″Суперсубота″: в Англії після тримісячного локдауну відкрилися паби | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.07.2020

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Новини

"Суперсубота": в Англії після тримісячного локдауну відкрилися паби

Мешканці Англії вперше за три місяці можуть попити з друзями пиво в пабі, пообідати в ресторані й підстригтися у перукарні.

В Англії після тримісячної перерви відновили свою роту паби

В Англії після тримісячної перерви відновили свою роту паби

В Англії у суботу, 4 липня, суттєво послабили запроваджені понад три місяці тому карантинні обмеження. В країні відновили свою роботу паби, ресторани і перукарні, а відвідувачам і обслуговуючому персоналу дозволили не носити маски для обличчя.

Паби відкрили свої двері вже з шостої ранку суботи, а деякі перукарні відкрилися ще опівночі. Також члени різних сімей можуть вільно зустрічатися під одним дахом, також дозволяється ночівля один в одного, щоправда, за умови дотримання соціальної дистанції, повідомляє агенція Reuters.

Місцеві ЗМІ вже назвали цей день "суперсуботою"

За прогнозами газети The Sun, у цей день, який вже назвали "суперсуботою", в Англії відвідувачами пабів і ресторанів буде спожито понад 8,5 мільйона літрів пива. Щоправда, цей прогноз може не справдитися через не дуже сприятливий прогноз погоди.

В Англії знову можна попити пиво у пабі

В Англії знову можна попити пиво у пабі

В поліції заявили про "абсолютну готовність" до відновлення роботи закладів, в той час як лікарні були попереджені, що до цих вихідних необхідно готуватися, як до новорічних свят.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав людей поводитися відповідально і дотримуватися правил соціального дистанціювання, адже ризик повернення другої хвилі коронавірусу нікуди не зник.

Певні обмеження зберігаються

Попри послаблення карантину, атмосфера в пабах буде вельми відрізнятися від класичних суботніх посиденьок. Так, обмежена кількість відвідувачів, які одночасно можуть перебувати в пабі. Також не буде живої музики. Сидіти за барною стійкою також заборонено. Усі відвідувачі мають заповнити на вході анкету з своїми даними, які дозволять у випадку спалаху інфекції відслідкувати ланцюги контактів.

Святкує лише Англія

Послаблення карантинних обмежень стосується лише Англії. В інших країнах, що входять до складу Сполученого Королівства - Уельсі, Шотландії та Північній Ірландії - встановлені власні графіки зняття обмежень.

Читайте також: Великобританія в червні відновить роботу ринків і магазинів

Великобританія є однією з найбільш постраждалих від коронавірусної інфекції країн Європи. Згідно з останніми даними Університету імені Джонса Гопкінса (США), за час пандемії в країні виявлено понад 285 тисяч випадків зараження, понад 44 тисячі осіб померли.

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