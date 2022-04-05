Супермаркет

Закриті ринки і тонни овочів на смітниках: що робити фермерам? (27.04.2020)

Через закриті на карантин продовольчі ринки українські фермери не можуть реалізувати сезонні овочі та іншу сільськогосподарську продукцію. Тонни непроданої городини опинилися на стихійних сміттєзвалищах, а українцям доводиться переплачувати за ці ж продукти в супермаркетах. Фермери вважають це безглуздям і дискримінацією. Дивіться чому.