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Супермаркет

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "супермаркет".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

На 41-й день від початку бомбардувань Києва столиця України почала оживати

На 41-й день від початку бомбардувань Києва столиця України почала оживати 05.04.2022

Людей і авто на київських вулицях більшає, полиці супермаркетів заповнюються харчами, знову відкриваються продуктові ярмарки, починають працювати перукарні, кав'ярні та ресторани – Київ потроху повертається до життя.
Київ - особливості харчових закупів під час війни

Київ - особливості харчових закупів під час війни 11.03.2022

Порожні полиці супермаркетів під час війни вже не шокують українців. Кияни активно діляться інформацією про асортимент у магазинах та особливості походів на закупи. Репортаж DW зі столиці України.
Німецькі науковці про коронавірус: театр безпечніший за супермаркет

Німецькі науковці про коронавірус: театр безпечніший за супермаркет 04.03.2021

Німецькі науковці опублікували дослідження про поширення коронавірусу в різних приміщеннях. Результати виявилися несподіваними.

Як працює перший "зелений супермаркет" в Україні (30.11.2020) 30.11.2020

Бути "екофрендлі" - сприятливим для довкілля - стає трендом і в Україні. Так, у Києві нещодавно відкрився перший "зелений" супермаркет. Дивіться, як це працює.
Статки найбагатшого німця - майже 42 мільярди євро

Статки найбагатшого німця - майже 42 мільярди євро 20.09.2020

Засновник мережі дискаунтерів Lidl Дітер Шварц очолив рейтинг найбагатших людей Німеччини, який опублікувало видання Welt am Sonntag.
МОЗ України хоче посилити контроль за дотриманням карантину

МОЗ України хоче посилити контроль за дотриманням карантину 19.06.2020

Міністерство охорони здоров'я України збирається посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень. Йдеться, зокрема, про транспорт, супермаркети і нічні клуби, заявив глава МОЗ Максим Степанов.

Закриті ринки і тонни овочів на смітниках: що робити фермерам? (27.04.2020) 27.04.2020

Через закриті на карантин продовольчі ринки українські фермери не можуть реалізувати сезонні овочі та іншу сільськогосподарську продукцію. Тонни непроданої городини опинилися на стихійних сміттєзвалищах, а українцям доводиться переплачувати за ці ж продукти в супермаркетах. Фермери вважають це безглуздям і дискримінацією. Дивіться чому.
Коронавірус: як зменшити ризик зараження в супермаркеті

Коронавірус: як зменшити ризик зараження в супермаркеті 24.03.2020

Чи можна брати візок для закупів? А в магазині брати упаковки чи свіжі овочі, якщо їх могли торкатися інші? Чи безпечно користуватись готівкою на касі? Відповіді на ці запитання у добірці DW.
Як вижити в німецькому супермаркеті - десять порад

Як вижити в німецькому супермаркеті - десять порад 04.11.2019

Які є види супермаркетів у Німеччині, як вони працюють на вихідних та як не наразитися на невдоволення інших покупців - у фотогалереї DW.

Особливість супермаркетів у Німеччині: корисні поради

Особливість супермаркетів у Німеччині: корисні поради 04.11.2019

Які є види супермаркетів у Німеччині, як вони працюють на вихідних та як не наразитися на невдоволення інших покупців - у фотогалереї DW.

Шопінг по "безвізу": чому в Німеччині в неділю нічого не купиш? (05.07.2019) 05.07.2019

Вирішили по "безвізу" змотатися на шопінг до Німеччини? Варто знати, що в неділю та святкові дні у ФРН - це марна справа. Всі магазини та торговельні центри зачинені, навіть продуктові. Як викручуються німці?
Німецький супермаркет критикують за рекламний відеоролик до Дня матері

Німецький супермаркет критикують за рекламний відеоролик до Дня матері 12.05.2019

Борці за права чоловіків розкритикували новий рекламний відеоролик супермаркету Edeka з привітанням до Дня матері. Феміністки також мають до нього претензії.

Закупки без пластикових пакетів: магазини Львова провели експеримент

Закупки без пластикових пакетів: магазини Львова провели експеримент 09.04.2019

17 торгових центрів і 100 магазинів Львова на день відмовились від пластикової упаковки в рамках просвітницької кампанії. Як все відбувалося і якою була реакція споживачів - у нашому репортажі.

Іспит на справжнього німця: як стати громадянином ФРН (відео)

Іспит на "справжнього німця": як стати громадянином ФРН (відео) 05.03.2019

Забудьте про вивчення Конституції ФРН та столиць федеральних земель. Якщо ви справді хочете стати німецьким громадянином, ось що треба знати насправді.

Чи справді ви німець? Реальний іспит на громадянство ФРН (01.03.2019) 01.03.2019

Забудьте про вивчення німецької Конституції та столиць федеральних земель. Якщо ви справді хочете стати німецьким громадянином, ось що треба знати насправді.
Німці та гроші: чому обирають готівку і як заощаджують? (відео)

Німці та гроші: чому обирають готівку і як заощаджують? (відео) 13.02.2019

Економних німців називають Sparfuchs - дослівно "ощадлива лисиця". Це не означає, що німці - скупі, але вони дійсно люблять заощаджувати. Як їм це вдається?
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