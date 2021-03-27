Суперечка навколо КСУ: загроза правового хаосу після указу президента?

Скасування президентом України Володимиром Зеленським указу експрезидента Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддею Конституційного суду України (КСУ) суперечить основному закону, вважають експерти з конституційного права. Вони застерігають, що заміщення звільнених таким чином суддів іншими суддями може поставити під питання легітимність рішень КСУ та призвести до правового хаосу в державі. Замість відвернення конституційної кризи подібні дії президентської сторони можуть спричинити її ескалацію, кажуть правники.

Сумніви в конституційності указу

Згідно з Конституцією України президент, має право призначити шість суддів КСУ, так само, як і Верховна Рада та з’їзд суддів України. Водночас в основному законі наголошується, що звільнення з посади будь-якого судді КСУ ухвалює виключно сам суд, а не суб’єкт призначення судді. Така правова оцінка указу Зеленського пролунала від Центру політико-правових реформ. Проаналізувавши президентський указ, експерти Центру дійшли висновку, що через відсутність на сьогодні у президента повноважень звільняти суддів КСУ рішення Зеленського щодо звільнення Тупицького та Касмініна "має ознаки неконституційності".

У Центрі політико-правових реформ зазначають також, що суддя КСУ не може бути звільнений через скасування акту про його призначення, оскільки набуття повноважень судді КСУ пов’язане зі складанням ним присяги на спеціальному пленарному засіданні Суду, а не з його призначення. Тому скасування такого акту не породжує будь-яких юридичних наслідків для суддів КСУ, які вже набули повноважень, вважають експерти. Виходом із ситуації в Центрі політико-правових реформ вважають втілення рекомендацій Венеційської комісії щодо конкурсного відбору суддів КСУ на підставі прозорого конкурсу, що "є запорукою відновлення суспільної довіри до КСУ як єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні".

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Небезпечний прецедент

Критика президентського указу звучить і від опозиційних політичних сил. Депутат Верховної Ради від "Батьківщини", юрист за фахом Сергій Власенко назвав указ Зеленського "юридичним трешем" і поставив саркастичне запитання: "А якщо зараз ЦВК скасує протокол попереднього складу ЦВК про результати виборів президента України, то президент перестане бути президентом?"

Українська ексміністерка юстиції часів Януковича Олена Лукаш теж не стала приховувати свого обурення рішенням нинішнього президента. Вона нагадала, що Зеленський вже намагався скасувати в травні 2019 року указ свого попередника Петра Порошенка про призначення Володимира Горковенка членом Нацради з телерадіомовлення, але Верховний Суд ухвалив рішення на користь Горковенка і постановив скасувати указ Зеленського.

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Загострення конституційної кризи

Коментуючи рішення нинішнього президента, експерт з конституційного права Богдан Бондаренко застеріг від правового хаосу. "Ми не можемо прогнозувати подальші дії з точки зору праворозуміння суб'єктів, які ухвалюють такі рішення. Втрачається будь-яка прогнозованість і передбачуваність державної системи, настає правовий безлад і справжня конституційна криза", - сказав DW Бондаренко.

Про неспроможність КСУ виносити рішення та розглядати конституційні подання говориться відколи Володимир Зеленський втрутився у роботу Суду і відсторонив Тупицького від посади голови КСУ. Богдан Бондаренко не виключив, що цього разу, після указу про зміщення Тупицького та Касмініна, президентська сторона намагатиметься призначити на їхні місця інших суддів КСУ. "Тоді Суд або й надалі не зможе працювати, або зможе, але буде незрозуміло, чи визнавати легітимними його рішення. Це означає фактичне припинення розгляду будь-яких конституційних подань", - констатував експерт.