Суперечка між США та Китаєм: Пекін пом'якшує умови для іноземних авіаперевізників

У суперечці зі США через пасажирські авіаперевезення влада Китаю пішла на послаблення для іноземних авіаперевізників. Управління цивільної авіації КНР у четвер, 4 червня, дозволило іноземним авіакомпаніям здійснювати більше польотів до Китаю. Напередодні міністерство транспорту США ухвалило рішення заборонити з 16 червня всі пасажирські авіарейси з Китаю, повідомляє інформагентство dpa.

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З березня американські авіакомпанії практично не мають змоги виконувати рейси до Китаю, а китайські авіаперевізники при цьому здійснюють рейси до США. Через це міністерство транспорту у Вашингтоні напередодні оголосило про заборону для чотирьох китайських авіакомпаній здійснювати рейси до США з 16 червня.

Ця постанова стосується компаній Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines і Xiamen Airlines. Як зазначили у американському міністерстві, вони дозволятимуть стільки рейсів китайських авіакомпаній, скільки органи КНР дозволять для авіаперевізників США. У відомстві висловили сподівання, що невдовзі ситуацію вдасться владнати.

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За розпорядженням управління цивільної авіації КНР, іноземні авіаперевізники тепер щонайбільше двічі на тиждень можуть здійснювати рейси у певний аеропорт КНР. При цьому діють суворі умови, аби не допустити завезення коронавірусної інфекції. Зокрема, пасажири мають пред'явити негативний тест на коронавірус упродовж трьох тижнів поспіль.

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Якщо кількість випадків зараження на конкретному маршруті досягне п'яти, то польоти потрібно буде на один тиждень призупинити, а при десяти випадках - на чотири тижні. Утім, рейси китайських авіакомпаній теж обмежені.

У відповідь на запит інформагенції AP в управлінні цивільної авіації Китаю не змогли підтвердити, чи стосуються пом'якшення також американських компаній.

Перед поширенням коронавірусної інфекції авіакомпанії здійснювали між двома країнами понад 300 рейсів на тиждень.

Число рейсів стрімко скоротилося після того, як уряд США заборонив в'їзд з Китаю через пандемію. І навпаки, Китай більше не видає візи. Однак рейсами користуються китайці, які повертаються додому.

Нинішня суперечка лише посилює напруженість у відносинах між двома найбільшими економіками світу.