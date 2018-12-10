 Суперечка довкола Brexit: можливі сценарії | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 12.12.2018

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Вихід Великобританії з ЄС

Суперечка довкола Brexit: можливі сценарії

Після того, як у Великобританії відклали голосування у Палаті громад щодо угоди про Brexit, ситуація знову непевна. Тереза Мей сподівається на подальші поступки ЄС. Однак Брююссель не хоче переглядати угоду.

Демонстрація противників Brexit у Лондоны 3 грудня 2018 року

Синиця була уже майже в жмені - не вистачало лише голосування щодо угоди про вихід Великобританії з ЄС (Brexit) нижньою палатою британського парламенту. Однак Тереза Мей зрозуміла: їй загрожує приголомшлива поразка. Адже для ратифікації погодженої з Брюсселем угоди Мей необхідно було отримати 320 з 639 голосів депутатів. Вона ж могла напевно розраховувати лише десь на 220 лояльних однопартійців. На те, щоб переконати ще сотню парламентарів підтримати проект угоди, або щоб вмовити 200 депутатів утриматися і таким чином проштовхнути документ, їй просто не вистачило часу. Поразка ж Мей під час голосування щодо угоди про Brexit змусила б її подати у відставку. Тож оскільки голосування було для неї надто ризикованим, вона вирішила його відтермінувати.

Однак що це означає конкретно для Великобританії та ЄС? Розглянемо можливі сценарії:

1. Нова угода про Brexit

Мей сподівається на нові переговори, щоб покращити умови виходу Британії з ЄС. Британська прем'єр-міністерка заявила, що презентує "думки" парламентарів своїм колегам з ЄС та обговорить "подальші гарантії" від Брюсселя. Утім до нових умов виходу Великобританії з ЄС має бути готовий і Брюссель. А такий варіант глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, принаймні зараз, відкидає. У Twitter він підтвердив, що зустрінеться в Брюсселі з Мей, однак наявний проект угоди про Brexit є найкращим і єдино можливим. В ньому необхідно дещо уточнити, але для перегляду підстав немає, додав очільник Єврокомісії.

Тереза Мей і Жан-Клод Юнкер під час перемов щодо Brexit у Брюсселі 24 листопада 2018 року

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер відкидає перегляд угоди про Brexit

Так само і голова Європейської Ради Дональд Туск відкидає можливість нових перемовин. Хоча він екстрено і скликав саміт щодо Brexit на 13 грудня, однак чітко заявив: жодного перегляду не буде. Водночас він готовий до перемовмн, які б полегшили ратифікацію угоди у Великобританії.

Європейські дипломати побоюються, що нові перемовини стануть "відкриттям скриньки Пандори". Адже з однієї британської вимоги може вирости багато інших, і не лише з боку британців, а й з боку інших держав ЄС.

DW.COM

"Комітет 1922" британського парламенту отримав 15 відсотків голосів депутатів-консерваторів за те, щоб провести голосування щодо висловлення недовіри прем'єр-міністерці Терезі Мей. Воно відбудеться ввечері у середу. (12.12.2018)

Палата громад британського парламенту проголосує щодо проекту угоди про Brexit до 21 січня, повідомив речник прем'єр-міністерки Великобританії Терези Мей. (11.12.2018)

Найбільша перешкода в чинній угоді - режим backstop: гарантія того, що в результаті Brexit має бути запроваджений прикордонний контроль між Північною Ірландією, яка є частиною Сполученого Королівства, та Ірландією, яка членом ЄС. Чинне законодавство передбачає, що Великобританія є частиною європейського митного союзу, аж поки проблему не буде врегульовано угодою про Brexit.

2. Жорсткий Brexit

Ця можливість страхає найбільше. Якщо дійде до жорсткого Brexit без угоди з ЄС, тоді 45-річне членство Великобританії в ЄС з одного маху завершиться 29 березня 2019 року. Це може відбутися, якщо Мей зазнає поразки під час вотуму довіри в парламенті, а ЄС відмовиться від нових перемовин.

Єдиним виходом у цьому разі стали б спеціальні домовленості з ЄС, щоб ситуація не обернулась цілковитим хаосом. Для цього можна було б на кілька місяців продовжити деякі норми в галузі авіасполучень, паспортних і візових питань, а також фінансових послуг.

У разі No-Deal-Brexit - "виходу без угоди" - Великобританію готові підтримати США. Держсекретар Майк Помпео пообіцяв Терезі Мей торговельну підтримку, якщо угода з ЄС зірветься. Тоді Великобританія після виходу з ЄС укладе торгову угоду зі Сполученими Штатами. Чинний договір ускладнює таку можливість.

3. Новий референдум з можливістю "виходу з Brexit"

У Великобританії дедалі голосніше лунають заклики до проведення нового референдуму. Щоб країна таки змогла залишитися у ЄС. Мей, втім, виступає категорично проти референдуму, хоча дехто з її партії, як і представники опозиції, були б не проти нового голосування.

Цей варіант є найменш реалістичним, адже на підготовку подібного референдуму просто не вистачить часу. Для цього необхідні мінімум п'ять місяців - а це менше, ніж лишилося до терміну виходу королівства з ЄС наприкінці березня.  

 4. Перенесення виходу з ЄС

Ще один можливий варіант - перенести дату виходу, призначеного на 29 березня 2019 року. Тоді є час для повторного референдуму, нових виборів, а також нових перемовин. Однак відтермінований - не означає призупинений: у Великобританії та ЄС немає довгострокового рішення. А час обмежений, адже наприкінці травня 2019 року відбудуться вибори до Європарламенту. Якщо термін виходу буде перенесений, доведеться переобирати і британських євродепутатів. Цілком імовірно, що тоді вже через кілька місяців, коли спливе відтермінуванння Brexit, вони знову втратять свої посади.

5. Модель "Норвегія Плюс"

Планом "Б" могла би стати модель "Норвегія Плюс", що дозволило б отримати підтримку міжфракційної більшості. За прикладом Норвегії, Великобританія могла би залишитися на європейському внутрішньому ринку. Як і Норвегія, Великобританія могла би стати членом європейської економічної спільноти і при цьому не входити до ЄС. Крім того, Лондон міг би приєднатися до митного союзу з Брюсселем.

  • Британці куплять менше німецьких авто

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Британці куплять менше німецьких авто

    До Великобританії досі відправляли кожен п’ятий експортований з Німеччини автомобіль. Особливо важливим ринком збуту вона була для BMW: баварський автобудівник продавав там 10 відсотків своєї продукції. Ймовірне запровадження під час Brexit імпортних мит призведе до подорожчання німецьких машин, слабкий фунт стерлінгів іще більше знизить їхню цінову конкурентоспроможність.

  • Нові шанси для товарів Made in UK

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Нові шанси для товарів Made in UK

    Аби підтримати вітчизняних виробників, Лондон може удатися до девальвації фунта та зниження корпоративних податків. Від цього виграють німецькі фірми з британськими заводами. BMW, наприклад, належить фабрика з виробництва Mini. Ця культова малолітражка - улюблене авто не менш культового комедійного персонажа Містера Біна. Попит на цю машину після Brexit збільшиться.

  • Виробництво вітрогенераторів у Німеччині

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Машинобудівників турбує збут

    Для такої ключової галузі німецької економіки, як машинобудування, Великобританія досі була після США, Китаю та Франції четвертим за значенням ринком збуту. Brexit перекриє (принаймні на якийсь час) безмитний доступ до нього. Попит на продукцію з Німеччини, зокрема, на вітрогенератори для численних морських вітропарків поблизу британських берегів, може помітно знизитися.

  • Франкфурт чекає на банкірів з Лондона

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Франкфурт чекає на банкірів з Лондона

    Франкфурту-на-Майні Brexit обіцяє велику вигоду: нові робочі місця, високий попит на офісну та житлову нерухомість, зростання купівельної спроможності у місті. Адже багатьом банкірам, інвесторам та страхувальникам, зацікавленим в єдиному ринку ЄС, доведеться переїхати з Лондона, де вони працювали досі, на континент. Чимала частина з них, ймовірно, обере фінансову столицю Німеччини.

  • Злиття бірж під питанням

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Злиття бірж під питанням

    Brexit ускладнить і без того задовге злиття двох ключових фондових бірж Європи: франкфуртської Deutsche Börse і лондонської LSE. План розміщення штаб-квартири об’єднаної компанії у Лондоні, який як фінансовий центр нині опиниться за межами єдиного ринку ЄС, виглядає малопереконливим. Однак зрив угоди підірве зусилля Франкфуртської біржі щодо укріплення своєї глобальної ролі.

  • Британські туристи залишаться вдома

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Британські туристи залишаться вдома

    Британці - одні з найактивніших туристів в Європі. Але якщо Brexit послабить їхню економіку і валюту, то багатьом поїздки на теплі моря будуть вже не по кишені. Це потішить німецьких відпускників, адже на курортах буде менше конкуренції за лежаки біля басейнів, але вдарить по фінансових показниках туристичного гіганта TUI, для якого британський виїздний туризм надзвичайно важливий.

  • Тури до Лондона будуть доступнішими

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Тури до Лондона будуть доступнішими

    Чим нижче буде курс фунта, тим краще для німецьких туристів з євро в кишені. Адже вони обожнюють Лондон з його численними пам’ятками та люблять подорожувати британською глибинкою. Тим краще також і для німецьких батьків, які мріють відправити дітей на навчання або хоча би на мовні курси до Англії.

  • Де гроші, там і наука

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Де гроші, там і наука

    Завдяки членству в ЄС Великобританія отримувала з Брюсселя значні кошти на наукові дослідження. Brexit може підірвати фінансування фундаментальної науки, і тоді багатьом вченим, які приїхали до Англії з усього світу, доведеться, можливо, перебиратися до лабораторій та інститутів інших країн. Від цього "відтоку мізків", напевно, виграє Німеччина, яка витрачає все більше грошей на науку.

  • Анґела Меркель та Вольфґанґ Шойбле

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Берліну не сподобається "податковий рай"

    Плани перетворити Великобританію на ледь не "податковий рай" для бізнесу не сподобаються канцлерці ФРН Анґелі Меркель та її міністру фінансів Вольфґанґу Шойбле. Вони наполягають у ЄС на суворій фінансовій дисципліні та збалансованих бюджетах, а британці хочуть заманювати фірми з Європи та усієї планети вкрай низькими податковими ставками - попри дефіцит бюджету та держборг, що збільшується.

    Автор: Андрій Гурков


DW.COM

Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

Вихід з єдиного ринку ЄС такого важливого торгового партнера і водночас конкурента, як Великобританія, матиме для Німеччини різні економічні наслідки. (19.01.2017)  

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Докладно

Демонстрація противників Brexit у Лондоны 3 грудня 2018 року

Brexit: можливі сценарії

Після того, як голосування щодо угоди про Brexit у Палаті громад відклали, ситуація знову непевна. Що далі?  

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