Суперечка довкола Brexit: можливі сценарії

Синиця була уже майже в жмені - не вистачало лише голосування щодо угоди про вихід Великобританії з ЄС (Brexit) нижньою палатою британського парламенту. Однак Тереза Мей зрозуміла: їй загрожує приголомшлива поразка. Адже для ратифікації погодженої з Брюсселем угоди Мей необхідно було отримати 320 з 639 голосів депутатів. Вона ж могла напевно розраховувати лише десь на 220 лояльних однопартійців. На те, щоб переконати ще сотню парламентарів підтримати проект угоди, або щоб вмовити 200 депутатів утриматися і таким чином проштовхнути документ, їй просто не вистачило часу. Поразка ж Мей під час голосування щодо угоди про Brexit змусила б її подати у відставку. Тож оскільки голосування було для неї надто ризикованим, вона вирішила його відтермінувати.

Однак що це означає конкретно для Великобританії та ЄС? Розглянемо можливі сценарії:

1. Нова угода про Brexit

Мей сподівається на нові переговори, щоб покращити умови виходу Британії з ЄС. Британська прем'єр-міністерка заявила, що презентує "думки" парламентарів своїм колегам з ЄС та обговорить "подальші гарантії" від Брюсселя. Утім до нових умов виходу Великобританії з ЄС має бути готовий і Брюссель. А такий варіант глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, принаймні зараз, відкидає. У Twitter він підтвердив, що зустрінеться в Брюсселі з Мей, однак наявний проект угоди про Brexit є найкращим і єдино можливим. В ньому необхідно дещо уточнити, але для перегляду підстав немає, додав очільник Єврокомісії.

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер відкидає перегляд угоди про Brexit

Так само і голова Європейської Ради Дональд Туск відкидає можливість нових перемовин. Хоча він екстрено і скликав саміт щодо Brexit на 13 грудня, однак чітко заявив: жодного перегляду не буде. Водночас він готовий до перемовмн, які б полегшили ратифікацію угоди у Великобританії.

Європейські дипломати побоюються, що нові перемовини стануть "відкриттям скриньки Пандори". Адже з однієї британської вимоги може вирости багато інших, і не лише з боку британців, а й з боку інших держав ЄС.

Найбільша перешкода в чинній угоді - режим backstop: гарантія того, що в результаті Brexit має бути запроваджений прикордонний контроль між Північною Ірландією, яка є частиною Сполученого Королівства, та Ірландією, яка членом ЄС. Чинне законодавство передбачає, що Великобританія є частиною європейського митного союзу, аж поки проблему не буде врегульовано угодою про Brexit.

2. Жорсткий Brexit

Ця можливість страхає найбільше. Якщо дійде до жорсткого Brexit без угоди з ЄС, тоді 45-річне членство Великобританії в ЄС з одного маху завершиться 29 березня 2019 року. Це може відбутися, якщо Мей зазнає поразки під час вотуму довіри в парламенті, а ЄС відмовиться від нових перемовин.

Єдиним виходом у цьому разі стали б спеціальні домовленості з ЄС, щоб ситуація не обернулась цілковитим хаосом. Для цього можна було б на кілька місяців продовжити деякі норми в галузі авіасполучень, паспортних і візових питань, а також фінансових послуг.

У разі No-Deal-Brexit - "виходу без угоди" - Великобританію готові підтримати США. Держсекретар Майк Помпео пообіцяв Терезі Мей торговельну підтримку, якщо угода з ЄС зірветься. Тоді Великобританія після виходу з ЄС укладе торгову угоду зі Сполученими Штатами. Чинний договір ускладнює таку можливість.

3. Новий референдум з можливістю "виходу з Brexit"

У Великобританії дедалі голосніше лунають заклики до проведення нового референдуму. Щоб країна таки змогла залишитися у ЄС. Мей, втім, виступає категорично проти референдуму, хоча дехто з її партії, як і представники опозиції, були б не проти нового голосування.

Цей варіант є найменш реалістичним, адже на підготовку подібного референдуму просто не вистачить часу. Для цього необхідні мінімум п'ять місяців - а це менше, ніж лишилося до терміну виходу королівства з ЄС наприкінці березня.

4. Перенесення виходу з ЄС

Ще один можливий варіант - перенести дату виходу, призначеного на 29 березня 2019 року. Тоді є час для повторного референдуму, нових виборів, а також нових перемовин. Однак відтермінований - не означає призупинений: у Великобританії та ЄС немає довгострокового рішення. А час обмежений, адже наприкінці травня 2019 року відбудуться вибори до Європарламенту. Якщо термін виходу буде перенесений, доведеться переобирати і британських євродепутатів. Цілком імовірно, що тоді вже через кілька місяців, коли спливе відтермінуванння Brexit, вони знову втратять свої посади.

5. Модель "Норвегія Плюс"

Планом "Б" могла би стати модель "Норвегія Плюс", що дозволило б отримати підтримку міжфракційної більшості. За прикладом Норвегії, Великобританія могла би залишитися на європейському внутрішньому ринку. Як і Норвегія, Великобританія могла би стати членом європейської економічної спільноти і при цьому не входити до ЄС. Крім того, Лондон міг би приєднатися до митного союзу з Брюсселем.