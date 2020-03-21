Суми та Закарпаття обмежують в'їзд на період карантину

Місто Суми повністю закривається на в'їзд для немісцевих жителів, повідомила в четвер, 26 березня, міська рада. Згідно з рішенням виконавчого комітету, в місті облаштовують стаціонарні контрольно-пропускні пункти. Водії та пасажири, які планують в'їхати в місто або виїхати з нього, повинні мати при собі документи, як посвідчують особу і підтверджують проживання в Сумах.

Особи, які не проживають у Сумах, але мають там нерухомість, повинні мати при собі документи, що підтверджують право власності. Громадяни, які не проживають, але працюють у Сумах, повинні пред'явити довідку з місця роботи. На контрольно-пропускних пунктах також перевірятимуть температуру тіла водіїв і пасажирів та здійснюватимуть санітарний огляд речей, багажу й усього транспортного засобу.

Закарпаття запроваджує контроль

У Закарпатській області також ухвалено рішення обмежити переміщення на території області, повідомила обласна рада. З 27 березня до 24 квітня в усій області буде припинено роботу ринків, за винятком оптових продуктових. Також будуть зачинені приміщення для приготування та вживання їжі, кави та інших напоїв, розташовані на АЗС.

Крім того, буде перекрито рух і встановлені блокпости на Ужоцькому та Торунському перевалах. На Яблунецькому та Абранському перевалах будуть облаштовані контрольно-пропускні пункти, де проводитиметься температурний скринінг тих, хто в'їжджає на територію області.

У Закарпатській обласній державній адміністрації також повідомили, що станом на 26 березня вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я МОЗ України в області не підтверджено жодного випадку захворювання на COVID -19.