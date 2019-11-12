Суд ЄС: Іспанія порушила права євродепутата з Каталонії

Суд ЄС у Люксембурзі визнав, що Іспанія порушила європейське законодавство, ув'язнивши каталонського євродепутата Оріоля Жункераса. Згідно з оголошеним у четвер, 19 грудня, рішенням Суду ЄС, член Європарламенту Жункерас через ув'язнення не зміг приступити до виконання своїх депутатських обов'язків, бо перебував під вартою у Іспанії, хоч і мав на той час депутатський імунітет.

В ухвалі суду наголошується, що під дію депутатського імунітету політики підпадають з моменту оголошення результатів виборів до Європарламенту. Натомість своїми діями іспанська влада не дозволила Жункерасу скласти присягу та приступити до роботи в Європарламенті, зазначається в оголошеному вердикті, передає агенція новин AFP.

Іспанські органи юстиції мали право лише після складання присяги Жункерасом у Європарламенті подавати заяву на позбавлення його депутатської недоторканності, йдеться у вироку суду.

Колишній віцеголова каталонської автономії Оріол Жункерас є депутатом Європарламенту від фракції "Зелені - Європейський вільний альянс". У жовтні 2019 року Верховний суд (ВС) Іспанії засудив Жункераса до тюремного ув'язнення строком 13 років. Це відбулося через чотири з половиною місяці після того, як Жункераса обрали депутатом Європарламенту.

Тоді ж разом з Жункерасом суд у Мадриді засудив до тривалих термінів тюремного ув'язнення ще вісім каталонських політиків і громадських діячів за спробу в жовтні 2017 року відокремити Каталонію від Іспанії. Суд визнав їх винними в організації незаконного референдуму про суверенітет регіону і проголошення його незалежності. Тодішнє рішення суду в Мадриді викликало масштабні акції протесту в Каталонії.

Голова Європарламенту Давід Сассолі закликав владу Іспанії поважати це рішення Суду ЄС, передає агенція новин dpa.

Натомість Верховний суд Іспанії запевнив, що "негайно" візьметься за вивчення цієї судової ухвали.