 Суд ЄС: Європейський центробанк може викуповувати облігації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.12.2018

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Новини

Суд ЄС: Європейський центробанк може викуповувати облігації

Суд Європейського Союзу постановив, що придбання Європейським центральним банком облігацій не суперечить законодавству ЄС.

Europa Finanzen l Steuer auf Finanztransaktionen l Europäische Zentralbank Euro-Skulptur (Getty Images/AFP/D. Roland)

Суд Європейського Союзу в Люксембурзі у вівторок, 11 грудня, постановив, що програма стимулювання економіки шляхом придбання облігацій не перевищує повноважень Європейського центрального банку (ЄЦБ) та не суперечить законодавству ЄС, повідомляє агенція AP.

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Базова відсоткова ставка залишається на попередньому рівні - 0,0 відсотка. Програма викупу державних облігацій буде згортатися. (14.06.2018)

Нові купюри мають високий рівень захисту, повідомили в Європейському центробанку. Їх запустять в обіг у травні наступного року. (17.09.2018)

Нагадаємо, що Європейський центробанк розпочав викуп облігацій ще в березні 2015 року. До кінця грудня 2018-го банк планує інвестувати в стимулювання економіки ЄС 2,5 трильйона євро.

Оскільки такий підхід ЄЦБ зазнав критики у Німеччині, Федеральний конституційний суд ФРН звернувся до Європейського суду з проханням роз'яснити, чи відповідає діяльність Європейського центрального банку законодавству ЄС. За рішенням Суду ЄС, програма ЄЦБ належить до сфери грошово-кредитної політики, в якій Євросоюз має ексклюзивні повноваження стосовно країн-членів, що належать до Єврозони.

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Europa Finanzen l Steuer auf Finanztransaktionen l Europäische Zentralbank Euro-Skulptur (Getty Images/AFP/D. Roland)

Суд ЄС: ЄЦБ може викуповувати облігації

Суд ЄС постановив, що придбання Європейським центральним банком облігацій не суперечить законодавству ЄС. 

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