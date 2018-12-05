Суд ЄС: Європейський центробанк може викуповувати облігації

Суд Європейського Союзу в Люксембурзі у вівторок, 11 грудня, постановив, що програма стимулювання економіки шляхом придбання облігацій не перевищує повноважень Європейського центрального банку (ЄЦБ) та не суперечить законодавству ЄС, повідомляє агенція AP.

Нагадаємо, що Європейський центробанк розпочав викуп облігацій ще в березні 2015 року. До кінця грудня 2018-го банк планує інвестувати в стимулювання економіки ЄС 2,5 трильйона євро.

Оскільки такий підхід ЄЦБ зазнав критики у Німеччині, Федеральний конституційний суд ФРН звернувся до Європейського суду з проханням роз'яснити, чи відповідає діяльність Європейського центрального банку законодавству ЄС. За рішенням Суду ЄС, програма ЄЦБ належить до сфери грошово-кредитної політики, в якій Євросоюз має ексклюзивні повноваження стосовно країн-членів, що належать до Єврозони.