Суд ЄС заборонив маркування "біо" для м'яса забитої без наркозу худоби

Суд Європейського Союзу заборонив маркувати як "біо" мясо тварин, які забиті згідно з релігійними ритуалами, без попереднього наркозу. Про це у вівторок, 26 лютого, повідомив сайт суду.

Продукція з маркуванням "біо" повинна відповідати найсуворішим сільськогосподарським нормам ЄС, зокрема в сфері охорони тварин, йдеться в документі. Ритуальний забій без наркозу дозволений в ЄС як виняток для того, щоб гарантувати свободу віросповідання. Як відзначив суд, наркоз значно зменшує страждання тварин.

У 2012 році французька неурядова організація "Допомога забійним тваринам" (ОАВА) звернулася до міністерства сільського господарства Франції з вимогою заборонити маркування "біо" для "халяльних" біфштексів, що були зроблені із забитих без наркозу тварин. Після відмови компанії, що присвоює маркування, організація звернулася до суду, але програла процес. Згодом ОАВА звернулася до іншого суду, який у свою чергу відправив запит до Суду ЄС.