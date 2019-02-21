 Суд ЄС заборонив маркування ″біо″ для м′яса забитої без наркозу худоби | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.02.2019

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Новини

Суд ЄС заборонив маркування "біо" для м'яса забитої без наркозу худоби

Суд Європейського Союзу заборонив маркування "біо" для м'яса худоби, забитої без наркозу згідно з релігійними ритуалами.

Халяльні біфштекси у Франції

"Халяльні" біфштекси у Франції

Суд Європейського Союзу заборонив маркувати як "біо" мясо тварин, які забиті згідно з релігійними ритуалами, без попереднього наркозу. Про це у вівторок, 26 лютого, повідомив сайт суду.

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Через падіння попиту на внутрішньому ринку українські виробники біопродукції сподіваються на розширення експорту. Додаткові можливості можуть виникнути завдяки угоді про асоціацію з ЄС. (15.07.2014)

У Німеччині продукти часто маркуються як "біо", хоча вони не є такими на сто відсотків. Аби повернути довіру споживачів, Єврокомісія хоче запровадити жорсткіші норми для виробників органіки. (27.03.2014)

Продукція з маркуванням "біо" повинна відповідати найсуворішим сільськогосподарським нормам ЄС, зокрема в сфері охорони тварин, йдеться в документі. Ритуальний забій без наркозу дозволений в ЄС як виняток для того, щоб гарантувати свободу віросповідання. Як відзначив суд, наркоз значно зменшує страждання тварин.

У 2012 році французька неурядова організація "Допомога забійним тваринам" (ОАВА) звернулася до міністерства сільського господарства Франції з вимогою заборонити маркування "біо" для "халяльних" біфштексів, що були зроблені із забитих без наркозу тварин. Після відмови компанії, що присвоює маркування, організація звернулася до суду, але програла процес. Згодом ОАВА звернулася до іншого суду, який у свою чергу відправив запит до Суду ЄС.

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