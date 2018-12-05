 Суд ЄС: Великобританія може скасувати Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.12.2018

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Новини

Суд ЄС: Великобританія може скасувати Brexit

Європейський суд ухвалив, що Великобританія може в односторонньому порядку змінити свою позицію щодо Brexit і відкликати своє рішення про вихід з Європейського Союзу

Brexit

Великобританія може в односторонньому порядку вирішити не виходити з Євросоюзу, ухвалив Європейський суд у понеділок, 10 грудня, інформує агенція AP. Рішення найвищої судової інстанції Євросоюзу було ухвалене напередодні голосування у Палаті громад британського парламенті щодо останнього проекту договору по Brexit.

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Якщо британський парламент не підтримає урядову угоду щодо Brexit, кращим варіантом стане договір "Норвегія плюс", заявила міністерка з питань праці та пенсій Ембер Радд. Іншою альтернативою може стати новий референдум. (08.12.2018)

Голосуванню нижньої палати британського парламенту передуватимуть п'ятиденні дебати. Терезі Мей потрібно здобути підтримку щонайменше 320 депутатів із 639. (26.11.2018)

Якщо країна-член ЄС повідомила про свій намір вийти з блоку, то "та країна-член може вільно відкликати повідомлення про свій намір у односторонньому порядку", зазначено в рішенні Європейського суду. Ця ухвала може стати рушійним моментом для охочих провести повторний референдум у Великобританії з питання виходу країни з Євросоюзу.  У 2016 році Британія проголосувала за те, аби залишити ЄС, пославшись на статтю 50 Лісабонської угоди.

Нагадаємо, 25 листопада країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який міститься на понад 580 сторінках та регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу Євросоюзу. Лідери країн ЄС схвалили також політичну заяву щодо майбутніх відносин між Євросоюзом та Великобританією. 4 грудня в британському парламенті почалися п'ятиденні дебати щодо угоди, а 11 грудня в Палаті громад має відбудеться голосування щодо цього документа.

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