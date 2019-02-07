 Суд ЄС: безробітні мають право на держдопомогу на дітей, які мешкають у іншій країні ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.02.2019

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Новини

Суд ЄС: безробітні мають право на держдопомогу на дітей, які мешкають у іншій країні ЄС

Навіть якщо діти мешкають у одній країні Євросоюзу, а один з їхніх безробітних батьків у іншій, то останній має право на отримання виплат допомоги на дітей, вирішив Суд ЄС.

Виплати на дітей

Безробітна особа, яка перебуває в одній з країн ЄС і має право на отримання державної допомоги на дітей, має право на ці виплати і тоді, якщо діти мешкають в іншій країні Євросоюзу. Таке рішення у четвер, 7 лютого, ухвалив Суд ЄС. Таким чином суд у Люксембурзі роз'яснив положення законодавства ЄС щодо координації систем соціальної безпеки.

Рішення ухвалено, зважаючи на звернення до Суду ЄС щодо випадку громадянина Румунії, котрий з 2003 року мешкає в Ірландії, а з 2009 року отримує там допомогу з безробіття. Він звернувся до Суду ЄС після того, як йому впродовж року виплачували допомогу з безробіття й допомогу на дітей, а потім виплати на дітей припинили. Румун звинуватив ірландську владу в порушенні норм ЄС, тож суд у Ірландії передав цю справу до Суду ЄС.

Як повідомлялося, кілька тижнів тому Єврокомісія дала Австрії два місяці на перегляд рішення про індексацію дитячої допомоги, що виплачується за кордон. "У Євросоюзі не може бути дітей другого сорту", - заявила європейська комісарка з соціальних питань Маріанна Тіссен.

Нагадаємо, днями в ООН повідомили, що в Європі державну допомогу в тій чи іншій формі отримують 87 відсотків дітей. А загалом у світі лише 35 відсотків дівчаток та хлопчиків отримують так звані "дитячі гроші" або інші види державної фінансової допомоги, наголошувалося в звіті ООН.

Щодо Німеччини, то впродовж 2018 року ФРН перерахувала за кордон загалом 402 мільйони євро грошових виплат на дітей.

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Які виплати на дитину існують в Німеччині (18.12.2017)

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Виплати на дитину в Німеччині (13.12.2017)

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Німеччина виплачує допомогу рекордній кількості дітей за межами країни

Гроші на дитину - залежно від стандартів життя? Німеччина прагне реформи допомоги на дитину в межах ЄС, адже витік коштів на дітей за кордон дедалі зростає. (09.08.2018)  

Виплати на дітей у Німеччині: у тому числі для іноземців

У 2018 році Німеччина переказала за кордон 402 мільйони євро як державну допомогу на дітей. Чому за кордон? І чому українці, які мешкають в Німеччині, також отримують "дитячі гроші"? (03.02.2019)  

ООН: Лише третина дітей у світі отримує державну допомогу

За даними організацій ООН, якщо в Європі державну допомогу в тій чи іншій формі отримують 87 відсотків дітей, то в Африці - лише 16. (06.02.2019)  

Єврокомісія порушила провадження проти Австрії через допомогу на дітей

У Єврокомісії вважають, що нові правила нарахування допомоги на дітей, запроваджені австрійським урядом, порушують норми ЄС. Відень має два місяці для усунення порушень. (24.01.2019)  

Аудіо й відео до теми

Які виплати на дитину існують в Німеччині (18.12.2017)  

Виплати на дитину в Німеччині (13.12.2017)  

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