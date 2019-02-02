 Суд частково закрив справу щодо трагедії на Loveparade в Дуйсбургу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.02.2019

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Новини

Суд частково закрив справу щодо трагедії на Loveparade в Дуйсбургу

У справі про загибель людей під час Loveparade у Дуйсбургу в 2010 році суд припинив справу стосовно сімох з десятьох обвинувачених.

Меморіал у Дуйсбургу на вшанування пам'яті 21 загиблого під час фестивалю Loveparade

Меморіал у Дуйсбургу на вшанування пам'яті 21 загиблого під час фестивалю Loveparade

Суд у справі про трагічну загибель 21 людини під час музичного фестивалю Loveparade в Дуйсбургу у середу, 6 лютого, ухвалив рішення про закриття справи щодо сімох з десяти обвинувачених. Напередодні прокуратура прийняла пропозицію суду про завершення подальшого розгляду щодо усіх десятьох обвинувачених. Строна обвинувачення схвалила таке рішення як обґрунтоване.

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Через два роки після трагедії, що сталася через масову тисняву під час легендарного фестивалю техно-музики Loveparade у Дуйсбурзі, знайшлись охочі реанімувати шоу. (28.03.2012)

24 липня 2010 року на «Параді любові» (Loveparade) у Дуйсбурзі на заході Німеччини загинула 21 людина. Причиною стало, очевидно, нехтування приписами з безпеки. (24.07.2011)

Окружний суд Дуйсбурга, який слухав справу в Дюссельдорфі через її великий резонанс, пропонував припинити справу щодо сімох обвинувачених без застосування штрафів і трьох - зі стягненням штрафів у розмірі 10 тисяч євро. Суд пояснив своє рішення тим, що незабаром спливає строк притягнення ймовірних винних до відповідальності. Утім троє обвинувачених відмовилися від закриття справи, оскільки мають право на доведення своєї невинуватості у вчиненні злочину і винесення виправдувального вироку.

Перед оголошенням рішення про припинення справи батько одного із загиблих озвучив вимогу продовжити провадження щодо усіх десяти підозрюваних. Однак суддя заперечив, зазначивши, що, з юридичної точки зору, існують "вагомі підстави" для припинення, повідомляє агентство AFP. За його словами, "неправильно припускати, що ми не бачимо винних. Багато людей винні".   

Справу про трагедію на Loveparade суд слухав з грудня 2017 року. На лаві підсудних - шестеро муніципальних чиновників Дуйсбурга та четверо співробітників компанії-організатора Loveparade. Їх звинувачують у спричиненні смерті та тілесних ушкоджень з необережності.

24 липня 2010 року на фестивалі Loveparade у Дуйсбургу в тисняві загинула 21 людина, понад 650 були травмовані.

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Земельний суд у Дуйсбурзі розглядає позов до чотирьох співробітників фірми-організатора фестивалю і шести міських чиновників, на яких покладають відповідальність за трагедію Loveparade. Слухання перенесено в Дюссельдорф.

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