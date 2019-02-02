Суд частково закрив справу щодо трагедії на Loveparade в Дуйсбургу

Суд у справі про трагічну загибель 21 людини під час музичного фестивалю Loveparade в Дуйсбургу у середу, 6 лютого, ухвалив рішення про закриття справи щодо сімох з десяти обвинувачених. Напередодні прокуратура прийняла пропозицію суду про завершення подальшого розгляду щодо усіх десятьох обвинувачених. Строна обвинувачення схвалила таке рішення як обґрунтоване.

Окружний суд Дуйсбурга, який слухав справу в Дюссельдорфі через її великий резонанс, пропонував припинити справу щодо сімох обвинувачених без застосування штрафів і трьох - зі стягненням штрафів у розмірі 10 тисяч євро. Суд пояснив своє рішення тим, що незабаром спливає строк притягнення ймовірних винних до відповідальності. Утім троє обвинувачених відмовилися від закриття справи, оскільки мають право на доведення своєї невинуватості у вчиненні злочину і винесення виправдувального вироку.

Перед оголошенням рішення про припинення справи батько одного із загиблих озвучив вимогу продовжити провадження щодо усіх десяти підозрюваних. Однак суддя заперечив, зазначивши, що, з юридичної точки зору, існують "вагомі підстави" для припинення, повідомляє агентство AFP. За його словами, "неправильно припускати, що ми не бачимо винних. Багато людей винні".

Справу про трагедію на Loveparade суд слухав з грудня 2017 року. На лаві підсудних - шестеро муніципальних чиновників Дуйсбурга та четверо співробітників компанії-організатора Loveparade. Їх звинувачують у спричиненні смерті та тілесних ушкоджень з необережності.

24 липня 2010 року на фестивалі Loveparade у Дуйсбургу в тисняві загинула 21 людина, понад 650 були травмовані.