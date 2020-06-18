 Суд у ЄС скасував штраф проти Apple на 13 мільярдів євро | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 15.07.2020

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Економіка

Суд у ЄС скасував штраф проти Apple на 13 мільярдів євро

Єврокомісія не змогла надати доказів отримання преференцій корпорацією Apple в Ірландії, вирішив Європейський суд загальної юрисдикції, скасувавши накладення рекордного штарфу.

Суд ЄС скасував штраф проти Apple

Суд ЄС скасував штраф проти Apple

Європейський суд загальної юрисдикції в Люксембурзі в середу, 15 липня, скасував рішення Єврокомісії від 2016 року, згідно з яким американська технологічна компанія Apple мала виплатити рекордний штраф у 13 мільярдів євро за свою діяльність в Ірландії.

На думку суддів, Європейська Комісія помилково припускала, що американський концерн протизаконним чином отримав податкові пільги для своїх дочірніх компаній в Ірландії. Це, на думку Брюсселя, призвело до значного зниження податкових виплат з боку компанії, що стало для Apple особливою економічною перевагою на ринку.

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"Єврокомісія помилялася у своїх твердженнях" щодо того, що Apple "отримала особливі економічні переваги і державну допомогу в Ірландії", - йдеться у рішенні суду, повідомляє агентство АР.

Тому суд анулював рішення, оскільки Єврокомісії не вдалося пред'явити необхідні докази того, що Apple були надані переваги, йдеться у вердикті.

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В Ірландії вже привітали це рішення суду. "Ірландія завжди підкреслювала, що ніколи не мала особливого ставлення до американської компанії", - йдеться у заяві ірландського уряду.

Втім, цей вердикт Європейського суду загальної юрисдикції сторони можуть ще оскаржити у Європейському суді.

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