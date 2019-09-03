 Суд у Шотландії визнав незаконним призупинення роботи британського парламенту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.09.2019

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Новини

Суд у Шотландії визнав незаконним призупинення роботи британського парламенту

Британський уряд оскаржуватиме ухвалу суду в Единбурзі, називаючи рішення про перерву в роботі парламенту "законним і необхідним".

Прихильники ЄС біля суду в Единбурзі (фото з архіву)

Прихильники ЄС біля суду в Единбурзі (фото з архіву)

Вищий апеляційний суд Шотландії в середу, 11 вересня, ухвалив, що рішення прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона про призупинення роботи британського парламенту було незаконним, інформує агентство новин AP. Джонсон вирішив призупинити роботу парламенту на кілька тижнів перед очікуваним виходом Великобританії з ЄС. Королева Великобританії погодилася з ініціативою Джонсона.

Водночас суд не зажадав скасування рішення про перерву в роботі парламенту. Суд в Единбурзі заявив, що остаточне рішення - за Верховним судом Великобританії, початок слухань у якому призначений на 17 вересня.

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Британський прем'єр чимдуж намагається обійти параламент. Він прагне "жорсткого" Brexit і не зупиняється перед брехнею. Однак його опоненти згрупувалися для удару у відповідь, пише Барбара Везель. (04.09.2019)

Єлизавета ІІ підтримала пропозицію прем'єра Бориса Джонсона призупинити роботу парламенту до 14 жовтня через Brexit. Багато парламентарів закидають прем'єру прагнення у такий спосіб обійти спротив парламенту. (28.08.2019)

Пропозиція прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона провести в жовтні дострокові вибори не отримала достатньої підтримки у британському парламенті. Парламент офіційно призупинив свою роботу до 14 жовтня.  (10.09.2019)

Тим часом британський уряд заявив, що подаватиме апеляцію на рішення суду в Единбурзі . "Ми розчаровані сьогоднішнім рішенням і апелюватимемо до Верховного суду Великобританії", - зазначається у заяві речника уряду Великобританії, де рішення уряду називають "законним і необхідним", цитує агентство AFP.

Нагадаємо, британська королева Єлизавета ІІ погодилася на запропоновану Джонсоном ініціативу тимчасово призупинити роботу парламенту. Тож після дебатів 9 вересня парламент призупинив діяльність і відновить її не раніше 14 жовтня - фактично за два тижні до запланованого урядом виходу зі складу Європейського Союзу.

Після того як Джонсон попросив у Єлизавети II схвалення на призупинення роботи парламенту, група британських депутатів звернулася в суди Единбурга, Лондона і Белфаста з метою оскаржити цей крок прем'єра. Парламентарі закинули Джонсону прагнення обійти таким чином спротив парламенту проти виходу Великобританії з ЄС без угоди. Згодом британський парламент заблокував можливість виходу Великобританіхї з ЄС без угоди та відхилив пропозицію Джонсона про проведення дострокових виборів у жовтні

  • Усупереч власним очікуванням

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Усупереч власним очікуванням

    "Мої шанси стати прем'єр-міністром настільки ж високі, як і шанси знайти Елвіса (Преслі) на Марсі, або ж шанси того, що після реінкарнації я стану оливкою", - казав колись 55-річний Джонсон. 23 липня 2019 року він став головою Консервативної партії, перемігши свого опонента, голову МЗС Джеремі Ханта, і стане новим прем’єром Сполученого Королівства на зміну Терезі Мей.

  • Екстравагантний керівник уряду

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Екстравагантний керівник уряду

    Колишній мер Лондона і один із головних прихильників Brexit Борис Джонсон "без 5 хвилин" - голова уряду Великобританії. Джонсону доведеться вести переговори з лідерами країн з усього світу. Вибудувати відносини з деякими із них буде непросто через різкі і неоднозначні висловлювання, які в минулому зробив Джонсон. Кого він встиг образити?

  • ЄС - це Гітлер

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

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  • Напівкенійській президент і садистка-санітарка

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    "Напівкенійській" президент і "садистка-санітарка"

    Не всі знають, що Джонсон народився у Нью-Йорку. З лідерами США у нього відносини амбівалентні. Барака Обаму він назвав "напівкенійськім президентом", Гілларі Клінтон "схожа на садистку-санітарку в психіатричній лікарні". Трампа він би запросив до Лондона, але не хоче ризикувати самими лондонцями. Між тим, Трамп вже привітав Джонсона у Twitter. Він буде "чудовим прем’єром", написав Трамп.

  • Тиран, який допомагає знищити ІД

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Тиран, який допомагає знищити ІД

    Дісталося від екс-мера Лондона і Володимирові Путіну. "Путін - досить жорсткий тиран і маніпулятор, причетний до окупації окремих районів України і знищення літака рейсу MH17 Malaysia Airlines у Донецькій області". Крім того, Джонсон порівняв Путіна...

  • Ельф із Гаррі Поттера

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Ельф із "Гаррі Поттера"

    ...із домашнім Ельфом Доббі з серії фільмів про Гаррі Поттера.

  • Нова Британія

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Країна канібалів

    У 2006 році Борис Джонсон примудрився образити цілу країну. Він написав у своїй колонці в газеті, що Консервативна партія Великобританії призвичаїлася до "канібалістичних оргій і вбивств вождів у стилі Папуа Нової Гвінеї". На фото - вулкан Улавун на острові Нова Британія, що належить до Папуа Нової Гвінеї.

  • Ліверпуль і статус жертви

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Ліверпуль і "статус жертви"

    Ображені на Джонсона і жителі англійського портового Ліверпуля. В одній зі своїх статей він заявив, що ліверпульці "насолоджуються статусом жертви" через страту в Іраку жителя цього міста Кена Біглі у 2004 році. Партія консерваторів відправила Бориса Джонсона вибачатися перед усім містом.

  • Порівняв мусульманських жінок у бурці з поштовою скринькою і...

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Порівняв мусульманських жінок у бурці з поштовою скринькою і...

    ...відмовився вибачатися після того, як його звинуватили в ісламофобії. Скандал розгорівся у серпні 2018 року, коли Джонсон у газетній колонці The Telegraph написав: "абсолютно безглуздо, що людям доводиться виходити на вулицю в одязі, який найбільше нагадує поштові скриньки". Разом з тим, він виступив проти тотальної заборони бурки у Данії. Але скандал це не зупинило. На фото - протест мусульман.

  • А таким бачить Бориса Джонсона карикатурист Сергій Йолкін

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Чи змінить Джонсон імідж заради прем'єрства?

    А таким бачить Бориса Джонсона карикатурист Сергій Йолкін. От тільки зачіску йому варто було б підправити, вважає митець.

    Автор: Дмитро Каневський, Микита Баталов, Азад Сафаров


DW.COM

Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

Колишній мер Лондона, колишній очільник британського МЗС Борис Джонсон став новим головою консерваторів. Його робота на посаді прем'єра може ускладнитися через зроблені ним раніше різкі заяви на адресу політиків і країн. (23.07.2019)  

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