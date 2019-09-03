Суд у Шотландії визнав незаконним призупинення роботи британського парламенту

Вищий апеляційний суд Шотландії в середу, 11 вересня, ухвалив, що рішення прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона про призупинення роботи британського парламенту було незаконним, інформує агентство новин AP. Джонсон вирішив призупинити роботу парламенту на кілька тижнів перед очікуваним виходом Великобританії з ЄС. Королева Великобританії погодилася з ініціативою Джонсона.

Водночас суд не зажадав скасування рішення про перерву в роботі парламенту. Суд в Единбурзі заявив, що остаточне рішення - за Верховним судом Великобританії, початок слухань у якому призначений на 17 вересня.

Тим часом британський уряд заявив, що подаватиме апеляцію на рішення суду в Единбурзі . "Ми розчаровані сьогоднішнім рішенням і апелюватимемо до Верховного суду Великобританії", - зазначається у заяві речника уряду Великобританії, де рішення уряду називають "законним і необхідним", цитує агентство AFP.

Нагадаємо, британська королева Єлизавета ІІ погодилася на запропоновану Джонсоном ініціативу тимчасово призупинити роботу парламенту. Тож після дебатів 9 вересня парламент призупинив діяльність і відновить її не раніше 14 жовтня - фактично за два тижні до запланованого урядом виходу зі складу Європейського Союзу.

Після того як Джонсон попросив у Єлизавети II схвалення на призупинення роботи парламенту, група британських депутатів звернулася в суди Единбурга, Лондона і Белфаста з метою оскаржити цей крок прем'єра. Парламентарі закинули Джонсону прагнення обійти таким чином спротив парламенту проти виходу Великобританії з ЄС без угоди. Згодом британський парламент заблокував можливість виходу Великобританіхї з ЄС без угоди та відхилив пропозицію Джонсона про проведення дострокових виборів у жовтні.