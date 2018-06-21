 Суд у Чечні засудив правозахисника Оюба Тітієва до позбавлення волі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Суд у Чечні засудив правозахисника Оюба Тітієва до позбавлення волі

Голову чеченського офісу правозахисного центру "Меморіал" обвинуватили в зберіганні наркотиків у великих обсягах. Адвокати наполягали на виправдувальному вироку, посилаючись на відсутність доказів провини Тітієва.

Оюба Тітієва засудили до чотирьох років в'язниці

Оюба Тітієва засудили до чотирьох років в'язниці

Шалінський міський суд у російській Чечні в понеділок, 18 березня, засудив голову чеченського представництва правозахисного центру "Меморіал" Оюба Тітієва до чотирьох років позбавлення волі. Він відбуватиме термін в колонії-поселенні.

Правозахисника обвинуватили за статтею про зберігання наркотиків у великих розмірах. Прокуратура просила засудити Тітієва до чотирьох років колонії загального режиму і грошового штрафу. Водночас адвокати наполягали на виправдувальному вироку, посилаючись на відсутність доказів проти їхнього підзахисного і позитивні характеристики особистості Тітієва, які дали численні свідки.

У своєму останньому слові 12 березня Оюб Тітієв сказав, що судовий процес у його справі "побив рекорд лицемірства і цинізму". Він подякував усім, хто надавав йому підтримку, і попросив вибачення у своєї родини і близьких за страждання, які вони перенесли у зв'язку з кримінальною справою.

DW.COM

Під час нападу в Грозному загинуло двоє поліцейських та один цивільний. Четверо нападників вбито, повідомили представники влади. (19.05.2018)

Спостерігача AI Олега Козловського викрали невідомі в масках, вивезли за місто Магас і інсценували його страту, приставивши пістолет до голови. Подано заяву до Слідчого комітету РФ. (15.10.2018)

У понеділок на останнє засідання суду в Шалі прибули співробітники посольств Німеччини, Франції, Норвегії, Канади, представництва Європейського Союзу в Росії, а також представники багатьох правозахисних організацій.

Тітієв провину не визнав

Оюба Тітієва затримали 9 січня 2018 року і помістили під арешт. За версією слідства, правозахисник "у невстановленому місці і час" і "за невстановлених обставин" придбав не менш ніж 207 грамів марихуани. Голова чеченського відділення "Меморіалу" провину не визнав і наполягав на тому, що наркотики йому підкинули.

У "Меморіалі" вважають, що Тітієв заарештували на підставі сфальсифікованих доказів, при цьому було порушено його право на справедливий судовий розгляд. Незабаром після затримання Тітієва телебачення Чечні показало виступ глави цієї республіки Рамзана Кадирова, який назвав незалежних правозахисників "ворогами народу". 

Дивитись відео 02:37

Росія: неурядові організації під загрозою

Аудіо й відео до теми

Росія: неурядові організації під загрозою  

Також за темою

Deutschland | Preisverleihung des Boris Nemzow - Preises in Bonn

"Тихий борець за свободу": кому дали премію Нємцова 21.06.2018

На врученні премії Нємцова в Бонні говорили про "тихих борців за свободу", про нове покоління демократів і показували кастети "казаків", якими розганяли демонстрантів у Москві. Репортаж DW.

#FreedomofSpeech Oleg Sentsov, Russia

Місяць голодування Сенцова: євродепутати закликають зупинити ГУЛАГ 14.06.2018

Європарламент ухвалив резолюцію, в якій вимагає від Росії негайно звільнити Олега Сенцова. Колонію, де тримають українського режисера депутати порівнюють з ГУЛАГом.

Реклама

Докладно

У ЄС посилюють боротьбу з фейковими новинами

Євросоюз запустив систему сповіщення про дезінформацію

У ній беруть участь як Єврокомісія, так і країни ЄС. DW пояснює, що це за система і для чого вона потрібна.  

Deutsche Bank та Commerzbank

Deutsche Bank та Commerzbank ведуть переговори про злиття

Німецькі банки Deutsche Bank та Commerzbank ведуть переговори про злиття, повідомили обидві фінансові інституції.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  