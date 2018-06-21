Суд у Чечні засудив правозахисника Оюба Тітієва до позбавлення волі

Шалінський міський суд у російській Чечні в понеділок, 18 березня, засудив голову чеченського представництва правозахисного центру "Меморіал" Оюба Тітієва до чотирьох років позбавлення волі. Він відбуватиме термін в колонії-поселенні.

Правозахисника обвинуватили за статтею про зберігання наркотиків у великих розмірах. Прокуратура просила засудити Тітієва до чотирьох років колонії загального режиму і грошового штрафу. Водночас адвокати наполягали на виправдувальному вироку, посилаючись на відсутність доказів проти їхнього підзахисного і позитивні характеристики особистості Тітієва, які дали численні свідки.

У своєму останньому слові 12 березня Оюб Тітієв сказав, що судовий процес у його справі "побив рекорд лицемірства і цинізму". Він подякував усім, хто надавав йому підтримку, і попросив вибачення у своєї родини і близьких за страждання, які вони перенесли у зв'язку з кримінальною справою.

У понеділок на останнє засідання суду в Шалі прибули співробітники посольств Німеччини, Франції, Норвегії, Канади, представництва Європейського Союзу в Росії, а також представники багатьох правозахисних організацій.

Тітієв провину не визнав

Оюба Тітієва затримали 9 січня 2018 року і помістили під арешт. За версією слідства, правозахисник "у невстановленому місці і час" і "за невстановлених обставин" придбав не менш ніж 207 грамів марихуани. Голова чеченського відділення "Меморіалу" провину не визнав і наполягав на тому, що наркотики йому підкинули.

У "Меморіалі" вважають, що Тітієв заарештували на підставі сфальсифікованих доказів, при цьому було порушено його право на справедливий судовий розгляд. Незабаром після затримання Тітієва телебачення Чечні показало виступ глави цієї республіки Рамзана Кадирова, який назвав незалежних правозахисників "ворогами народу".

