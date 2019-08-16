 Суд у Чернігові виправив рішення про арешт Юрія Гримчака | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.08.2019

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Суд у Чернігові виправив рішення про арешт Юрія Гримчака

У рішенні суду про арешт Юрія Гримчака виправили по-батькові підозрюваного, прізвище адвокатки та номер справи.

Судове рішення в справі Юрія Гримчака

Деснянський райсуд у Чернігові виправив по-батькові та номер кримінального провадження в ухвалі про арешт заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій (МінТОТ) Юрія Гримчака. Відповідне  рішення суд виніс у суботу, 17 серпня, передає інформагенція "Українські новини".

Суд постановив правильно вказати по-батькові підозрюваного (виправити "Михайлович" на "Миколайович"), а також виправив номер справи. Крім того, було виправлено прізвище та ініціали адвокатки Гримчака Тетяни Матяш, котра в попередній ухвалі згадувалась як "Мельник Д.М.". Про це Матяш повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

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Підозрюваному в корупції заступнику голови МінТОТ Юрію Гримчаку обрали запобіжний захід у вигляді двомісячного арешту із альтернативою застави розміром у шість мільйонів гривень. (16.08.2019)

Представники НАБУ, ГПУ та СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та його помічника. ЗМІ повідомляють, що йдеться про Юрія Гримчака. (14.08.2019)

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Генпрокурор України Луценко підтвердив затримання заступника міністра з тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака. Його підозрюють у заволодінні сумою в понад мільйон доларів. (15.08.2019)

Адвокатка затриманого заявила про намір подавати апеляцію на рішення суду, а також скаржитися до Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Державного бюро розслідувань.

Матяш зазначила, що ухвала про виправлення описки чи помилки набуде чинності після того, як буде розглянуто апеляційну скаргу. "Таким чином, рішення щодо обрання запобіжного заходу щодо Гримчака Юрія Михайловича набуло чинності, воно є. Але виправлення Михайловича на Миколайовича набуде чинності тільки після того, як його розгляне апеляційний суд", - пояснила адвокатка, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна". За словами Матяш, час затримання Гримчака Юрія Миколайовича закінчується 17 серпня о 20:40. Утім, вона не взялася прогнозувати дії правоохоронних органів. 

Нагадаємо, підозрюваному в корупції заступнику голови МінТОТу Юрію Гримчаку обрали запобіжний захід у вигляді двомісячного арешту із альтернативою застави розміром у шість мільйонів гривень.

Гримчаку та його заступнику інкримінують злочини за статтею Кримінального кодексу України щодо шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах або організованою групою. За цей злочин закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років із конфіскацією майна.

За даними Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), Гримчак та його помічник обманним шляхом заволоділи чужим майном - грошовими коштами - в особливо великому розмірі. Їх було викрито та затримано одразу після одержання частини коштів 14 серпня, гроші було вилучено під час обшуку, зазначають у НАБУ.

За словами генпрокурора України Юрія Луценка, заступника міністра затримали за "шахрайське заволодіння понад 1,1 мільйона доларів". За попередніми даними слідства, Гримчак та його помічники "вимагали кошти за вплив на рішення судів та чиновників мінкультури для прийняття замовлених рішень", додав генпрокурор.

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